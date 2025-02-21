13 неожиданных встреч, которые врезались в память на всю жизнь

Только недавно с подругой поднимали тему, что это и есть настоящее мужество. Каждый день думать о семье, о своей ответственности за нее. Не просто говорить, бить себя в грудь, не геройствовать н-а поле боя, не сбегать из семьи н-а очередные вахты. А просто каждый день монотонно работать и находиться рядом со своими детьми. Никого не хочу обидеть и задеть, просто сами столкнулись с этим. В том моменте показалось, что это и есть истинные мужские качества.