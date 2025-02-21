13 неожиданных встреч, которые врезались в память на всю жизнь
Бывают в жизни неожиданные встречи. И кажется, что такие встречи должны стать судьбоносными. Некоторые действительно влияют на дальнейшие события в жизни, а какие-то так и остаются просто памятными событиями.
- Иду я такая месяц назад по улице, слушаю музыку через наушники, настроение просто ужасное. Проблемы с семьей, поругалась с подругой, парня любимого нет. Не хочется абсолютно ничего. Тут подбегает незнакомый парень и внезапно вручает мне букет цветов! Я не смогла и слова сказать, стояла ошеломленная минуту, а потом довольная пошла домой. Еще пару дней осматривалась на том месте, когда на работу шла, надеялась, что снова встречу незнакомца. Только спустя неделю узнала, что это какая-то акция от магазина косметики проходила. © Карамель / VK
- Женат три года. В отношениях 10 лет. Были расставания до трех-четырех месяцев. В одно из них встретил девушку, которую до сих пор люблю. Несколько раз мы пытались быть вместе, но каждый раз конец был печальный. В итоге мы друг другу уже не в состоянии доверять, теперь просто друзья. А жену бросить не могу: родной человек, зона комфорта, чувство долга, в конце концов, она этого не заслужила. Только я люблю не ее, а она об этом не знает. © Подслушано / Ideer
- Встретила однажды парня в автобусе. Взгляды, улыбки. Очередная влюбленность до следующей остановки. Но как бы не так. Вот уже второй год проходим мимо друг друга, он на работу, я на учебу. Наизусть знаю, когда он выходит на остановку, порой даже опаздывает. Знаю все его рубашки, кофты, что несет в руках. Его карие глаза, чуть спутанные темные волосы, усталый взгляд. Мне просто не хватает смелости. Я буду ненормальной, если не познакомлюсь с ним. © Подслушано / Ideer
- Ездили за покупками через границу — из Нидерландов в Германию. Припарковался у супермаркета, и, когда мы шли к магазину, ко мне подбежал парень, крича: «Извините, сэр! Извините!». Я остановился и повернулся к нему. Он взволнованно пожал мне руку: «Это такая честь! Вау!» Я был сбит с толку. Парень что-то еще пробормотал, и стало ясно: он подумал, что я король. Мне говорили как-то, что я похож на короля Нидерландов. Вот парень и принял меня за него. Я от души посмеялся, а парень был очень смущен, когда уходил. Чего я до сих пор не понимаю: он что, не видел, как я приехал на побитой машине? И кем, по его мнению, была моя жена? © Klumber / Reddit
- Как-то пили кофе с моей бывшей на мотоциклах. В те выходные в городе проходила большая благотворительная акция, и мы приехали на нее. Вдруг подъехал пожилой мужчина. Он искоса взглянул на нас, когда зашел за кофе, а выйдя, подошел к нам и спросил: «Что за куча байкеров в городе?» Сказал ему, что в местном парке проходит грандиозное мероприятие байкеров, и что мы собираем деньги на лечение заболевания глаз. Он на мгновение замолчал, а затем сказал: «Интересно, не из-за этого ли заболевания у меня по ночам болят глазные яблоки?» Мы с моей бывшей успокоили мужчину и объяснили, что он должен обратиться к своему врачу и попросить провериться. Он почувствовал себя лучше после того, как мы разъяснили ему все. Поблагодарил меня и пообещал, что пойдет к врачу и проверится. Мы допили кофе и попрощались. Надеюсь, что его вылечили. © StarBabyEleven / Reddit
- Стояли с мужем в очереди в супермаркете. Вдруг женщина сзади сделала мне комплимент, что у меня красивые ноги. Я поблагодарила. У меня аж настроение поднялось. А еще я осознала, что женщины должны поддерживать друг друга. Теперь, если замечаю в женщине что-то, что мне нравится, я говорю ей об этом и подкрепляю слова широкой улыбкой, чтобы она не подумала, что это сарказм. © Gramma-51 / Reddit
- Я фотографировался на паспорт, и в это время какой-то парень обрабатывал большую стопку фоток. Позже на автобусной остановке подошел тот же парень и сел рядом со мной. Нас было только двое. Он завел со мной разговор, у меня в руках была папка с моими фотографиями, а у него – с его. Парень показал мне несколько своих. Оказалось, что все они были сделаны в автобусах, на которых он ездил. Видно было, что он очень любил это дело. Парень был хороший, дружелюбный. Но в конце концов он ушел на другую остановку, через дорогу, сфотографировал автобус там и сел в него. Вспоминаю об этой встрече время от времени. © LW33 / Reddit
- Стояли с друзьями в очереди за билетами в кино. Вдруг ко мне подошел парень и настоял, чтобы я взяла его билет. Он заметил, какой фильм я собираюсь посмотреть, и у него оказался билет на тот же сеанс. Он вкладывал его мне в руку со словами: «Пожалуйста, возьми», – так, будто это очень важно для меня. Ну я и взяла бесплатный билет. Я была благодарна. Но после того, как парень вручил мне билет, он ушел. Я даже не успела сказать «спасибо». © teatimewithsuriel / Reddit
- Я летел в свою страну на каникулы, рядом со мной сидел иностранец. Мы немного поболтали. А примерно в середине полета чувак полностью переключился с английского на свой родной язык и не переключался обратно, хотя я сказал, что не понимаю его. Я продолжал кивать головой и отвечать «а-а-а, да, хорошо» в течение следующих двух часов, пока он страстно говорил о чем-то на языке, которым я не владел. Это было очень странно. Чувак открылся мне больше, чем, возможно, даже перед своей девушкой. Перед уходом он дал мне свою визитку и произнес последние два английских слова: «Позвони мне». Я такой: «Надеюсь, я не соглашался на что-то ужасное». © reign_of_doggo / Reddit
- Вчера еле несла пакеты из магазина. Руки отваливались. Тут подошел мужчина – красивый, будто из кино. Все взял, а я шла рядом и думала, какой же он классный. Начала заигрывать, сама того не замечая. Он молчал, лишь таинственно улыбался. И почти возле дома вдруг у него зазвонил телефон. Он ответил, коротко что-то сказал, вернул мне пакеты и быстро ушел. Я только успела услышать, как он говорит в трубку: «Да, мамуля, уже бегу». Стою с пакетами, смеюсь. Вот так моя надежда на романтику закончилась быстрее, чем я успела добраться до дома. © Мамдаринка / VK
- Шла домой через парк. Навстречу парень. Просит телефон, срочно маме позвонить. Ну ок, дала. Позвонил, побежал дальше. Стою и думаю: «Жаль, не познакомились». Прошло 3 года – тут звонок: «Привет, это я, помнишь, в парке телефон просил? Встретимся?» А я ему, смеясь: «Поздновато, я теперь мужа встречаю». © Карамель / VK
- К нам приехала двоюродная сестра мужа на пару дней. Раньше не слышала о ней, но девочка хорошая. Я ее приняла с душой. Отдала свои шампуни, подготовила отдельную комнату, готовила каждый день. А потом подслушала, как они разговаривали, и узнала, что никакая она не сестра — она его бывшая, с которой они встречались три года. Ну вы прикиньте! А муж сказал, что она живет далеко, приехала устраиваться на работу и ей надо перекантоваться. Я ее выставила, а муж говорит: «Ну зачем ты так? Мы не врали, просто недоговорили, чтобы тебя не травмировать. Ей правда негде жить». © Мамдаринка / VK
- Однажды заказала пиццу, открываю дверь — а там мой отец. Я в шоке, спрашиваю, что он здесь делает. Оказалось, он потерял работу и, чтобы не грузить нас с мамой, подрабатывал курьером, пока искал новое место. Не хотел, чтобы мы переживали или чувствовали себя в чём-то ограниченными. Я маме ничего не сказала, а через несколько месяцев он нашел хорошую работу. Горжусь им, ведь не каждый мужчина способен так тихо и достойно решать проблемы ради семьи. © Карамель / VK
Помочь донести сумки незнакомой женщине – замечательный поступок. Вообще всегда приятно сталкиваться с отзывчивостью людей.
Комментарии
Только недавно с подругой поднимали тему, что это и есть настоящее мужество. Каждый день думать о семье, о своей ответственности за нее. Не просто говорить, бить себя в грудь, не геройствовать н-а поле боя, не сбегать из семьи н-а очередные вахты. А просто каждый день монотонно работать и находиться рядом со своими детьми. Никого не хочу обидеть и задеть, просто сами столкнулись с этим. В том моменте показалось, что это и есть истинные мужские качества.