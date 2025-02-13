12 жизненных историй о знакомствах, которые звучат как сценарий фильма

Ранней осенью поехали с кузиной мужа na оперу. В театр мы поехали na взятом в аренду велосипеде. По Берлину быстрее na нем передвигаться, чем nа машине.

Две расфуфыренные девицы вдвоем na велике. Нас освистывали, проезжавшие мимо водители машин. К моему огорчению, Нетребко Анну заменили довольно посредственным сопрано. После оперы решили в отель добираться пешком. И забрели в бар согреться, а зря. Хотя...

Мужчины какие то, коктейли, то да сё. Слева от меня стояла троица англичан. Пингвины. Но как оказалось милейшие банковские наблюдатели - ревизоры. А потом мы с англичанами гуляли по ночному Берлину и даже удалось поприсутствовать na съёмках какого-то боевика. В центре города. Ах, было весело!