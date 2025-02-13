Меня бы выбесило подобное сообщение от врача. Всё же не самый уместный вид общения
12 жизненных историй о знакомствах, которые звучат как сценарий фильма
Любовь — непредсказуемая штука и может нечаянно нагрянуть, когда ты совсем ее не ждешь. А еще никогда не знаешь, когда жизнь может преподнести неожиданное романтическое знакомство. Герои наших статей рассказали про самые эпичные знакомства и подкаты в их жизни.
- Пошла выписать себе очки. Захожу в кабинет, а врач - парень, которого я помню еще с универа. Он всегда мне нравился, но решила, что он меня не узнает. Все было спокойно, но когда вставала со стула, споткнулась и случайно ухватилась рукой прямо ему за ремень. Засмущалась и убежала из кабинета. А вечером приходит смс: «И что, даже кофе не предложишь после такого знакомства?» © Карамель / VK
- Решила мама после развода найти себе мужчину. И обратилась для этого к известной свахе. Та подобрала ей Николая, работающего в нефтяном бизнесе. Мама решила сходить на свидание. Интересно же, что мог забыть нефтяник в нашей глуши. И мало того, что свидание было провальным, так и работа в «нефтяном бизнесе» — это управляющий на заправке. © Подслушано / Ideer
- Зашла в магазин природных камней. Естественно, половина из них - просто пластик. Стою, рассматриваю розовые камни, и тут подходит продавец. Говорит, мол, если эти камни потрогать и четыре раза сказать: «Приди ко мне, жених», то в жизни появится идеальный мужчина. Решила проверить, закрыла глаза и начала повторять заветные слова. А продавец взял — да подкрался сзади и шепотом сказал: «Открой глаза, это же я». Хохотала на весь магазин.
- Моя подруга — дама с фантазией. Нравился ей парень, и она не знала, как с ним познакомиться, чтобы сразу запомниться. Так вот, идет она по лестнице, а избранник за ней спускается. Так она специально споткнулась о ступеньку, упала и сильно ушиблась. По ее коварному плану он должен был подбежать и предложить помощь, но от вида крови он сам упал в обморок. В итоге подруга его приводила в чувства. Так и познакомились. © Подслушано / Ideer
- Я — помощник довольно известного музыканта. И тут он рассказывает, что в небольшом городке ему приглянулась девушка. Решил подкатить. Она его узнала, но сказала, что не фанатеет от его творчества, да и знакомиться желания нет. Его это зацепило, и он все-таки уговорил ее познакомиться. Влюбился. Теперь пишет ей, а она отвечает раз в два дня. Летает к ней в город каждый раз, когда есть время, а она может даже не выйти. Тысячи девчонок по всей стране мечтают о нем, а он влюбился в ту, которой плевать на его известность. © Подслушано / Ideer
- Друг у меня симпатичный, умный и с хорошей работой. Но стоит ему увидеть красивую девушку, как он начинает нести всякую чушь. Стесняется знакомиться с девушками и ведет себя глупо. Отмечали мой день рождения в ресторане, и он запал на официантку. Весь вечер думал, как спросить у нее номер телефона. В итоге решился, а она улыбнулась и сказала, что у нее, к сожалению, уже есть молодой человек. Тогда друг решил выкрутиться и говорит: «А я просто вам хотел чаевые на номер скинуть».
- Я — дикий фанат кофе. Но, как оказалось, большую часть сознательной жизни я пила «неправильный» кофе. Пару месяцев назад сидела в кафе, наслаждалась крепким американо с корицей и параллельно работала за ноутбуком. Увлекшись процессом, я не сразу заметила, как ко мне подсел парень. Он взял мой кофе, отпил и стал уверять меня, что это фигня, а не напиток. Сказал, что эспрессо, разведенный водой, — это не кофе. Забрал мою чашку и вылил содержимое в стоящую рядом вазу. Через пять минут возвращается и ставит передо мной чашку капучино со словами: «Вот это — настоящий кофе». Я отпила и поняла, что там нет корицы. Сказала, что в кофе чего-то не хватает. Он хлопнул себя по лбу и принес корицу. Посмотрев на запястье, на котором не было часов, парень попросил мой телефон. Он набрал какой-то номер, сказал, что не берут трубку, и ушел, взяв с меня обещание пить «правильный» кофе. В общем, сейчас вы прочли историю знакомства с моим парнем. Незнакомец перезвонил через пару дней с того номера, на который он звонил в день встречи. © Карамель / VK
- Мы с женой познакомились через кузину. Она сказала, что ее лучшая подруга свободна и мне стоит пригласить ее на свидание. Так вот, 18 лет спустя я спросил жену: «Ты правда лучшая подруга моей кузины?» И жена ответила: «Нет! Я знала ее всего три месяца, когда встретила тебя». Вот такое интересное открытие. © Ijoinedforthelaughs / Reddit
- Я была старшекурсницей в колледже и подрабатывала репетитором. На одной из пар профессор представил меня курсу младше и назвал своим ассистентом. Там был мой будущий муж. Я показалась ему очень милой, и он решил записаться ко мне на индивидуальные занятия. На первом уроке я ждала его в библиотеке и когда впервые увидела, подумала: «Какой же он милый, у меня проблемы». После первой встречи в голове проскользнула мысль: «А что если я выйду за него замуж?» Я никогда не хотела отношений, а тут такие романтичные мечтания. Была в шоке от самой себя. И после трех уроков заявила ему, что если он хочет встречаться со мной, то придется найти другого репетитора. Он ответил: «Договорились!» Мы вместе уже девять лет. С каждым днем я люблю его все больше. © Nancy2421 / Reddit
- Решил подкатить к девушке в университете. Начал с фразы: «А вы знали, что в средневековье с такими красивыми девушками, как вы, делали?» Она фыркнула и ушла молча. Сижу на паре, жду начала. Заходит эта девушка, которая оказывается нашим новым преподавателем по истории. И знаете, с чего она начала занятие, осмотрев аудиторию? С фразы: «А теперь молодой человек в синей рубашке расскажет нам о средневековье», - и указала пальцем на меня. © Палата №6 | Анонимные Истории / Telegram
- Мой старший брат подкатил к бариста в кафе очень интересным способом. В этом кафе, когда оформляешь заказ, тебе выдают два чека: один для тебя и второй для кассира, на котором нужно расписаться. И мой брат на том месте, где должна быть роспись, написал: «Давай встретимся тут через два часа». К слову, через два часа смена заканчивалась. Она согласилась, а я был удивлен его навыкам подкатывать. © Палата №6 | Анонимные Истории / Telegram
Вот поэтому (см. споры ниже) мне никогда не нравилась история. То ли дело математика - там только 6 и 9 можно с ног нa голову перевернуть :)
- Увидел в домовом чате прикольную девушку. У соседей о ней спросил — сказали, что не замужем. Решил познакомиться. Купил торт, звоню ей в дверь, открывает дядя с бородой.
—А Татьяна здесь живет?
—Здесь. Я ее муж, а вы кто?
Я не растерялся и сказал, что сосед из 104 квартиры. Объяснил ситуацию, что понравилась девушка, а соседи сказали, что она не замужем. Муж адекватно отреагировал, отнесся с пониманием, конфликт устраивать не стал. В итоге я с Татьяной поздоровался и торжественно вручил им торт. © Палата №6 | Анонимные Истории / Telegram
Комментарии
Хорошо, что муж у Татьяны адекватный попался. А то бы летел сосед ласточкой по лестнице с тортом нa голове.
А как можно в домовом чате увидеть прикольную девушку? По аватарке?
Не понравилась история про "неправильный кофе". С чего бы персонаж решил, что американо - это плохо, а вот капучино - хорошо? Это просто два вида кофе. Каждому свое. И как раз таки если вы хотите почувствовать истинный вкус зерна, нужно брать именно американо, а в идеале - эспрессо
Ранней осенью поехали с кузиной мужа na оперу. В театр мы поехали na взятом в аренду велосипеде. По Берлину быстрее na нем передвигаться, чем nа машине.
Две расфуфыренные девицы вдвоем na велике. Нас освистывали, проезжавшие мимо водители машин. К моему огорчению, Нетребко Анну заменили довольно посредственным сопрано. После оперы решили в отель добираться пешком. И забрели в бар согреться, а зря. Хотя...
Мужчины какие то, коктейли, то да сё. Слева от меня стояла троица англичан. Пингвины. Но как оказалось милейшие банковские наблюдатели - ревизоры. А потом мы с англичанами гуляли по ночному Берлину и даже удалось поприсутствовать na съёмках какого-то боевика. В центре города. Ах, было весело!