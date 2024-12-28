Вот не знаю, стоило ли дорогие конфеты и сертификат за телефон дарить. Достаточно спасибо и недорогого презента.
16 историй, которые начались неважно, а закончились феерически
Жизнь полосатая, как зебра. И случается в ней всякое: от потери вещей до недугов и нужды. Многие стараются быть реалистами и не надеются на чудеса. А они раз! — и случаются. Наши герои рассказали как раз про такие случаи, с неожиданно приятным финалом.
- Зашла я в автобус, а там, как всегда, переполнено, все-таки час-пик. Среди прочих людей увидела я девочку лет 6-7. Маленькая, в розовом пальто, с рюкзачком «Винкс». Плачет. Я подхожу к ней, она смотрит на меня своими голубыми глазками. Я, конечно, решила спросить, почему она плачет. Девочка смотрит на меня и говорит, что потерялась. Я спрашиваю, знает ли она свой адрес. Она отвечает, что знает. Повезла ее домой, на работу все же опоздала. Зато ради доброго дела. © Подслушано / Ideer
- Как-то давно ехала я на пары, не заметила, как выронила телефон в метро. Он был уже не новый и недорогой, но неприятно. Одногруппница написала мне сообщение с контактным адресом почты, чтобы его было видно на экране. Мы особо не надеялись, что это поможет. Но вечером написала девушка, ее папа нашел телефон в вагоне и сфотографировал контакт, когда пришло сообщение. Договорились встретиться, она отдала телефон, я подарила ей коробку дорогих конфет и сертификат на покупку в известной сети одежды. Добавились в соцсетях. Дружить не стали, но с праздниками друг друга поздравляем и все такое. Телефон еще пару лет послужил. © Подслушано / Ideer
- При рождении я получила травму шейных позвонков, не могла толком шевелиться, ручки и ножки были скрючены. В тот год к нам в город приехал врач из столицы, отбирал несколько детей для лечения своей особой методикой. И среди этих детей оказалась я. Сейчас мне 23, я счастлива и здорова. Историю эту узнала только несколько лет назад и безмерно благодарна этому доктору за его труд! © Подслушано / Ideer
- 13 лет назад я нашла на улице кошелек с огромной суммой денег. В кошельке не было никаких опознавательных знаков, не было документов, карт, фотографий. Просто кошелек с крупными купюрами. Нашла я его на тропинке во дворе, ведущей к помойке. Взяла его и честно несколько месяцев мониторила соседние дворы в поисках объявлений о пропавшем кошельке. Сама я такое объявление вешать не рискнула. Была история, когда я находила кошелек во дворе. Я распечатала фото кошелька, развесила объявления. И многие люди хотели на халяву чужой кошелек, плевать, сколько там денег. Второй раз я не стала так делать с объявлением, но ждала, вдруг кто-то спросит про кошелек. Искала в соцсетях, вдруг кто-то там напишет что-нибудь, смотрела новости местные. Но ничего. Примерно через полгода я поняла, что никто не найдется, и на эти деньги осуществила свою мечту. Пошла в автошколу, получила права и купила машину! Да, сумма действительно была немаленькая. Машина была не новая, но небольшая иномарка в хорошем состоянии. Я была счастлива! Раз я была за рулем, то расширила поиск работы и нашла хорошее место, которое находилось за городом, но подходило по всем параметрам. Я 10 лет ездила на своей милой машинке. Она служила верой и правдой, никогда не подводила, не ломалась в неподходящий момент, и в лютые морозы заводилась, и в снегопады ездила, но настало время поменять ее на другую, новее и больше. Я продала ее сестре, начинающему водителю, за очень небольшую сумму. Велела мысленно благодарить, как и я, того человека, благодаря которому она куплена. Я надеюсь, что у него все хорошо и его потеря вернулась к нему чем-то другим хорошим. © Подслушано / Ideer
- Давно было. Стояла в пробке. В соседнем ряду пыталась проехать скорая помощь, но пробка просто жуткая. Водитель автобуса открыл двери, я и еще несколько человек вышли. Смотрю, врачи из скорой просят водителей помочь донести подростка, которого как раз везли, через дворы к другой машине скорой помощи. Отказывались. В итоге помочь согласились парень и я (помогла нести вещи). Подростка донесли до другой машины, погрузили и увезли. Надеюсь, что у него все хорошо. © Подслушано / Ideer
- Подошел ко мне на вокзале иностранец и спросил, говорю ли я по-английски. Получив мое «да», рассказал, что его обокрали, утащили фотик, кошелек и паспорт. Много говорил, видно было, что человек в отчаянии и устал. Дала ему денег и купила поесть. Бедолага так смущался, что за него девушка платит в общепите, но от благодарности весь сиял. Напоследок сказала ему, что надеюсь, мне помогут, если я окажусь в его стране и в подобной ситуации. © Подслушано / Ideer
- У меня никогда не было велосипеда. И я даже не умею на нем кататься. Неделю назад мой молодой человек узнал об этом. Спросил меня, о каком велосипеде я мечтала в детстве и мечтала ли вообще. А я рассказала, что хотела ярко-розовый велосипед, с белой корзинкой, и чтобы он был весь в наклейках. Мы похихикали, а через три дня мой любимый подарил мне розовый велосипед с белой корзинкой. И пачку наклеек. Со словами: «Я не знал, захочешь ли ты сейчас, в 20 лет, клеить наклейки...» А я захотела! За два дня парень научил меня кататься, и сегодня мы с ним даже ездили в лес. Это так классно: кататься на велосипеде из своей детской мечты, особенно, когда рядом мужчина из твоей взрослой мечты. © Палата № 6 / VK
Если у иностранца утащили паспорт и деньги, логично в первую очередь отвести его в посольство его страны (если есть), или хотя бы в ближайший отдел полиции. Для восстановления документов и тп)
Покормить, конечно, дело хорошее. Но если это реально иностранец попавший в беду, оставшийся без документов и денег, то основная проблема у него не в голоде, скорее всего.
- Мне было, наверное, 6 или 7 лет. Я не умел плавать. Несмотря на это, мы с другом отправились к бабушке поплавать в бассейне. Взрослые не обращали на меня особого внимания. Вдруг надувной аллигатор, на котором я сидел, пошел ко дну. Я попытался отплыть, но начал тонуть. Внезапно я почувствовал, как чья-то рука вытащила меня из воды. Отдышался, огляделся по сторонам, но никого не увидел. По сей день верю, что меня спасло чудо. © wbfanf2504 / Reddit
- Мой отец изменил своей жене, и родился я. Потом он отобрал меня у моей биологической матери. После чего просто взял и бросил нас. Я был еще малышом. С финансами было туго, мы потеряли дом, пришлось переехать. Но мы справились. За всю жизнь потом мой отец появлялся всего несколько раз, и то даже не удосужился помочь нам. Зато его жена сумела воспитать меня, посвятила мне всю себя, как будто была моей родной мамой. © Unknown author / Reddit
- Когда я учился в колледже, моя невеста бросила меня. Причем объяснять все друзьям и семье пришлось мне самому. Прошло несколько месяцев, и вдруг я встретил симпатичную девушку на одном из занятий в колледже. Оказалось, она приехала учиться по обмену. Мы начали тусоваться вместе, завязались отношения. Хотя я знал, что через несколько месяцев ей придется лететь обратно на родину, и нас будет разделять океан. Настал день икс. Было много слез. Девушка уехала, и мы попробовали продолжить отношения. Были ссоры, напряженность, мы могли разговаривать только несколько раз в день с паршивым интернет-соединением. Мы ждали, что девушке когда-нибудь разрешат жить в моей стране. Копили, чтобы навещать друг друга пару раз в год. Это продолжалось три года. И вот сейчас эта девушка сидит рядом со мной в спальне. Мы женаты уже пять лет. © scottevil110 / Reddit
- Влюбилась в парня, когда мне было 13. Мы росли вместе и поклялись, что однажды поженимся. Мы несколько раз расходились, но никогда не теряли связь. И, когда, казалось, мы окончательно сошлись, я узнала, что парень изменил мне с моей подругой. Я ушла от него, но в надежде на примирении. Однако через 5 месяцев он женился на той девушке. Я была опустошена, наблюдая, как они справляют свадьбу, как у них рождается ребенок. Ведь это было моей мечтой. Я думала, что больше никогда не встречу свою любовь. Примерно через 1,5 года познакомилась с самый прекрасным мужчиной в моей жизни. Я сразу поняла, что он тот самый. Позже он тоже признался, что у него была любовь с первого взгляда. Мои чувства к этому человеку не похожи ни на что. Я поняла, что даже не знала себя, пока не встретила его. Благодаря ему я наконец стала тем человеком, которым всегда хотела быть: сильнее, независимее и увереннее в себе. Теперь я знаю свою ценность, и никто не сможет отнять это у меня никогда. Прошло пять лет, и теперь я знаю: встретить настоящую любовь после того, как тебе разбили сердце, возможно! © lizaokay / Reddit
- Я потеряла работу. Мне грозило выселение из квартиры, но хозяйка оказалась великолепной женщиной и согласилась приютить меня еще на несколько месяцев. Чуть позже я начала общаться онлайн с одним знакомым парнем. Мы никогда не были хорошими друзьями, даже недолюбливали друг друга. Но тут сблизились. Он был очень одинок и однажды ни с того ни с сего спросил меня, не хочу ли я переехать к нему. Парень оплатил мне перелет через всю страну, лишь бы я стала жить с ним. В итоге мы влюбились друг в друга. Жить с его семьей было невыносимо, поэтому примерно через год мы съехали, стали снимать комнату с друзьями. Через несколько месяцев дом, в котором мы жили, решили продать. К счастью, мы наконец-то нашли квартиру, где могли бы жить только вдвоем. Мой парень устроился на постоянную работу. У нас появилось несколько котят — в дополнение к собаке, которая у меня уже была. А семь месяцев назад у нас родился прекрасный мальчик, который сейчас спит рядом со мной! Он наш счастливый конец после всего кошмара, через который мы оба прошли. © You_have_a_*** / Reddit
- У моей жены диагностировали неврологическое расстройство, которое со временем вызывает слепоту и паралич. В конечном итоге, такие люди погибают от потери дыхания. А примерно через неделю я узнал, что врач неправильно истолковал результаты анализов, и моя жена здорова. Как же я был зол на этого доктора! Но за эту жуткую неделю наши отношения с женой стали еще крепче. © Unknown author / Reddit
- На днях с парнем стояли у кассы в продуктовом, наблюдали картину. Кассир, делая возврат, грубо объясняла бабуле, что, прежде чем брать, надо смотреть цену. Бабушка, оправдываясь, ждала возврат и сгребала мелочь трясущимися руками. Мы с парнем попросили пробить нам эти два помидора. Тихонько отдали пакетик бабушке. Она была ошеломлена, долго стояла и смотрела на нас огромными голубыми глазами. Столько благодарности я еще ни от кого не слышала. © Подслушано / Ideer
- Недавно соседка зашла за солью. Долго стояла на пороге, мямлила, а потом вдруг: «Я влюбилась в твоего мужа. Он всегда помогает мне». Я в шоке стою. Закрыла дверь и сижу, думаю, каких еще сюрпризов ждать. Пошла допрашивать мужа. А он взглянул с усмешкой и выдал: «Просто она так пыхтела на лестнице с пакетами, что не смог пройти мимо. Подумал хоть чем-то порадовать беднягу». Отлегло. © Палата № 6 / VK
- Беззаветно влюбилась в преподавателя на 27 лет старше. Потом он внезапно уехал в другую страну. Я страдала, так никого и не полюбила. А через 7 лет поехала учиться в его страну! И мы встретились. Но в итоге мы не поженились, нет. Просто теперь у нас с ним дружба. Я имею возможность быть рядом с уютным человеком, быть частью его жизни, а он — частью моей. Мы заботимся друг о друге, мы родственные души. Я продолжаю его любить, он души не чает во мне. Но за 18 лет мы об этом так ни разу и не поговорили, потому что в одном разговоре он назвал меня доченькой. Пусть все так и останется. © Подслушано / Ideer
Всегда хочется, чтобы в твоей жизни было больше добра и хороших людей. Но некоторые неожиданно негативно реагируют на добрые поступки. Об этом наша подборка историй.
Комментарии
Сперва соседка "пыхтела", потом "сопела", потом "стонала", а потом закурила и накормила борщом...