16 историй, которые начались неважно, а закончились феерически

Если у иностранца утащили паспорт и деньги, логично в первую очередь отвести его в посольство его страны (если есть), или хотя бы в ближайший отдел полиции. Для восстановления документов и тп)

Покормить, конечно, дело хорошее. Но если это реально иностранец попавший в беду, оставшийся без документов и денег, то основная проблема у него не в голоде, скорее всего.