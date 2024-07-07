15+ человек, которых хитрющие маркетологи и продавцы пытались заманить в свои сети
На что только не идут маркетологи, чтобы привлечь внимание покупателя. Но в итоге содержимое не всегда соответствует яркой упаковке, а за заявленной скидкой порой оказывается первоначальная цена. Пользователи делятся историями о том, с какими ухищрениями маркетологов и продавцов они столкнулись, и что из этого вышло. А в бонусе — история о хитром работодателе, который тоже возомнил себя гением маркетинга.
- Моя сестра в детстве обожала конфеты «Мишка на севере». И вот стала она взрослой и на каком-то мероприятии увидела вазочку со своими любимыми конфетами. Рука сама к ним потянулась, берет одну, пробует и понимает — ну вот совсем не то. Пригляделась к обертке, а там красуется самодовольная мышь и название: «Мышка на севере». © InoK86 / Pikabu
- У нас в кофейне возле работы с 9 до 10 утра 2 кофе по цене одного (любого объема). Так вот, последние 4 раза, когда я брал себе и коллегам, например, 2 больших и 2 маленьких, кассир как бы невзначай проговаривал: «2 больших и по акции 2 маленьких», подразумевая, что я оплачу 2 больших, которые дороже раза в полтора, а бесплатно маленькие пойдут. Я, естественно, останавливаю его, указываю на эту «ошибку», и кассир делает невинное лицо со словами: «Ах, так вы имели в виду, что покупаете большой и маленький, а к ним по акции такие же, понятно». И если в первый раз я еще поверил в случайную ошибку, то на четвертый уже был уверен, что они внаглую пытаются меня обмануть. © XBinom / Pikabu
- Я считаю, что фастфуды устанавливают свою вентиляцию так, чтобы аромат продукции как можно сильнее чувствовался на улице. Иногда я даже не голоден, но ровно до того момента, пока не почувствую этот запах. © downwarddawg / Reddit
- Производители некоторых смартфонов заставляют людей верить, что чем больше ядер в процессоре, тем выше производительность. Например, компании акцентируют внимание на том, что в их продукте 10 ядер. Тем временем есть смартфоны c 2–4 ядрами, но они гораздо быстрее. © Jeet Pipalia / Quora
- Вот вы говорите, что у Apple крутой маркетинг. У тех, кто рекламирует подштанники, он еще круче! Всего за пару лет обычные кальсоны стали термобельем. Брэд Питт не будет носить подштанники, а вот термобелье — да, пожалуйста. © di_lirium / Twitter
- В магазинах электроники телевизорам настраивают яркость и контрастность так, чтобы дорогие выглядели гораздо лучше дешевых. Стоят два телевизора одинакового размера и воспроизводят видео из одного и того же источника, но на дорогом изображение сразу взгляд притягивает. © Funkula / Reddit
- Купила хлебопечку и решила порадовать семью настоящим ржаным хлебом. Испекла на ржаной муке — получился клеклый кирпич. Начиталась рецептов, стала добавлять пшеничную. В итоге смекнула, что вкус и аромат ржаного хлеба получаются из-за солода и лимонной кислоты, а самой вкусной булкой получилась та, в которой ржаной муки не было совсем. © Rinamy / Pikabu
- Стал проверять цены на разные товары и обнаружил, что в сентябре они все сильно подскочили. Готовились к «скидкам» в ноябрьскую «черную пятницу». © Scarrazaar / Reddit
Эх... Когда не глядя берешь муку, а потом думаешь "ой, да какая разница" и идёшь печь блины. Слышали по 5 стадий? Теперь я знаю насколько невкусные могут быть блины
- На некоторых сайтах, особенно в разделе лечебной косметики, куча липовых положительных отзывов. Причем из разных стран. © Вера / ADME
- Иду по магазину, а там стоит обычный белый сахар и тростниковый, коричневый, который стоит в полтора раза дороже. Якобы там больше полезных веществ. Только вот я работаю на сахарном заводе, и тростниковый сахар нам привозят для переработки в белый. © Lss85 / Pikabu
- Вспомнилась история. В детстве весь город заполонил один популярный бренд газировки. Альтернативы, как и денег, особо не было. У них имелась вся линейка вкусов, но особенно мне нравился «Колокольчик». В какой-то момент на заводе, должно быть, закончились красители, и привезли большую партию прозрачной газировки. Те же вкусы, но без цвета, только этикетки разные. Так вот, презентовали это как «эковерсию» без красителей. Обиднее всего мне было то, что это коснулось даже прозрачного «Колокольчика». © *****kluy / Pikabu
Ну что вы. Экокожу производят эколюди, питающиеся экопродуктами, и работающие ради плюсиков в карму
- Мой друг заплатил в 5 раз больше за издание «Ведьмака» не с дурацкой неотклеивающейся рекламой, а с крутой обложкой. То есть они сделали ужасную рекламу, чтобы люди платили за ее отсутствие. © xevizero / Reddit
- Когда в детстве картошку копали, мы этот «бэби-картофель» даже не брали. А сейчас в магазине пакет этого гороха продают по ₽ 250. А я покупаю. © reCaptcha / Pikabu
Да вы чего? Из этого гороха отлично готовиться блюдо "дружные ребята". А при чистке познаешь дзен и "весь мир подождёт"
- Сегодня в маршрутке переглядывалась с очень милым парнем, у него были прекрасные грустные глаза. А мне нравятся такие серьезные задумчивые и с мудрым тяжелым взглядом мужчины. Увидев, что я смотрю на него, он подсел ко мне. Мы очень мило общались, он делал мне комплименты и внимательно слушал. Я уже было подумала: судьба! Но потом он предложил мне оформить кредит в каком-то банке, а после отказа подсел к другой тетке. © Палата № 6 / VK
- Запала я в магазине на жутко дорогой шампунь. А продавец тут как тут: «Купите его и получите в подарок маску для волос и кондиционер этой же марки. Бесплатно! Акция такая». Думаю, вот это удача! Она мне, идите, мол, на кассу, я пока подготовлю подарки. Заплатила, счастливая, тут девушка возвращается, и я обалдеваю: протягивает она мне маску и кондиционер, только в виде бесплатных крошечных пробников...
Бонус: история о хитром работодателе
- Искал работу. Заинтересовала одна вакансия, в объявлении все было написано четко: режим 2/2, с 10 до 10 часов, зарплата 40-50 тысяч. Ну, думаю, вроде неплохо, схожу. Пришел, а мне говорят, что зарплата 20-25 тыс. Я спросил, почему в объявлении указана другая сумма. А это, отвечают, маркетинговый ход, чтобы больше кандидатов приходило. Молча встал и вышел. © Gamer.Hikka / Pikabu
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Комментарии
Бесплатный только сыр в мышеловке, а пробники абсолютно любой фирмы уже давно имеют свою цену(даже у сетевиков).