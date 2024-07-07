15+ человек, которых хитрющие маркетологи и продавцы пытались заманить в свои сети

На что только не идут маркетологи, чтобы привлечь внимание покупателя. Но в итоге содержимое не всегда соответствует яркой упаковке, а за заявленной скидкой порой оказывается первоначальная цена. Пользователи делятся историями о том, с какими ухищрениями маркетологов и продавцов они столкнулись, и что из этого вышло. А в бонусе — история о хитром работодателе, который тоже возомнил себя гением маркетинга.