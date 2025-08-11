15 огородников, у которых в саду нашлось такое, что закачаешься
Принято считать, что в огороде можно найти только морковку, кабачки и свеклу. Но для настоящих огородников, которые вкладывают в свой сад не только силы, но и душу, мир грядок полон сюрпризов! Здесь можно подружиться с черепахой, вырастить овощ размером с собаку, или обнаружить, что законы природы решили взять отпуск. Мы собрали 15 фотографий, которые доказывают, что садоводство — это не рутина, а настоящее приключение.
«Тыква в саду у соседа растет прямо через забор»
«В прошлом году я угостил ее малиной, и теперь она ходит за мной по пятам»
«Везем домой самый большой кабачок. 20 кг и почти 100 см в окружности»
«Только гляньте на этот гриб! Растет у меня в саду»
- Думаю, тебе стоит прикупить для него игрушечные глаза. © SendMe*****Though / Reddit
Парень выращивает на своем огороде гигантские тыквы и это что-то запредельное
«Мой парень вырастил это и теперь интересуется, можно ли его есть»
Это декоративная тыква. Большинство из ее разновидностей съедобны. — Прим. ADME.
«У мамы в саду растут просто здоровущие лимоны»
«Созрел наш первый сиреневый помидор»
«Предыдущий владелец оставил в нашем маленьком саду пионы. Я и не знал, что они могут быть такими здоровущими — размером с шары для боулинга»
«Жених принес из нашего сада»
- У этой морковки личная жизнь жарче, чем у меня. © ObjurgationDeen / Reddit
«Прихватил семечки помидоров из обычного копеечного бургера из фастфуда. Посадил, и только гляньте на это!»
Здорово вышло. Но, если заморачиваться, то с помидорами, которые очень по вкусу понравились. Хотя, по закону подлости, они бы так легко не выросли бы…
«Наша спаржа выросла немного странноватой...»
«Вместо некоторых кабачков у нас выросло это»
«Розы, которые вырастил мой тесть. Одобряете?»
- Одобряем? Да мы завидуем! © LadyHeather / Reddit
Прошло всего 3 года, а цветок вымахал выше бабушки
Какое фото из этой подборки удивило вас больше всего? И, может быть, у вас есть свои истории о необычных находках на даче или в огороде? Делитесь в комментариях, ведь мы уверены, что каждый сад таит в себе свои маленькие (и очень большие!) тайны!
А вот еще наши садово-огородные подборки: