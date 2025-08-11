15 огородников, у которых в саду нашлось такое, что закачаешься

Фотоподборки
1 час назад

Принято считать, что в огороде можно найти только морковку, кабачки и свеклу. Но для настоящих огородников, которые вкладывают в свой сад не только силы, но и душу, мир грядок полон сюрпризов! Здесь можно подружиться с черепахой, вырастить овощ размером с собаку, или обнаружить, что законы природы решили взять отпуск. Мы собрали 15 фотографий, которые доказывают, что садоводство — это не рутина, а настоящее приключение.

«Тыква в саду у соседа растет прямо через забор»

«В прошлом году я угостил ее малиной, и теперь она ходит за мной по пятам»

«Везем домой самый большой кабачок. 20 кг и почти 100 см в окружности»

«Только гляньте на этот гриб! Растет у меня в саду»

Парень выращивает на своем огороде гигантские тыквы и это что-то запредельное

«Мой парень вырастил это и теперь интересуется, можно ли его есть»

Это декоративная тыква. Большинство из ее разновидностей съедобны. — Прим. ADME.

«У мамы в саду растут просто здоровущие лимоны»

«Созрел наш первый сиреневый помидор»

«Предыдущий владелец оставил в нашем маленьком саду пионы. Я и не знал, что они могут быть такими здоровущими — размером с шары для боулинга»

«Жених принес из нашего сада»

«Прихватил семечки помидоров из обычного копеечного бургера из фастфуда. Посадил, и только гляньте на это!»

Чадо Брюн
19 минут назад

Здорово вышло. Но, если заморачиваться, то с помидорами, которые очень по вкусу понравились. Хотя, по закону подлости, они бы так легко не выросли бы…

-
-
Ответить

«Наша спаржа выросла немного странноватой...»

«Вместо некоторых кабачков у нас выросло это»

«Розы, которые вырастил мой тесть. Одобряете?»

Прошло всего 3 года, а цветок вымахал выше бабушки

Какое фото из этой подборки удивило вас больше всего? И, может быть, у вас есть свои истории о необычных находках на даче или в огороде? Делитесь в комментариях, ведь мы уверены, что каждый сад таит в себе свои маленькие (и очень большие!) тайны!

А вот еще наши садово-огородные подборки:

Фото на превью Inevitable-Ad-8597 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее