20+ фотографий, которые поставили нас в тупик, а мы решили и вас озадачить

Некоторые счастливчики умудряются создать снимок, достойный любой галереи, в одно нажатие кнопки фотоаппарата (а то и на телефон можно снять шедевр). Когда мы видим такие картинки, извилины в голове начинают странно бегать в поисках истины: это монтаж или гениальное стечение обстоятельств? Давайте вместе посмотрим подборку фото, на которых происходит что-то неладное.

«Кто-нибудь понимает, где он?»

У этого песика точно все в порядке? Выглядит очень неестественно

Если случайно включить на телефоне ночной режим, то можно получить грандиозное фото

«Огромный кот»

Что же, мне понадобилось довольно много времени, чтобы понять происходящее. © JeffonFIRE / Reddit

Пока спецы делают нелепые коллажи для ультрамодных реклам, обычный прохожий может заснять собаку, которая ведет автомобиль. И поди докажи, что это не фотомонтаж

Обман зрения как есть. Вы ведь тоже видите этого маленького человечка?

Как вам эта гигантская птица? Ощущение, что ее вклеили, но снимок реальный. Мы долго всматривались, на чем же она сидит и, главное, зачем? А оказалось, птицы тут и нет

Пришлось потратить немного времени, чтобы понять — там просто открыт капот. © BarristanTheB0ld / Reddit

Я уже полезла в интернете искать, что за птица, а потом поняла. © Technical_Trade_675 / Reddit

Сложно поверить, что это единый снимок. Так и хочется его разрезать на четыре части и повесить на стену как модный квадриптих

«Моя дочь сделала это фото у друзей на барбекю. В кадр попало странное существо»

Так я же видел это в новостях сегодня утром! © Tight_Teen_Tang / Reddit

А вот здесь точно складывается ощущение, что кто-то хотел создать в фотошопе картину в стиле Дали. Но нет, просто очень гибкая собака

Мы все думали, в какую же передрягу попал этот котик на картинке. А оказалось...

Очень грустно, что мне понадобилась целая минута, чтобы понять, что это не кот, а просто банан. © Unknown author / Reddit

Это окно выглядит так, будто ему устроили персональную фотосессию

Здесь точно не накладывали несколько изображений друг друга? Просто заморозили воду? Ну ладно...

Ну вот в этом доме точно снимают фильм ужасов

Выглядит как произведение современного искусства. Но такой обман зрения с утра может и напугать

Кажется, это готовая обложка к очередному фильму о Гулливере и его подруге

Даже если не протереть камеру телефона, можно получить шикарный снимок. Ощущение, что здесь несколько фильтров, правда?

«И кто тут у нас хороший грибочек?»

Когда у тебя телефон с плохой камерой, можно сделать фотку в тумане голливудских масштабов

Наверное, собачка долга ждала этого момента, чтобы так изящно вписаться в пустынный пейзаж

«Отец сделал эту зловещую фотографию. И это не фотошоп!»