17 человек нашли на барахолках такие крутые вещицы, что мы аж присвистнули

Прогулка по барахолке порой превращается в настоящее приключение: среди старых вещей и пыли встречаются настоящие сокровища, которые невозможно не заметить и которые заставляют замирать от удивления.

«Нашла такой милый флакон Avon на распродаже. Я аж вслух взвизгнула, когда увидела это!»

© ccaassssyy / Reddit Muereske 2 часа назад это очень старые серии. у Эйвона была бабочка, попугай, зеркало, бутылочка с цветами, телефон дисковый. мышка на кусочке сыра, вроде бы, тоже их. видела фото только, а так была бы непротив собрать колекцию такую исключительно для красоты) - - Ответить

Да это просто совершенство! © PegasusWrangler / Reddit

«Нашла лампу в виде ракушки. Всегда мечтала о такой, но не думала, что когда-нибудь найду»

«Просто нереальная находка в секонд-хенде. Настоящее дизайнерское кресло»

«Зашла за зимними куртками для детей... А ушла с креслом и пуфом. Надеюсь, они поймут!»

«Увидела эту штуку через весь зал и сразу поняла — это что-то особенное. Вазочка в стиле ар-нуво из камео-стекла»

«Моя лучшая находка за всю жизнь. Брендовые туфли в идеальном состоянии»

«Восемь лет назад купила по дешевке вазы. Продавец уверял, что пожалею, если не возьму. Решила снять с них краску — и вот что было под ней»

Невероятная трансформация! Выглядит просто потрясающе! © GettingOnMinervas / Reddit

«Нашла в секонд-хенде этого прекрасного деревянного павлина»

«Купил этот классный журнальный столик всего за семь долларов!»

«Искала себе ботинки — и секонд не разочаровал!»

«Божечки, да они просто идеальные! Вот это находка!» © bookwormello / Reddit

«Нашла классные часы, вышитые крестиком. Они до сих пор работают!»

«Никогда не думала, что найду что-то подобное»

«Я уже пару лет искала вазу в виде бумажного пакета и была в восторге, когда наконец нашла»

«Нашла идеальную кожаную куртку и милую сумочку, до сих пор не верится»

«Нашел потрясающую серебряную коробочку для духов 18 века на антикварном рынке»

© UrbanRelicHunter / Reddit Бруннера 4 часа назад Очень красивая! Мне от каких-то дальних родственников достался позолоченный флакончик для духов в виде кувшина, размером меньше мизинца.. И кто-то у меня его стащил ☹️ - - Ответить

«Нашла часть коллекционной посуды от Avon»

«Нашла винтажную витражную лампу за семь баксов!»