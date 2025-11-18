это очень старые серии. у Эйвона была бабочка, попугай, зеркало, бутылочка с цветами, телефон дисковый. мышка на кусочке сыра, вроде бы, тоже их. видела фото только, а так была бы непротив собрать колекцию такую исключительно для красоты)
17 человек нашли на барахолках такие крутые вещицы, что мы аж присвистнули
Прогулка по барахолке порой превращается в настоящее приключение: среди старых вещей и пыли встречаются настоящие сокровища, которые невозможно не заметить и которые заставляют замирать от удивления.
«Нашла такой милый флакон Avon на распродаже. Я аж вслух взвизгнула, когда увидела это!»
- Да это просто совершенство! © PegasusWrangler / Reddit
«Нашла лампу в виде ракушки. Всегда мечтала о такой, но не думала, что когда-нибудь найду»
«Просто нереальная находка в секонд-хенде. Настоящее дизайнерское кресло»
«Зашла за зимними куртками для детей... А ушла с креслом и пуфом. Надеюсь, они поймут!»
«Увидела эту штуку через весь зал и сразу поняла — это что-то особенное. Вазочка в стиле ар-нуво из камео-стекла»
«Моя лучшая находка за всю жизнь. Брендовые туфли в идеальном состоянии»
«Восемь лет назад купила по дешевке вазы. Продавец уверял, что пожалею, если не возьму. Решила снять с них краску — и вот что было под ней»
- Невероятная трансформация! Выглядит просто потрясающе! © GettingOnMinervas / Reddit
«Нашла в секонд-хенде этого прекрасного деревянного павлина»
«Купил этот классный журнальный столик всего за семь долларов!»
«Искала себе ботинки — и секонд не разочаровал!»
Удобнее не придумаешь, двенадцатую зиму хожу в таких, идеальны
- «Божечки, да они просто идеальные! Вот это находка!» © bookwormello / Reddit
«Нашла классные часы, вышитые крестиком. Они до сих пор работают!»
«Никогда не думала, что найду что-то подобное»
«Я уже пару лет искала вазу в виде бумажного пакета и была в восторге, когда наконец нашла»
Спорное произведение, однако сходство с реальным пакетом определенно заслуживает внимания
«Нашла идеальную кожаную куртку и милую сумочку, до сих пор не верится»
«Нашел потрясающую серебряную коробочку для духов 18 века на антикварном рынке»
Очень красивая! Мне от каких-то дальних родственников достался позолоченный флакончик для духов в виде кувшина, размером меньше мизинца.. И кто-то у меня его стащил ☹️
«Нашла часть коллекционной посуды от Avon»
«Нашла винтажную витражную лампу за семь баксов!»
Комментарии
Мне вдруг понадобилась коричневая жилетка. И нашлась вот такая куртка джинсового типа, но из замши. Ухватила. Рукава и воротник уже отрезала. Осталось поменять подкладку, синтепоновая мне нужна.
Пользуясь случаем, тсзть.
Народ из Москвы и окрестностей! У меня на работе корпоратив в стиле детского утренника, ищу меховые воротники/опушки от капюшона или чей-нибудь длинный хвост для костюма девочки-белочки. Может есть у кого ненужные? Заберу!