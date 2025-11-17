Парень не нерешительный страдалец, а вполне вежливый человек! Он откуда мог знать, что на него уже планы есть? А про ментов... останавливают меня менты - положи руки на крышу машины, ноги расставь...словом как в кино!!! Потом он начинает коллегу поучать - там его пощупай, потом там проверь...так я оказался учебным пособием по обыску!!! Если бы начал права качать, то оказался бы учебным пособием по задержанию, пинанию ногами и надеванию наручников....Мент он и в Африке мент...
16 историй, которые покажут: скучно в метро только тем, кто не смотрит по сторонам
Общественный транспорт — неотъемлемая часть жизни многих людей. На метро можно не только быстро добраться до нужного места, но еще и вляпаться в разные истории: найти новые знакомства, понаблюдать за странностями некоторых пассажиров. А кто-то вообще сумел встретить вторую половинку именно в вагоне поезда.
- Ждала друга в метро, он должен был мне вещи передать. Вдруг подходит парень и начинает знакомиться. Номер попросил, «присел на уши». Не знала, как от него отвязаться. Думала, мол, придет друг, и он отвалит. Друг приходит, смотрит на нас, жмет парню руку, мне вещи отдает и просто уходит. Я в шоке. Оказалось, что он решил, будто этот незнакомец — мой парень. Приревновал и решил не мешать нашей идиллии. Я потом сказала, что он дурак и что я того парня видела первые пять минут в жизни. В итоге тот незнакомец еще меня и до моей станции провожал. Еле отвязалась. Вот такие две крайности: один нерешительный страдалец, а другой, наоборот, слишком настырный.
- Забежала в плотный вагон в новой ярко-зеленой куртке. На кольцевой зашло куча людей, и меня утрамбовали к противоположным дверям. Естественно, мне на следующей выходить. Я начинаю двигаться на месте, пытаясь продвинуться в обратном направлении, причитая: «Выпустите меня». Дедуля, который вместе со мной в замес попал, кричит: «Выпустите лягушечку!». © i_am_bychkova
- Бегу в метро, очень спешу. И тут замечаю двух полицейских, которые явно кого-то высматривают. И вдруг они останавливают меня. Один из них сразу «атакует»: «Здравствуйте. Михаил?» Я с недоумением киваю, а они радостно переглядываются. А один говорит: «Да, угадал! Наконец-то я победил!» Вот так я внезапно стал успешной частью какой-то игры. © Не все поймут / VK
- Мне сегодня сделали самое изысканное замечание в моей жизни. Я до сих пор под приятным впечатлением. Час пик в метро. Захожу в вагон и становлюсь около противоположной двери. За мной стоит молодой человек. Но у меня музыка в ушах, витаю в своих мечтах. Я очень быстро напрочь забыла о том, что он за спиной. Вдруг стук по плечу. Снимаю наушник и слышу: «Девушка, у вас такая красивая прическа, но не вынуждайте меня так детально ее рассматривать». И улыбается. Ну хорош же! © sashamur_mua
- Еду сегодня в метро. Женщина роняет пакет, из него выкатываются яйца. Одно разбивается, растекается по полу липкой лужей. Она смотрит на это и спокойно выходит на своей станции. Ноль реакции. Просто уходит. Я сижу в шоке. Люди обходят эту яичную лужу стороной. А потом происходит нечто, что возвращает веру в людей. Девушка, сидевшая напротив этой прекрасной дамы, тихо роется в сумке, достает влажные салфетки, прислоняется вперед, без пафоса и без слов аккуратно вытирает пол. Салфетку кладет в пакетик, убирает обратно в сумку. Все это молча. Никого не просила помочь. Никого не обвиняла. Просто убрала за другим человеком. Не потому что «должна», а потому что может. © xxstby
- Еду в метро счастливая в новых брюках. Уже иду к выходу из вагона и замечаю, что все люди на меня смотрят. Думаю, значит, круто выгляжу. И вдруг понимаю, что протекла. Вылетела из вагона, а следом — парень. А потом такой берет и прикрывает меня своей сумкой. Так и проводил меня до дома. Теперь я выхожу за этого самого парня замуж. © Подслушано у девушек / VK
Разбитое яйцо, конечно, мешает, но женщина 1)могла не иметь возможности убрать( у меня, например, салфетки не всегда есть), 2) уронила не специально.
- Я переехала в начале сентября и стала ездить на учебу на метро. Теперь каждый день по дороге, на протяжении месяца, я встречаю одного милого парня. Мы мило переглядываемся, улыбаемся друг другу, но в один день я приболела и осталась дома. Когда я выздоровела и мы снова увиделись, он подошел, обнял меня и сказал, что волновался. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
Мало ли кому я улыбаюсь в автобусе, но если этот человек вдруг решит меня приобнять....
- Еду на работу в метро. Проспала, позавтракать не успела, а какой-то дядька напротив, как назло, достал термос, благоухающий кофе, кулечек с бутербродами и явно собрался приятно провести все сорок минут поездки. Тут в вагоне повисла тишина, и в этой тишине мой живот как заурчал. Тот мужичок внимательно на меня посмотрел, достал из сумки пластиковый стаканчик, налил в него кофе из термоса и протянул его мне, а другой рукой пододвинул мешочек с бутербродами, взглядом показав: мол, бери. В итоге, в животе изумительно вкусный кофе и бутер с сыром, а в душе — прилив любви к людям и жизни в целом. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Еду к подруге в метро. Стою в наушниках, вдруг подгребает парень и говорит: «Куда бежишь? Мы же с тобой о встрече договаривались». Я растерялась и ответила, что у меня, вообще-то, свои планы. А он мне уверенно так: «Давай по душам поговорим, а к подруге потом поедешь. Мне кажется, это судьба». И тут до меня дошло, что я нарвалась на пикапера. Посмеялась и вышла на своей станции, помахав ему ручкой. Судьба судьбой, а меня моя подружаня ждет.
- Ехала сегодня в метро и ругалась со своим парнем по переписке. Вдруг замечаю, что рядом сидящий парень пялится в мой телефон. Я отворачиваю экран, а он все равно подсматривает. Через пару минут меня это окончательно выбесило. Я и спрашиваю, что ему надо, а он отвечает: «Да, у меня девушки уже год нет. Вот недавно заскучал, решил отношения завести. А тут вашу переписку увидел и вспомнил, почему мне год так спокойно жилось. Так что спасибо вам — вы зарядили меня еще на год веселых тусовок с друзьями, разбросанных по квартире носков и бесконечной свободы». А потом протянул мне конфетку, обнял и вышел. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Села в метро напротив какой-то бабульки, всю дорогу она сверлила меня подозрительным взглядом. А когда я выходила, она пошла за мной, вцепилась в рукав и начала выпрашивать номер телефона для своего внучка. Невзирая на мои протестующие вопли, рассказывала, какой он у нее хороший, работящий, добрый, заботливый, но совсем не самостоятельный. Она, видите ли, уже старенькая, и нужно быстрее подыскать себе замену, чтобы за дитем неразумным было кому присматривать. Благо, что мне помогли полицейские, а то бы эта бабуля еще и до квартиры проводила. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Восемь утра. Еду на работу. Метро. Куча людей, каждый спешит по своим делам. Все какие-то злые и бесчувственные. Зомби. Я слушаю музыку, смотрю по сторонам, наблюдаю за всеми. Вдруг замечаю бабочку, которая села в углу вагона и прижалась к стеклу. Мне стало так жаль беднягу, потому что она вряд ли когда-то выберется отсюда. Бабочка сильно выделялась на фоне серости и грусти людей, которым было все равно на нее. Но не всем. Кроме меня ее еще заметила одна девочка. Она подошла к ней, взяла на палец и прикрыла ладошкой. Проехав с ней несколько остановок, собираюсь выходить — эта девочка тоже выходит. Но бабочку не оставляет, а берет с собой. Она вынесла ее на улицу, остановилась у клумбы и оставила там бедняжку. После таких моментов у меня снова зарождается вера в человечество. © Карамель / VK
Самое тяжёлое это с утра обрести веру в человечество !!! Все хмурые, озадаченные своими прблемами...У всех проблемы, зачем усугублять? Есть научное исследование о том, что даже вымученная улыбка, гримаса улыбки и та поднимает настроение !!! Люблю ездить на автобусе, когда выпадает такая возможность...Надеваю наушники, включаю свою любимую радиостанцию, там все песни про любовь к ближнему, про Всевышнего, про то, что все мы братья, и ритмы такие бодренькие...Не подтанцовываю, пальцами ритм отбиваю. Но начинаю улыбаться, а чего расстраиваться то? Всевышний со мной !!!
- Ехала как-то в метро, ко мне подсел молодой человек. Проехал пару остановок молча, а потом говорит: «Привет, Юля!» Я посмотрела на него и отвечаю: «Привет, Юра!» Пообщались немного, перекинулись несколькими вопросиками, а затем мне нужно было выходить. Оставила ему свои контакты, уже почти вышла из вагона, а молодой человек спрашивает меня: «Так ты Юля?» Смеюсь и отвечаю: «Нет, Аня, а ты Юра?» Он улыбается и говорит в ответ: «Не-а, Дима! Приятно было поболтать, я напишу тебе!» Вот как-то так — буквально на импровизации и харизме мы и познакомились с моим будущим парнем тогда. © Карамель / VK
- Ехала как-то в метро после универа. Зашла в вагон, там сидела бабуля. На одной из станций вдруг у нее звонит телефон, и она выдает: «Да, я скоро буду, вот за хлебом вышла». © len41s
- В Японии мы с бывшим в метро заблудились. Я ждала, когда информация на табло повторится, а бывший громко выражал свое нетерпение, думая, что его никто не понимает. Вдруг к нам подходит японец и без акцента спрашивает на нашем языке: «Извините, вам нужна помощь?» Я была удивлена, ведь район не туристический. И как же мне было сильно стыдно перед этим японским парнем, что у меня такой невоспитанный муж. © ks1_2_3_1
бабулька с хлебом напомнила мне тётину золовку, которая после переезда из центра в рвйон второго транспортного кольца еще года 4 ездила на старое место жительства в булошную (на метро, с пересадкой на другую линию и потом еще 10 минут пехом) за свежими булочками, пока у них в соседнем доме не открыли "французскую" пекарню.
- Какова вероятность встретить сказочного персонажа в реальной жизни? А мне повезло!
Час пик в метро, все прикладывают свои проездные к турникету, и тут девушка передо мной прикасается проездным, а на дисплее я вижу надпись: «Истекает в полночь». Я сразу все понял. Чудеса в жизни возможны! Я вот Золушку встретил в метро. Просто верьте. © posture.group / Threads
Вот так едешь в метро на работу и не знаешь, чем может обернуться обычная поездка на общественном транспорте. Прочитав некоторые истории, даже начинаешь верить в судьбу. А какая самая безумная, смешная или романтичная история случилась с вами в метро?
