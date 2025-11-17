16 историй, которые покажут: скучно в метро только тем, кто не смотрит по сторонам

Самое тяжёлое это с утра обрести веру в человечество !!! Все хмурые, озадаченные своими прблемами...У всех проблемы, зачем усугублять? Есть научное исследование о том, что даже вымученная улыбка, гримаса улыбки и та поднимает настроение !!! Люблю ездить на автобусе, когда выпадает такая возможность...Надеваю наушники, включаю свою любимую радиостанцию, там все песни про любовь к ближнему, про Всевышнего, про то, что все мы братья, и ритмы такие бодренькие...Не подтанцовываю, пальцами ритм отбиваю. Но начинаю улыбаться, а чего расстраиваться то? Всевышний со мной !!!