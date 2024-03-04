16 доказательств того, что поездки в маршрутке — это не шутки, что угодно случиться может. Да и в другом транспорте тоже

В общественном транспорте часто можно встретить людей, у которых характер так себе. Из-за их придирок на ровном месте, скандалов и наглых выходок поездка может стать тем еще испытанием. Но есть истории из маршруток и автобусов, которые вызывают не раздражение, а улыбку. Хорошо, что их много — всегда можно посмеяться.