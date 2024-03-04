16 доказательств того, что поездки в маршрутке — это не шутки, что угодно случиться может. Да и в другом транспорте тоже
В общественном транспорте часто можно встретить людей, у которых характер так себе. Из-за их придирок на ровном месте, скандалов и наглых выходок поездка может стать тем еще испытанием. Но есть истории из маршруток и автобусов, которые вызывают не раздражение, а улыбку. Хорошо, что их много — всегда можно посмеяться.
- Жара, маршрутка. Наблюдаю картину: женщина закрывает все, до чего может дотянуться. Кроме одного окошка. Там девушка отказалась его закрывать. Тетка повозмущалась, а потом просто взяла и надела на себя пакет. Пакет! Бой «закройтедуйщиков» и «откройтежарщиков». © Подслушано / Ideer
- Ехала в маршрутке на зачет и разговаривала по телефону с одногруппниками, мол, кто что выучил. Потом очередной звонок: «Как зовут преподавателя?» Отвечаю: «Да я понятия не имею, как его зовут, все время забываю. Имя и отчество какие-то дурацкие. Не помню, да фиг с ним» И нет, на зачете препод не спросил меня, какие у него имя и отчество. Все оказалось эпичнее. Он вышел следом за мной из маршрутки и поздоровался. © Подслушано / Ideer
- Еду в маршрутке домой после учебы, девять вечера, ехать почти час. Маршрутка битком набита, даже стоять негде. Я еду, дремлю, и вдруг искры из глаз посыпались! Сразу не врубилась, что произошло. Открываю один глаз, а правый открыть не могу. А одна тетка смотрит на меня испуганно и начинает извиняться. Короче, она облокотилась на спинку сиденья впереди меня и задремала, маршрутка резко притормозила, и ее локоть встретился с моим глазом. На работе не сразу поверили в эту историю. © Подслушано / Ideer
- Я как-то после нескольких дней работы в магазине ехала в автобусе. Когда открылись двери и начал заходить народ, ляпнула: «Добрый день, вам чем-нибудь помочь?» © lambir / ADME
- Маршрутка. Слышу, что с задних мест раздается странное жужжание. Поворачиваюсь, а там сидит мужик и бреется электробритвой. © Подслушано / Ideer
- Видела, как в очереди на бесплатную маршрутку от ТЦ сцепились две тетки. Из-за очередности. Когда маршрутка поехала, они продолжали выяснять отношения. Удивилась, почему водитель их не высадит, а потом вспомнила, что в салоне стоит видеорегистратор, и поняла, что водила молодец. Ради популярности в интернете терпит. © Подслушано / Ideer
- Еду с работы, через 3 остановки заходит мальчик лет 6, позже — его мама. Мальчик сразу кричит, что хочет сесть. Мама сказала чтобы подождал. Он останавливается около меня и начинает меня «гипнотизировать», а я книгу читала. Он опять кричит маме, та включила игнор. Когда он наступил мне на ногу, просто сказала этой родительнице, что я тоже умею по ногам ходить. Одно слово мамы, и мальчика рядом нет. © Наталья / ADME
- Однажды я зашла в автобус, на мне было простое широкое платье. Очень даже красивое. И бабушка — да-да, бабушка — сообщила на весь автобус, что уступит мне место, так как я беременная. Когда я сказала, мол, не надо, спасибо, она решила потрогать мой живот. И как заорет весь автобус: «Так вы не беременны!»
- Утро, еду на работу. В маршрутке всегда одни и те же кондукторы, но не сегодня. Мужчина-кондуктор лет сорока желает всем доброго утра и продуктивного дня. Вроде бы ничего такого, но до этого я как раз думала о том, что такие элементарные вещи пропали из нашей жизни. Вроде и приятно, и грустно одновременно. © Подслушано / Ideer
- Лето, жара, маршрутка. На переднем сиденье у открытого окна сидит красавица: толстая коса, шикарное декольте, в руках торт здоровенный. Напротив мамочка с малышом на коленях. Он с восторгом тычет пальцем, мол, мам, смотри, у тети жук. На груди, словно брошка, сидит волосогрызка. Визг, торт летит через голову на заднее сиденье! Дама снимает футболку, пытаясь стряхнуть живность, маршрутка останавливается. Дама, не замолкая, выскакивает на улицу. Парень, на котором оказался торт, ест его руками и ржет. © Подслушано / Ideer
- Неловко — это когда заходишь на седьмом месяце в автобус, уступает место женщина. Ты присаживаешься, а она говорит, что вообще-то не тебе уступала, а мальчику лет пяти. Ты неловко встаешь с извинениями, и тут женщина видит твой уже немаленький живот. Теперь уже она извиняется и на весь автобус просит уступить место беременной. И тебе опять становится неловко, потому что весь автобус смотрит на тебя.
- Ехали с подругой в маршрутке летом. В газельке народу набилось, как кильки в банке. За водителем был поручень вертикальный, за который человек 5-6 (мы в их числе) хватались при каждом резком повороте. Очередной поворот, и тадам — поручень отвалился. Водитель ругался, но никому ничего не сделал. © Tina Tanton / ADME
- Маршрутка. Девять часов утра. Входит женщина лет 70, в руках у нее достаточно большие сумки. Она устраивается на свободное место, достает электронную книгу и начинает читать. Вслух. Сначала на нее смотрели с недоумением, через какое-то время в маршрутке стало тихо — все слушали. Читала она достаточно громко и очень выразительно. Это был роман «Двенадцать стульев». Впервые я пожалела, что не было пробок, а я выходила раньше той женщины. © Подслушано / Ideer
- Меня очень бесят люди, которые говорят по телефону в общественном транспорте. Вчера как раз сложилась такая ситуация. Женщина на всю маршрутку по телефону выясняла отношения со своим мужчиной. В какой-то момент люди не выдержали и начали делать ей замечания, на которые она не реагировала. В один момент маршрутка остановилась и водитель сказал, что так работать невозможно. Попросил женщину выйти. Она принялась кричать и бросаться на водителя за то, что он якобы ее выгоняет ни за что. Орала она еще долго, пока какая-то бабка с палкой на нее не наехала. Барышня быстренько успокоилась и забыла про своего суженого. Первый раз был рад такой старушенции. © Палата № 6 / VK
- Отпахала на работе с 9 до 17, ни разу голову не подняв. Ехала домой и начала в автобусе звонить мужу и ребенку, чтобы узнать, как дела. Так женщина, которая сидела возле меня, решила сделать замечание: «Задолбала трындеть по телефону!» Я, конечно, офигела, начала ей объяснять, что у меня не было возможности позвонить раньше. Она сказала, чтобы я выходила из автобуса. Я не из робкого десятка, разложила ей, кто есть кто, в итоге вышла она. Подобные замечания — это не больше, чем эгоизм со стороны просящего. А если у вас пожар или потоп и вы мчите на автобусе домой, тоже нельзя позвонить? Просто быть терпимее к окружающим, видимо, людей не учили. © Софья Миначёва / VK
- Работаю на заводе инженером. Плюс моя пассажирская газель на маршруте бегает. Однажды мне нужно было передать деньги водителю за техобслуживание — 5 тысяч. Смотрю, моя машина подъезжает. Я заранее не достал деньги, а меня протолкнули в конец салона, но при входе водитель меня увидел. И вот едем, я понимаю, что мне вперед не протиснуться. Решил выйти через заднюю дверь, если что. Беру 5 тысяч и говорю: «Передайте, пожалуйста!» И мой пятак поплыл по салону, сопровождаемый небольшим недоумением пассажиров. Водитель спокойно взял купюру и убрал в карман. Я кричу на весь салон: «На следующей остановите!» Подъезжаем к остановке, один мужик говорит: «А сдача?» Я отвечаю: «Да пусть подавится!» И выхожу. Через 10 минут звонит водитель: «Петрович! Ну и юмор у тебя, я еле до конечной ехал. И в полицию звонить хотели, и в департамент транспорта. Никто не верил, что ты собственник и просто мне деньги передал!» © adedas / Pikabu
Поездки в автобусах и маршрутках — это еще цветочки, в самолетах случаются ситуации и похлеще. Но некоторые люди так остроумно реагируют на выходки непутевых попутчиков, что хочется им пожать руку.
Комментарии
Вообще, проблема не в том, что кто-то говорит по телефону в общественном транспорте, а в том, что говорят в ПОЛНЫЙ голос. И да, если нет ничего срочного, лучше Не говорить
Было это в 2017 году. Я первокурсница. Зима. Битком набитый автобус, старый, хилый, скрипит, переваливается с колеса на колесо. И там сзади есть такие сиденья, перед которыми находится горизонтальный поручень. Так вот, на этот самый поручень усаживается здоровенная тетка. И, собственно, промахивается. В результате у тетки, сидящей на том злополучном месте за поручнем, разбиваются очки. Все быстро перерастает в скандал. Тетки ругаются живенько, с метафорами, громко. Автобус завороженно слушает их. Давка не позволяет теткам перейти на кулачный бой, поэтому они дерутся исключительно вербально. Некоторые пассажиры начинают ухмыляться, я в том числе. Весело, думаю я, хоть голова перестала болеть.
В общем, пока я и другие пассажиры посмеивались над дракой хабалок, нас обворовали.
А куда ехала с работы пахарщица с 9 до 17, звонившая мужу и ребенку, к другому мужу и ребенку? Ну иначе какой смысл узнавать то, что узнаешь придя домой?