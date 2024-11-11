20 человек, которые увидели крайне необычные вещи

Народное творчество
13 часов назад

Мир полон удивительных вещей. Как хорошо, что под рукой есть телефон с фотокамерой. Вы только посмотрите, что наснимали пользователи соцсетей.

«Купил на рынке два сросшихся арбуза. Заплатил как за один!»

«Нашел в коробке с обычными магазинными яйцами»

«У моего котенка на плече есть идеальная цифра 5»

«Нашел этот гигантский аметист на гаражной распродаже за 50 баксов. Парень — продавец — сказал, что его дядя добыл камень 10 лет назад»

Светофор находится в Исландии, городе Акюрейри

Новый мячик и тот, которым пес играл 3 года

Melancholy
13 часов назад

Три года! Да зачем же столько было мучить песика? Сколько том он стоит, не могли каждый год покупать?

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Хозяйка фото хвасталась картиной, но вы только посмотрите на этот кран

Elena LV
10 часов назад

У меня кран с душевым шлангом вытягивается из-под раковины и туда же убирается, когда не нужен. И глаза шланг не мозолит.

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Вы тоже видите букву «А»?

«Мой 9-летний сын сам поймал этого краба»

«Сфотографировал это дерево в округе Вашингтон»

Когда готовишь утром завтрак и находишь пятерку на желтке

«В одной упаковке лежало одинаковое количество конфет разного цвета»

Шуршилла
12 часов назад

Пока одни страдают от своих ментальных расстройств, другие наслаждаются ими, раскладывая и фоткая конфеты

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Нет, это не плитка шоколада. Такую штуковину кладут под ножки стола, чтобы он не царапал пол

«Во время путешествия нашли эту милаху. Сфоткали и отпустили»

«У моей племянницы по 6 пальцев на обеих руках»

«Вот такой странный апельсин мне попался»

«Лос-Анджелес похож на материнскую плату от компьютера»

«Волосы моей младшей сестры образовали цифру 5»

«Идеальный осенний градиент»

Люди спокойно оставляют свои телефоны на столах, когда уходят в туалет. Фотография собрала 32 тысячи лайков

А вот что у нас есть еще: «16 фото, разница на которых видна даже невооруженным глазом».

Фото на превью megustaajo / Reddit, mugheesdogar / Reddit

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