20 человек, которые увидели крайне необычные вещи

Мир полон удивительных вещей. Как хорошо, что под рукой есть телефон с фотокамерой. Вы только посмотрите, что наснимали пользователи соцсетей.

«Купил на рынке два сросшихся арбуза. Заплатил как за один!»

«Нашел в коробке с обычными магазинными яйцами»

«У моего котенка на плече есть идеальная цифра 5»

«Нашел этот гигантский аметист на гаражной распродаже за 50 баксов. Парень — продавец — сказал, что его дядя добыл камень 10 лет назад»

Светофор находится в Исландии, городе Акюрейри

Новый мячик и тот, которым пес играл 3 года

Хозяйка фото хвасталась картиной, но вы только посмотрите на этот кран

Вы тоже видите букву «А»?

«Мой 9-летний сын сам поймал этого краба»

«Сфотографировал это дерево в округе Вашингтон»

Когда готовишь утром завтрак и находишь пятерку на желтке

«В одной упаковке лежало одинаковое количество конфет разного цвета»

Нет, это не плитка шоколада. Такую штуковину кладут под ножки стола, чтобы он не царапал пол

«Во время путешествия нашли эту милаху. Сфоткали и отпустили»

«У моей племянницы по 6 пальцев на обеих руках»

«Вот такой странный апельсин мне попался»

«Лос-Анджелес похож на материнскую плату от компьютера»

«Волосы моей младшей сестры образовали цифру 5»

«Идеальный осенний градиент»

Люди спокойно оставляют свои телефоны на столах, когда уходят в туалет. Фотография собрала 32 тысячи лайков