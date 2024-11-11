20 человек, которые увидели крайне необычные вещи
Народное творчество
13 часов назад
Мир полон удивительных вещей. Как хорошо, что под рукой есть телефон с фотокамерой. Вы только посмотрите, что наснимали пользователи соцсетей.
«Купил на рынке два сросшихся арбуза. Заплатил как за один!»
«Нашел в коробке с обычными магазинными яйцами»
«У моего котенка на плече есть идеальная цифра 5»
«Нашел этот гигантский аметист на гаражной распродаже за 50 баксов. Парень — продавец — сказал, что его дядя добыл камень 10 лет назад»
Светофор находится в Исландии, городе Акюрейри
Новый мячик и тот, которым пес играл 3 года
Три года! Да зачем же столько было мучить песика? Сколько том он стоит, не могли каждый год покупать?
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Хозяйка фото хвасталась картиной, но вы только посмотрите на этот кран
У меня кран с душевым шлангом вытягивается из-под раковины и туда же убирается, когда не нужен. И глаза шланг не мозолит.
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Вы тоже видите букву «А»?
«Мой 9-летний сын сам поймал этого краба»
«Сфотографировал это дерево в округе Вашингтон»
Когда готовишь утром завтрак и находишь пятерку на желтке
«В одной упаковке лежало одинаковое количество конфет разного цвета»
Пока одни страдают от своих ментальных расстройств, другие наслаждаются ими, раскладывая и фоткая конфеты
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Нет, это не плитка шоколада. Такую штуковину кладут под ножки стола, чтобы он не царапал пол
«Во время путешествия нашли эту милаху. Сфоткали и отпустили»
«У моей племянницы по 6 пальцев на обеих руках»
«Вот такой странный апельсин мне попался»
«Лос-Анджелес похож на материнскую плату от компьютера»
«Волосы моей младшей сестры образовали цифру 5»
«Идеальный осенний градиент»
Люди спокойно оставляют свои телефоны на столах, когда уходят в туалет. Фотография собрала 32 тысячи лайков
А вот что у нас есть еще: «16 фото, разница на которых видна даже невооруженным глазом».
Фото на превью megustaajo / Reddit, mugheesdogar / Reddit
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