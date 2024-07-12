Невозможно устоять перед этими голубыми глазками, хочется отдать ему все вкусняшки и всю любовь этого мира
16 фото, разница на которых видна даже из соседней галактики
Как говорится, все течет, все меняется. Но изменения, как и разница между вещами, лучше всего заметны, когда перед глазами есть конкретные доказательства. Поэтому мы обожаем делать подобные подборки, от которых ну просто не оторваться.
«Найденный на мосту беспризорник до и после того, как я привела его в порядок»
Приложение на телефоне спросило: «Хочешь увидеть фотографии годичной давности?» Не могу поверить, что мое лицо так изменилось
Все помешались на этом оземпике. Но если здоровью не повредило, то результат хороший
- Я стала принимать препараты для диабетиков 2-го типа, придерживаюсь диеты, отказалась от вредных привычек. Минус 30 кг за год.
"«Макияж без макияжа» в моем исполнении"
«Нашел на пляже 8 образцов песка разного цвета»
Как представлю сколько в детстве можно было бы сделать куличиков-пироженок из такого песка, и продать за листики, аж сердце замирает 😫
Кот со своей игрушкой
«Сбросила 45 кг. Разница в 3 года. Я до сих пор удивляюсь, когда вижу свои старые фото»
По лицу 45 кг не видно, оно на первой фотографии, конечно, полнее (даже скорее отечнее), но вполне может принадлежать и очень стройной женщине. Так что тут фото в полный рост было бы более показательно.
Использованный альбомом для рисования и совершенно новый
«Мои дети родились в один день, но были зачаты с разницей где-то в 7 дней. И это заметно»
Любопытно, как об этом узнаЮт? Что дети зачаты в разные дни.
«Накачала бицепс за 4,5 месяца»
«Похудела за 1,5 года почти на 30 кг. Теперь мой телефон думает, что на фото два разных человека»
"У моего кота есть "веснушки", и с одной стороны носа они светлее!"
«Мне 36. То же самое зеркало и освещение. Крем с ретинолом до и после»
Ну освещение очевидно разное. Может светильник и тот же, но расстояние от него, поворот головы и т. д. дают разные тени. И на первом фото тени очевидно резче. Но, если женщина результатом, то это самое главное.
«Мои куры несут совершенно разные яйца»
Говорят, молодые курочки сначала несут мелкие яйца. Потом матереют и начинают жечь Яйцами)))
"Прошло 2 недели с тех пор, как я всерьез занялась своим лицом"
«Мои изменения за 2 года»
«Можем ли мы поговорить о том, насколько удивительна эта штука „макияж без макияжа“? Я использовала 12 средств»
- Список средств в порядке нанесения: увлажняющий крем, пудра, консилер, тональный крем, бронзер, румяна, хайлайтер, тени для бровей, подводка для глаз, тушь для ресниц, бальзам для губ.
А здесь у нас 14 женщин показали, как на них повлияли уход и забота о себе.