16 фото, разница на которых видна даже из соседней галактики

Фотоподборки
1 час назад

Как говорится, все течет, все меняется. Но изменения, как и разница между вещами, лучше всего заметны, когда перед глазами есть конкретные доказательства. Поэтому мы обожаем делать подобные подборки, от которых ну просто не оторваться.

«Найденный на мосту беспризорник до и после того, как я привела его в порядок»

Приложение на телефоне спросило: «Хочешь увидеть фотографии годичной давности?» Не могу поверить, что мое лицо так изменилось

Кот Муркот
1 час назад

Все помешались на этом оземпике. Но если здоровью не повредило, то результат хороший

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  • Я стала принимать препараты для диабетиков 2-го типа, придерживаюсь диеты, отказалась от вредных привычек. Минус 30 кг за год.

"«Макияж без макияжа» в моем исполнении"

«Нашел на пляже 8 образцов песка разного цвета»

Vera
32 минуты назад

Как представлю сколько в детстве можно было бы сделать куличиков-пироженок из такого песка, и продать за листики, аж сердце замирает 😫

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Кот со своей игрушкой

«Сбросила 45 кг. Разница в 3 года. Я до сих пор удивляюсь, когда вижу свои старые фото»

Чадо Брюн
27 минут назад

По лицу 45 кг не видно, оно на первой фотографии, конечно, полнее (даже скорее отечнее), но вполне может принадлежать и очень стройной женщине. Так что тут фото в полный рост было бы более показательно.

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Использованный альбомом для рисования и совершенно новый

«Мои дети родились в один день, но были зачаты с разницей где-то в 7 дней. И это заметно»

«Накачала бицепс за 4,5 месяца»

«Похудела за 1,5 года почти на 30 кг. Теперь мой телефон думает, что на фото два разных человека»

"У моего кота есть "веснушки", и с одной стороны носа они светлее!"

«Мне 36. То же самое зеркало и освещение. Крем с ретинолом до и после»

Чадо Брюн
23 минуты назад

Ну освещение очевидно разное. Может светильник и тот же, но расстояние от него, поворот головы и т. д. дают разные тени. И на первом фото тени очевидно резче. Но, если женщина результатом, то это самое главное.

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«Мои куры несут совершенно разные яйца»

"Прошло 2 недели с тех пор, как я всерьез занялась своим лицом"

«Мои изменения за 2 года»

«Можем ли мы поговорить о том, насколько удивительна эта штука „макияж без макияжа“? Я использовала 12 средств»

  • Список средств в порядке нанесения: увлажняющий крем, пудра, консилер, тональный крем, бронзер, румяна, хайлайтер, тени для бровей, подводка для глаз, тушь для ресниц, бальзам для губ.

А здесь у нас 14 женщин показали, как на них повлияли уход и забота о себе.

Фото на превью Heavy_Perspective792 / Reddit

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