16 фото, разница на которых видна даже из соседней галактики

Как говорится, все течет, все меняется. Но изменения, как и разница между вещами, лучше всего заметны, когда перед глазами есть конкретные доказательства. Поэтому мы обожаем делать подобные подборки, от которых ну просто не оторваться.

«Найденный на мосту беспризорник до и после того, как я привела его в порядок»

Приложение на телефоне спросило: «Хочешь увидеть фотографии годичной давности?» Не могу поверить, что мое лицо так изменилось

Я стала принимать препараты для диабетиков 2-го типа, придерживаюсь диеты, отказалась от вредных привычек. Минус 30 кг за год.

"«Макияж без макияжа» в моем исполнении"

«Нашел на пляже 8 образцов песка разного цвета»

Кот со своей игрушкой

«Сбросила 45 кг. Разница в 3 года. Я до сих пор удивляюсь, когда вижу свои старые фото»

© Coffeeandbunnies / Reddit Чадо Брюн 27 минут назад По лицу 45 кг не видно, оно на первой фотографии, конечно, полнее (даже скорее отечнее), но вполне может принадлежать и очень стройной женщине. Так что тут фото в полный рост было бы более показательно. - - Ответить

Использованный альбомом для рисования и совершенно новый

«Мои дети родились в один день, но были зачаты с разницей где-то в 7 дней. И это заметно»

«Накачала бицепс за 4,5 месяца»

«Похудела за 1,5 года почти на 30 кг. Теперь мой телефон думает, что на фото два разных человека»

"У моего кота есть "веснушки", и с одной стороны носа они светлее!"

«Мне 36. То же самое зеркало и освещение. Крем с ретинолом до и после»

© infiltrator_seven / Reddit Чадо Брюн 23 минуты назад Ну освещение очевидно разное. Может светильник и тот же, но расстояние от него, поворот головы и т. д. дают разные тени. И на первом фото тени очевидно резче. Но, если женщина результатом, то это самое главное. - - Ответить

«Мои куры несут совершенно разные яйца»

"Прошло 2 недели с тех пор, как я всерьез занялась своим лицом"

«Мои изменения за 2 года»

«Можем ли мы поговорить о том, насколько удивительна эта штука „макияж без макияжа“? Я использовала 12 средств»

Список средств в порядке нанесения: увлажняющий крем, пудра, консилер, тональный крем, бронзер, румяна, хайлайтер, тени для бровей, подводка для глаз, тушь для ресниц, бальзам для губ.