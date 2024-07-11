19 загадочных вещиц, глядя на которые и не поймешь сразу, хлам это или сокровище

Мир полон талантливых изобретателей. Да только вот суть их изобретений не всегда сразу ясна окружающим. Часто люди находят разные предметы или устройства в арендованных квартирах или на садовых участках, а потом голову ломают: «Куда это приспособить?» Герои нашей подборки сперва понятия не имели, что им посчастливилось отыскать. Но пользователи сети пришли на помощь и все разложили по полочкам.



«Что это за штуки на деревьях по всему парку?»

© bama3341970 / Reddit Алекс 1 час назад Это домик для насекомых. Такие домики размещают в парках и садах, чтобы привлечь полезных насекомых, например, пчел-одиночек, которые помогают опылять растения. А ещё делают такие ловушки для жуков вредителей - - Ответить

Они предназначены для пчел. © KingSram / Reddit

«Свекровь нашла какую-то фигню в парке и притащила домой. Не совсем понимаю, что это, но тут же сказала, что ей самое место в мусорке»

Устройство для запуска теннисных мячей. © Mackin-N-Cheese / Reddit

«Нашел в сумочке жены»

Похоже на устройства слежения. Я бы забеспокоился. Может, ваша жена не сама положила их туда. Но если сама, значит, сумочка не потеряется. © RememberedInSong / Reddit

«Что это? Внутри ампула с нечитаемыми цифрами»

Это очень распространенный подарок для инженеров. © AlexTaradov / Reddit

«Вот такое вот оставили предыдущие владельцы дома. Не хочу снимать его, а то вдруг не смогу надеть обратно»

Сменный чехол для шланга от пылесоса. © prince-pauper / Reddit



«Что это прибито к стене рядом с душем?»

Держатель для пластиковых пакетов. Еще его используют для того, чтобы высушить мокрые вещи. © Lexidoodle / Reddit

«Нашла прозрачную пластиковую штуковину в посудомойке. Все в непонятках»

Вероятнее всего, до мытья в посудомоечной машине это было пластиковой банкой. © Helpful-Fruit-1404 / Reddit

«Нашел в подвале моего старого дома. Текст гласит: „Для вашего удобства“»

Кажется, много лет назад кто-то заткнул дыру в полу этим сосудом. © ListenOk2972 / Reddit

«Мой парень нашел странную резиновую штуку в нашей постели. Что это?»

Похоже на деталь пластиковой заколки. Обычно их несколько, чтобы зажим держался на волосах. © sorry_re / Reddit

«Перебирала старую кухонную утварь в доме бабушки и дедушки моего парня. Нашла какую-то стеклянную штуку. Ее не трогали десятилетиями. Для чего она?»

Для хранения и подачи сахара. Металлическая часть — столовое серебро. © Koka-Noodles / Reddit

«Валялось у меня в туалете»

Похоже на внутренние компоненты встроенного микрофона. © 00WORDYMAN1983 / Reddit

«Нашла странную штуку на пляже. Ее прибило волной прямо к моим ногам вместе с ракушками. Взяла ее голыми руками. У мужа одни шуточки на уме. Что это?»

Не трогайте, это запрещено! Оставлять кораллы на пляже — важно для экосистемы. © DependentYou7405 / Reddit

«Обнаружила в своем офисе»

Лучший антистеплер, который можно найти. © BungeeJumpingJesus / Reddit

«Нашел под потолком в гараже. Снимаем дом уже полгода, но нам с женой кажется, что эту фигню вот будто вчера установили»

Это трансформатор для дверного звонка. Считайте, что вам повезло. Такие вещицы невероятно сложно найти. © MikeyW1969 / Reddit

«Что это?»

Лопатки для масла. Еще можно использовать для раскатывания клецек. © benbentheben / Reddit

«Нашла в рюкзаке моего 8-летнего ребенка»

Это геометрическая фигурка, такие в школе используют. Бывают и другие формы: треугольники, квадраты и так далее, и на всех есть буквы. © BeardedTinkerer / Reddit

«Обнаружил это в отцовском шкафу. Думаю, это шприц, но не уверен»

Я стоматолог. Это старое медицинское устройство для инъекций. © Curve_of_Speee / Reddit

«Нашел, когда убирал дома. Без понятия, что это вообще и откуда взялось»

На эту резиновую штуку надевают мерные емкости. © Chick_of_randominity / Reddit

«Для чего нужно такое керамическое блюдо?»

Для оливок. Оливки кладут в большое углубление, косточки — в маленькое. © bareweb / Reddit