Это домик для насекомых. Такие домики размещают в парках и садах, чтобы привлечь полезных насекомых, например, пчел-одиночек, которые помогают опылять растения. А ещё делают такие ловушки для жуков вредителей
19 загадочных вещиц, глядя на которые и не поймешь сразу, хлам это или сокровище
Мир полон талантливых изобретателей. Да только вот суть их изобретений не всегда сразу ясна окружающим. Часто люди находят разные предметы или устройства в арендованных квартирах или на садовых участках, а потом голову ломают: «Куда это приспособить?» Герои нашей подборки сперва понятия не имели, что им посчастливилось отыскать. Но пользователи сети пришли на помощь и все разложили по полочкам.
«Что это за штуки на деревьях по всему парку?»
- Они предназначены для пчел. © KingSram / Reddit
«Свекровь нашла какую-то фигню в парке и притащила домой. Не совсем понимаю, что это, но тут же сказала, что ей самое место в мусорке»
Свекровь, кажется, надо показать врачу.
Нехороший звоночек, когда пожилые люди начинают тащить домой все, что нашли на улице 🤢
- Устройство для запуска теннисных мячей. © Mackin-N-Cheese / Reddit
«Нашел в сумочке жены»
По-моему, это обычный трекер, который крепится к вещи, чтобы потом её можно было найти
- Похоже на устройства слежения. Я бы забеспокоился. Может, ваша жена не сама положила их туда. Но если сама, значит, сумочка не потеряется. © RememberedInSong / Reddit
«Что это? Внутри ампула с нечитаемыми цифрами»
- Это очень распространенный подарок для инженеров. © AlexTaradov / Reddit
«Вот такое вот оставили предыдущие владельцы дома. Не хочу снимать его, а то вдруг не смогу надеть обратно»
- Сменный чехол для шланга от пылесоса. © prince-pauper / Reddit
«Что это прибито к стене рядом с душем?»
- Держатель для пластиковых пакетов. Еще его используют для того, чтобы высушить мокрые вещи. © Lexidoodle / Reddit
«Нашла прозрачную пластиковую штуковину в посудомойке. Все в непонятках»
- Вероятнее всего, до мытья в посудомоечной машине это было пластиковой банкой. © Helpful-Fruit-1404 / Reddit
«Нашел в подвале моего старого дома. Текст гласит: „Для вашего удобства“»
- Кажется, много лет назад кто-то заткнул дыру в полу этим сосудом. © ListenOk2972 / Reddit
«Мой парень нашел странную резиновую штуку в нашей постели. Что это?»
Такая штучка в постели наталкивает на разные мысли. Например, присоска от вставкой челюсти .
- Похоже на деталь пластиковой заколки. Обычно их несколько, чтобы зажим держался на волосах. © sorry_re / Reddit
«Перебирала старую кухонную утварь в доме бабушки и дедушки моего парня. Нашла какую-то стеклянную штуку. Ее не трогали десятилетиями. Для чего она?»
- Для хранения и подачи сахара. Металлическая часть — столовое серебро. © Koka-Noodles / Reddit
«Валялось у меня в туалете»
Как раз в туалете, можно наговорить в микрофон самые сокровенные желания.
- Похоже на внутренние компоненты встроенного микрофона. © 00WORDYMAN1983 / Reddit
«Нашла странную штуку на пляже. Ее прибило волной прямо к моим ногам вместе с ракушками. Взяла ее голыми руками. У мужа одни шуточки на уме. Что это?»
- Не трогайте, это запрещено! Оставлять кораллы на пляже — важно для экосистемы. © DependentYou7405 / Reddit
«Обнаружила в своем офисе»
- Лучший антистеплер, который можно найти. © BungeeJumpingJesus / Reddit
«Нашел под потолком в гараже. Снимаем дом уже полгода, но нам с женой кажется, что эту фигню вот будто вчера установили»
Такие вещицы невероятно сложно найти - а для чего их искать-то?
- Это трансформатор для дверного звонка. Считайте, что вам повезло. Такие вещицы невероятно сложно найти. © MikeyW1969 / Reddit
«Что это?»
- Лопатки для масла. Еще можно использовать для раскатывания клецек. © benbentheben / Reddit
«Нашла в рюкзаке моего 8-летнего ребенка»
Плохая привычка у мамы, лазить в рюкзаке своего ребёнка. Хорошо, что ему только 8 лет.
- Это геометрическая фигурка, такие в школе используют. Бывают и другие формы: треугольники, квадраты и так далее, и на всех есть буквы. © BeardedTinkerer / Reddit
«Обнаружил это в отцовском шкафу. Думаю, это шприц, но не уверен»
Лучше убейте меня сразу, чем таким медицинским устройством получать инъекции.
- Я стоматолог. Это старое медицинское устройство для инъекций. © Curve_of_Speee / Reddit
«Нашел, когда убирал дома. Без понятия, что это вообще и откуда взялось»
- На эту резиновую штуку надевают мерные емкости. © Chick_of_randominity / Reddit
«Для чего нужно такое керамическое блюдо?»
А для чего дырочки? Досаливать оливки? Или для зубочисток? Непонятно.
- Для оливок. Оливки кладут в большое углубление, косточки — в маленькое. © bareweb / Reddit
Герои нашей другой статьи тоже стали обладателями чудесных находок. Одни вещи — настоящие сокровища, а на другие даже взглянуть еще раз желания не возникнет.
Комментарии
Про резиновую штуку для мерной емкости не поняла. С какой целью ее надевают? Чтобы усложнить невероятно простую мерную емкость?
Упоминала, что жила в доме пожилого профессора с богатой коллекцией всего на свете, и в доме нередко находились вещицы, назначение которых неизвестно. Например, вот эта штука
Половина "ответов" ещё более непонятная, чем предметы, к которым были вопросы. Теперь отдельную статью с ответами на эти ответы!
А еще в доме была найдена коробка с таким содержимым. Гадали, что это такое, в том числе и с помощью google lens. Ответ в итоге нашелся, хоть и не в гугле. Кто-нибудь угадает, что это?