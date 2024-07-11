19 загадочных вещиц, глядя на которые и не поймешь сразу, хлам это или сокровище

Народное творчество
2 часа назад

Мир полон талантливых изобретателей. Да только вот суть их изобретений не всегда сразу ясна окружающим. Часто люди находят разные предметы или устройства в арендованных квартирах или на садовых участках, а потом голову ломают: «Куда это приспособить?» Герои нашей подборки сперва понятия не имели, что им посчастливилось отыскать. Но пользователи сети пришли на помощь и все разложили по полочкам.

«Что это за штуки на деревьях по всему парку?»

Алекс
1 час назад

Это домик для насекомых. Такие домики размещают в парках и садах, чтобы привлечь полезных насекомых, например, пчел-одиночек, которые помогают опылять растения. А ещё делают такие ловушки для жуков вредителей

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«Свекровь нашла какую-то фигню в парке и притащила домой. Не совсем понимаю, что это, но тут же сказала, что ей самое место в мусорке»

Руконожка Ай-Ай
1 час назад

Свекровь, кажется, надо показать врачу.
Нехороший звоночек, когда пожилые люди начинают тащить домой все, что нашли на улице 🤢

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«Нашел в сумочке жены»

Алейда
52 минуты назад

По-моему, это обычный трекер, который крепится к вещи, чтобы потом её можно было найти

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  • Похоже на устройства слежения. Я бы забеспокоился. Может, ваша жена не сама положила их туда. Но если сама, значит, сумочка не потеряется. © RememberedInSong / Reddit

«Что это? Внутри ампула с нечитаемыми цифрами»

«Вот такое вот оставили предыдущие владельцы дома. Не хочу снимать его, а то вдруг не смогу надеть обратно»

«Что это прибито к стене рядом с душем?»

Elean
57 минут назад

Зачем в душе пластиковые пакеты? И держатель для них?..

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  • Держатель для пластиковых пакетов. Еще его используют для того, чтобы высушить мокрые вещи. © Lexidoodle / Reddit

«Нашла прозрачную пластиковую штуковину в посудомойке. Все в непонятках»

  • Вероятнее всего, до мытья в посудомоечной машине это было пластиковой банкой. © Helpful-Fruit-1404 / Reddit

«Нашел в подвале моего старого дома. Текст гласит: „Для вашего удобства“»

  • Кажется, много лет назад кто-то заткнул дыру в полу этим сосудом. © ListenOk2972 / Reddit

«Мой парень нашел странную резиновую штуку в нашей постели. Что это?»

Светлана БМВ
1 час назад

Такая штучка в постели наталкивает на разные мысли. Например, присоска от вставкой челюсти .

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  • Похоже на деталь пластиковой заколки. Обычно их несколько, чтобы зажим держался на волосах. © sorry_re / Reddit

«Перебирала старую кухонную утварь в доме бабушки и дедушки моего парня. Нашла какую-то стеклянную штуку. Ее не трогали десятилетиями. Для чего она?»

  • Для хранения и подачи сахара. Металлическая часть — столовое серебро. © Koka-Noodles / Reddit

«Валялось у меня в туалете»

«Нашла странную штуку на пляже. Ее прибило волной прямо к моим ногам вместе с ракушками. Взяла ее голыми руками. У мужа одни шуточки на уме. Что это?»

  • Не трогайте, это запрещено! Оставлять кораллы на пляже — важно для экосистемы. © DependentYou7405 / Reddit

«Обнаружила в своем офисе»

«Нашел под потолком в гараже. Снимаем дом уже полгода, но нам с женой кажется, что эту фигню вот будто вчера установили»

  • Это трансформатор для дверного звонка. Считайте, что вам повезло. Такие вещицы невероятно сложно найти. © MikeyW1969 / Reddit

«Что это?»

  • Лопатки для масла. Еще можно использовать для раскатывания клецек. © benbentheben / Reddit

«Нашла в рюкзаке моего 8-летнего ребенка»

Светлана БМВ
1 час назад

Плохая привычка у мамы, лазить в рюкзаке своего ребёнка. Хорошо, что ему только 8 лет.

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  • Это геометрическая фигурка, такие в школе используют. Бывают и другие формы: треугольники, квадраты и так далее, и на всех есть буквы. © BeardedTinkerer / Reddit

«Обнаружил это в отцовском шкафу. Думаю, это шприц, но не уверен»

  • Я стоматолог. Это старое медицинское устройство для инъекций. © Curve_of_Speee / Reddit

«Нашел, когда убирал дома. Без понятия, что это вообще и откуда взялось»

«Для чего нужно такое керамическое блюдо?»

  • Для оливок. Оливки кладут в большое углубление, косточки — в маленькое. © bareweb / Reddit

Герои нашей другой статьи тоже стали обладателями чудесных находок. Одни вещи — настоящие сокровища, а на другие даже взглянуть еще раз желания не возникнет.

Фото на превью Ready_Recording8368 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Алена
1 час назад

Про резиновую штуку для мерной емкости не поняла. С какой целью ее надевают? Чтобы усложнить невероятно простую мерную емкость?

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Vianna
1 час назад

Упоминала, что жила в доме пожилого профессора с богатой коллекцией всего на свете, и в доме нередко находились вещицы, назначение которых неизвестно. Например, вот эта штука

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Elean
50 минут назад

Половина "ответов" ещё более непонятная, чем предметы, к которым были вопросы. Теперь отдельную статью с ответами на эти ответы!

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Vianna
34 минуты назад

А еще в доме была найдена коробка с таким содержимым. Гадали, что это такое, в том числе и с помощью google lens. Ответ в итоге нашелся, хоть и не в гугле. Кто-нибудь угадает, что это?

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