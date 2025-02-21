14 читателей ADME, которые просто хотели что-то продать или купить в интернете, а попали в комедию
Истории
3 часа назад
Люди, которым приходилось что-то продавать или покупать в интернете, наверняка попадали в какие-то комичные ситуации, связанные с этим. Так вот и некоторые наши читатели столкнулись с таким абсурдом, что хоть смейся, хоть плачь.
- Продала брюки для беременных. Спустя 1,5 месяца девушка принесла мне их обратно со словами: «Отдайте деньги. Эти брюки мне стали малы». © Валентина Костенко / Dzen
- Решила отдать пуховик бесплатно. Носила его совсем недолго. Выставила объявление. За пуховиком приехала девушка, он сел на нее как влитой. Все бы хорошо, но, посмотрев на его капюшон, она устроила настоящий скандал. А все из-за того, что девица заметила маленькие пуговки на нем и начала требовать меховой воротник. Да, у пуховика был на капюшоне шикарный мех из чернобурки, но я оставила его себе, пристегнула к другой куртке. Пришлось выпроводить неблагодарную барышню. © Елена / Dzen
- Хотела купить куклу в коллекцию. Списалась с продавцом. Мадам стала мне писать, что продажа вынужденная, а эта кукла ее самая любимая. Добавила, что если я куплю, то должна буду по первому ее требованию высылать фото, где сейчас сидит или стоит эта кукла, все ли с ней в порядке и во что она одета. Поняла, что полный неадекват, отказалась от покупки. И еще около месяца она мне написывала с вопросами, буду ли я забирать ее девочку. Что меня не устроило в сделке, женщина так и не поняла. © Евгения Б / Dzen
- Как-то выставила пустяковую вещицу - вешалку для украшений в виде дамской фигурки. В качестве вознаграждения указала плитку шоколада. Тут же прилетело сообщение от одной дамочки: "Дорого". © Вишнёвый Пуэр / ADME
- Несколько лет назад купила в магазине зимние ботинки. Не успела их поносить, так как травмировала ногу. Выставила обувь на продажу слегка ниже магазинной цены. Потенциальная покупательница написала примерно следующее: "Приехали в ваш город в гости, а у меня нет зимней обуви. Денег на то, чтобы купить ботинки в магазине, тоже нет. Продайте на 2000 рублей дешевле". © Марина К. / Dzen
- Как-то отдавала бесплатно 2-х спальный матрас. Приложила фото, ну, чтобы понимали размер бандуры, написала, что самовывоз. Через минуту забронировала девушка, сказала, что заберет после работы. Вечером напоминаю ей, так как из желающих уже сформировалась очередь. Она мне пишет: "Я уже еду к вам на автобусе". Спросила, мол, как же вы его повезете. Ответ убил: "А что, в такси не влезет?" Ну а выносить она его планировала силами мужа и малолетнего ребенка. Пришлось разочаровать, что в такси точно не влезет и в руках они его тоже не донесут. Посмотрела аккаунты остальных желающих. У одного из них в галерее был грузовичок. Написала ему. И часа не прошло, как они без проблем приехали и забрали. © Анна * / Dzen
- Продавала аквариумную тумбу на протяжении четырех месяцев. Одна девушка стабильно раз в две недели писала: "Здравствуйте! Тумбу еще продаете?" Я отвечала, что да, спрашивала, когда ей будет удобно прийти. Она писала: "Хорошо, спасибо!" и пропадала опять на две недели. Дополнительных вопросов не было, диалог дословный. Что это было, я так и не поняла. © Тоша / ADME
- Покупал стиральную машину. Нашел б/у, рабочую, за 10 000 рублей. Приехал. Мужик вроде нормальный, квартира упакованная. Спрашиваю, мол, зачем продаешь, если рабочая, он ответил, что понадобилась побольше. Посмотрел, действительно, у него стояла новая чуть ли не в полтора раза больше. Приехал к себе, установил, не работает. Звоню ему, мол, что за дела. А он на голубом глазу отвечает: "А зачем бы я тогда себе новую покупал?" Нет, ну нормально вообще? В общем, починил я ее своими руками за 300 рублей. Проблема оказалась в спирали нагревания, которая сгнила. © Дмитрий / Dzen
- Подала объявление о продаже новой мультиварки. Я ею ни разу не пользовалась, она только место занимала. Вскоре за ней приехал мужчина. Он внимательно смотрел на мультиварку, потом переводил удивленный взгляд на меня. Так продолжалось на протяжении нескольких минут. Потом с изумлением выдал: «А что, она правда новая? Не мытая даже? Что не так? Почему продаете?» Пытал долго. Я отвечала, что не хозяюшка и готовить - это не мое. Он не поверил, но я его убедила, что если что-то будет не так, то верну деньги. Забрал. Через неделю написал хороший отзыв. © sveta sveta / Dzen
- Выставила новый бандаж за треть магазинной стоимости - за 1000 рублей. Самим не пригодился. Написал мужичок, который отчаянно требовал скидку 300 рублей, потом 200. Он был так настойчив, что я уже согласилась. В итоге покупатель попросил привезти ему бандаж в химчистку. Как оказалось, он был владельцем сети химчисток в нашем городе. © Елена / Dzen
- Моя свекровь по молодости занималась игрой на пианино. Поднывала, мол, скучает. Мы с мужем нашли объявление, где бесплатно отдавали пианино. Приехали, спустили его с 6 этажа, доставили в квартиру. Свекровь была довольна! Через месяц звонок от продавцов: «Привезите пианино обратно, дочка знакомого стала заниматься музыкой, мы ей пианино пообещали». По их задумке, мы должны были привезти его на другой конец города и занести к ним в квартиру на 6 этаж. Я в недоумении: «В смысле? Вы же нам его отдали!» Ответ женщины поразил: «Ну мы же вам его бесплатно отдали, а теперь оно нужно нам». Естественно, мы ничего никуда не повезли, а номер этих господ я благополучно заблокировала. © Тётя Мотя / ADME
- Выставила на продажу новые подгузники. Они нам стали малы. Приложила полное описание с размерами, количеством и так далее. Залила штук 5 фото. Одна дамочка написала с просьбой получше их сфотографировать, потом спросила размеры и после уточнила количество, хотя вся эта информация была в объявлении. После чего написала, что они им все велики. © Елена Федорович / ADME
- Друг продавал задешево стол и стул для школьника. Примчалась семейная пара. Все осмотрели, взяли, еще и приговаривали, как им повезло. Через полгода звонок от покупателя. Мужик сказал, что хочет сделать возврат, угрожал судом. Друг спросил, в чем дело. Ответ мужика убил — он заявил: «Мы поставили мебель в детской для сына-первоклассника, а он вообще заниматься не хочет. Домашки делает с истериками. Жена сказала, что это из-за вашей мебели, у нее плохая энергетика». Друг посмеялся и ответил, что у его сына за этим столом все хорошо писалось и решалось, но, мол, сын в комплект с мебелью не входил. © Anastomus / ADME
- Продавала детский комбинезон. Он очень легкий, но довольно объемный. Сразу же написали и договорились о встрече. Пришла барышня, осмотрела его со всех сторон, забрала. А потом от нее прилетел отзыв на 3 звезды, что комбинезон хороший, но продавец мог бы и в пакете отдать, а то этой бедной не в чем было нести. Интересно, чем она думала, когда шла покупать? © Татьяна / Dzen
Наверняка некоторые из нас сталкивались с такими ситуациями, когда мы испытывали стыд за себя или вообще за другого человека. Это же случилось и с героями нашей статьи.
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