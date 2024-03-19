Как жена отучила мужа делать полезные подарки на праздники

Считается, что дареному коню в зубы смотреть не стоит: вручили тебе какой-то презент, и уже нужно радоваться, несмотря на то, понравился он или нет. Ведь важна не сама вещь, а внимание, которое проявил к тебе человек. Но некоторые подарки, кроме раздражения, вообще ничего не вызывают. Недавно подружка нажаловалась мне на своего мужа. Его привычка вручать по праздникам всякие полезные штуки их чуть до развода не довела.

Подружка поведала: "У нас в семье всегда было принято дарить друг другу какие-то милые пустяки. То есть не то, что тебе нужно, а вещи, которые бы ты хотел получить, но сам точно не купишь. Папа баловал маму всякими необычными украшениями и коллекционными книжками. Мама рыскала по антикварным лавкам, чтобы добыть для отца забавные старинные штуки. Больно уж он такое любит. Мы с сестрой вообще старались делать подарки своими руками. Да, выходило не всегда идеально, зато сразу было понятно, что презент не выбран за 5 минут. На него потрачены и силы, и время.

С будущим мужем мы на первых порах тоже обменивались милыми безделицами. До сих пор помню, как пищала, когда он вручил мне затейливую книжную закладку. Штуковина была металлическая, а потому не очень удобная, зато радовала глаза и сердце. Значит, мой парень заметил, что я обожаю читать, и нашел подходящий подарок. Первые тревожные звоночки прозвучали вскоре после свадьбы. Благоверный превратился в настоящего рачительного добытчика, и милые презенты сменились неизменно полезными штуками. В нашей семье как-то сама по себе зародилась традиция дарить мне на дни рождения мобильные телефоны. И не сказать, что этот обычай мне очень нравился.

Во-первых, я абсолютно равнодушна к гаджетам, главное, чтобы мобильник исправно работал. Во-вторых, необходимость ежегодно переносить инфу с одного телефона на другой, неизменно что-то теряя, меня несколько раздражала. А муж еще страдальчески бухтел, почему я всеми возможностями этого божественного устройства не пользуюсь, да и радости особой при получении подарка не выражаю. Я, конечно, знала, что у них в семье принято дарить полезные вещи. До сих пор помню, как свекровь гордо вручила мне на день рождения соковыжималку со словами: «Что-то сыночек совсем бледненький, витаминов явно не хватает!» Мало того, что эта бандура полстолешницы заняла, так ее после каждого использования полчаса драить надо было. Когда узнала, что я ею не пользуюсь, устроила скндал. Сердито шипела: «Ну и зачем я тебе тогда дарила?!» На что я ей честно ответила, что понятия не имею.

Ну ладно еще свекровь, пусть что хочет, то и дарит — антресоли у нас вместительные. Но когда вирус «полезных в хозяйстве подарков» благополучно передался мужу, мне стало уже не до смеха. Оказалось, что бесконечные мобильники — это еще цветочки. Сначала на новый год я получила от благоверного здоровенную чугунную сковородку. Дескать, идеальная посуда для приготовления стейков. На мои вялые возражения о том, что я стейки в жизни не жарила, муж радостно выдал: «Ну вот и научишься». А если я не хочу? Я вообще готовить не люблю.

Я считаю, что всякие бытовые приборы и прочие хозяйственные вещи дарить не стоит. Охотно верю, что в середине XX века любая дева обрадовалась бы такой экзотике, как стиральная машинка. Но сейчас это, скорее, необходимая в быту вещь, а не роскошь. Ладно бы я еще мечтала о карьере шеф-повара. Тогда, наверное, подаренный комбайн или блендер вызывал бы у меня слезы умиления на глазах. А так в каждом новом подобном презенте я подозрительно усматривала намек, что провожу слишком мало времени на кухне. Помню, захандрил у нас блендер. Вроде и работает, но с перебоями, и я, замешивая тесто для блинов, костерила упрямый прибор почем зря. На носу были новогодние праздники, муж как-то возвращается домой с на редкость таинственным видом. Говорит: «Такой тебе подарок купил — закачаешься!» Я прямо извелась от любопытства, перерыла весь дом. В результате нашла в шкафу маленькую ювелирную коробочку. У меня аж сердце от восторга замерло. Открываю, а там старые запонки мужа лежат. Махнула рукой и решила новогодней ночи дождаться.

И вот пришел заветный день, я руки потираю в предвкушении, а супруг, довольный до невозможности, вручает мне коробку. Распаковываю и вижу дорогущий блендер с кучей насадок. Тут я уже не стерпела — выложила любимому все, что накипело. Муж крепко обиделся. Он же хотел показать, какой он внимательный. Услышал, что я бухчу, и купил такую замечательную вещь. А я на редкость неблагодарное создание, и вообще, у меня семь пятниц на неделе: то блендер нужен, то блендер не нужен. Попыталась объяснить, что блендер был нужен еще пару недель назад, и не это космическое устройство, а самый обыкновенный. И я сама его собиралась купить на новогодних каникулах после получения премии. А если ему очень хотелось упростить мою жизнь и показать свою заботу, мог бы этот дурацкий блендер и на следующий день притащить. Вот повезло мне, что он в декабре сломался, а так бы я полгода тесто венчиком взбивала.

Решила, что наглядный пример подействует лучше, чем пламенные речи. У нас на носу была годовщина свадьбы, и я в качестве исключения решила осчастливить благоверного полезным подарком. Обычно я старалась купить что-то в ближайшем рыболовном магазине: набор блесен, новую катушку, спиннинг. Мужа хлебом не корми, дай за щукой поохотиться. Но так как он у меня не профессиональный рыбак, полезными все эти вещи можно было назвать с натяжкой. Зачем тогда деньги на ерунду тратить?



Несколько раз сказала мужу, что всякое бытовое мне дарить не надо. И вот наступает праздничный день, и благоверный, сияя от гордости, вручает мне керамическую кастрюлю. Ну окей. Затем с радостным видом разворачивает свой подарок, и у него аж глаза на лоб лезут. Жалобно шепчет: «Что это?» —и достает дрожащей рукой охапку трусов.

«Как что? — говорю. — Трусы. Очень, кстати, полезная штука. Там еще и носки есть. Я тут заметила, что тебе надо гардероб нижнего белья обновить, вот и позаботилась!» Муж мой порыв не оценил и еще неделю дулся, а на несчастные трусы в шкафу смотрел волком. Наконец, я не выдержала и заявила, что подарки вообще-то нужны, чтобы порадовать близких, а не чтобы обидеть. Предложила или дарить друг другу деньги в конвертах, и пусть каждый сам решает, чего ему хочется больше всего. Или давать четкие инструкции, какой презент хотелось бы получить. Вот прям на бумажке писать и вручать друг другу.

Решили выбрать второй вариант, чтобы не ругаться еще и по поводу, кто сколько денег на подарки решил потратить. Схема пока работает со сбоями: на день рождения я вместо заказанного набора акриловых красок получила телескоп. Зато муж честно сказал, что нужных красок нигде не нашел, а телескоп уж точно к полезным вещам отнести нельзя. И ведь не поспоришь. Но теперь мы хотя бы хихикаем или искренне радуемся подаренным штукам, а не дуемся друг на друга неделями после каждого праздника."