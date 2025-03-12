13 примеров того, как добрый поступок сделал лучше чей-то день, а иногда и всю жизнь

Истории
12 минут назад

Счастье складывается из мелочей: кто-то улыбнулся, подержал дверь, поделился зонтиком — и вот уже день стал ярче, а мир чуточку добрее. Даже самое маленькое хорошее дело может стать началом чего-то большого. И да, это не просто красивые слова, а реальные случаи, которые помогут поверить в силу простых поступков.

  • Мама моей подруги однажды незнакомой женщине в поезде одолжила денег, ибо у той украли кошелек. Женщина записала адрес и сказала, что вернет почтовым переводом. Прошло около месяца. Знакомые крутили у виска и говорили — плакали твои денежки. Но женщина все перевела. И мало того, предложила всегда останавливаться у нее в квартире на юге, когда будет нужно. И всегда встречала очень гостеприимно! © Наталья Сухоручко
  • Лечу из Шанхая, ночной рейс. Усаживаюсь в кресло. Рядом со мной садится малюсенькая женщина, тотчас ложится мне на плечо и засыпает. У меня брови вверх. А затем думаю: идеальным паззлом будет пристроиться к ней на голову. Ну и засыпаю! Просыпаюсь утром, а моя душевная соседушка еще спит. Ко мне сразу подлетает стюардесса и с сияющей улыбкой говорит: «Мы выбрали вас для опроса! Вам понравилась поездка?» А я шикаю стюардессе: «Тсс, не видишь, спит человек?» Лицо стюардессы меняется с пластмассового на человеческое, и она шепотом уже: «Вам чайку или кофейку?» © Елена Захарова
  • Сегодня подумала о том, что давно мужа не баловала просто так. Приготовила романтический ужин: свечи, красивая посуда, его любимые блюда. А он приехал с розовым кустом в горшочке, ставит передо мной и говорит: «Я тут подумал: давно я тебя не радовал просто так». Посмотрели друг на друга и засмеялись. Наверное, это и есть любовь — когда думаешь одинаково и без слов понимаешь друг друга. © Мамдаринка / VK
  • Я росла с отцом, мамы не стало еще до того, как я научилась говорить. Пока папа работал, моим воспитанием в основном занимался его лучший друг — наш сосед, безработный физик-теоретик. Он учил меня наукам, ходил вместо отца на родительские собрания, готовил для всех. В свободное время писал свои статьи, читал книги, названия которых повергали меня в ужас, ремонтировал компьютеры. Он помог мне поступить в университет и время от времени навещал меня, интересуясь моими успехами. В знак благодарности, когда выпала такая возможность, папа одолжил ему две тысячи долларов на билет и на первое время жизни в Америке. Сейчас, несмотря на почтенный возраст, он работает консультантом в одной крупной компании, которая занимается разработкой антивирусов и другого ПО. Конечно, не забывает и о нас. Присылает нам открытки и подарки — отдельно мне и отдельно папе. © Палата № 6 / VK
  • Мой дедушка — пример того, как нужно любить. Он каждое утро встает раньше бабушки, чтобы приготовить ей завтрак. Делает ей овсянку, чай и ставит на стол цветочек из сада. Даже если не сезон, умудряется найти хоть что-то, чтобы она улыбнулась. Когда они выходят гулять, он всегда помогает ей надеть шарф, поправляет пальто и ворчит, если она хочет выйти без шапки. А еще постоянно носит с собой маленькую бутылочку воды, чтобы бабушка не мучилась, если вдруг пить захочет. А вечерами, когда она садится вязать или смотреть сериалы, он обязательно накрывает ее пледом. Даже если на улице лето, у них традиция — укутывать ноги. Бабушка всегда смеется и просит так не делать, но видно, как ей это нравится. Когда смотрю на них, понимаю, что вот она, настоящая любовь. Без пафоса, без громких слов, просто каждый день мелочи, от которых становится тепло. Хочу в старости так же. © Палата № 6 / VK
  • Однажды стою в супермаркете на кассе, а передо мной дедуля. Пробили ему все покупки, он начал доставать деньги из кармана, и у него выпал платочек, который я заметила, когда он подошел к выходу. Я подняла платок, а там немалая сумма денег. Бросилась ему вдогонку, чтобы вернуть. Когда вернула, у него глаза заблестели от счастья, и он мне сказал: «Все-таки есть еще порядочные и добрые люди». © Подслушано / Ideer
  • У меня было тяжелое время. Пришлось потратить много денег внепланово, еще и на работе дурдом творился, а лекарства от бессонницы, кажется, только усугубляли проблемы. Обычно каждое утро я выпиваю дома одну чашку кофе за завтраком, и этого достаточно, чтобы превратить меня в умеренно функционального человека. Однако из-за проблем в то время я с трудом вставал с постели по утрам.
    Тем утром я немного опоздал на работу. Опрокинул чашку кофе дома, но в глаза все равно хоть спички вставляй. Я сдался и решил купить еще кофе с собой в кафе. Не знаю, заметил ли человек в очереди передо мной мои мешки под глазами, или просто был в хорошем настроении, или был щедрым, или что-то еще. Но после того, как я подошел к окошку, чтобы расплатиться, кассир сообщила мне, что за мой кофе уже заплачено. Это была мелочь, я мог бы позволить себе кофе. Но после всех ужасов последней пары месяцев (еще и шина на машине лопнула накануне вечером) это был лучик света. © Oseirus / Reddit
  • Лет шесть назад моя бабушка лежала в больнице. Все произошло быстро, и было ужасно. Я пропустила ночную смену на работе, чтобы провести время с бабулей. Посреди ночи я сидела в больничной столовой. Мы с мамой тихо разговаривали и плакали. Я рассказывала, что не смогу оплатить аренду, потому что пропускаю работу. За несколько столиков от нас сидела пожилая пара. Через несколько минут я встала, чтобы вернуться в бабушкину палату, как вдруг женщина из-за другого столика остановила меня. Она схватила меня за руку и сказала, что мне нужно остаться с бабушкой, и сунула мне в руки деньги. Я заплакала и сказала, что не могу взять у нее деньги. Она настояла на своем, обняла меня и ушла. Ни разу в жизни я не была так тронута. Никогда ее не забуду. © thebigcomfycouch / Reddit
  • Мне было лет 15-16, я ехала одна с дачи подруги. Села в электричку и вдруг понимаю, что еду не в ту сторону. Поспрашивала у людей — электричка последняя. Я была в ужасе! Уже приготовилась, что всю ночь проведу на вокзале. Но тут вдруг милая женщина, у которой я спрашивала про расписание поездов, предлагает пойти к ней домой, к ее семье. Деваться было некуда, и я пошла. Эти чудесные люди меня накормили, утром проводили, еще и денег дали. Очень жаль, что не помню адрес, чтобы поблагодарить. © Подслушано / Ideer
  • Заказали роллы, ждали целую вечность. Уже шутили, что курьер их доедает по дороге. Наконец приходит парень лет 18. Уставший, еле ноги тащит. Муж решил поговорить с ним. Оказалось, что тот пашет на двух работах: грузчиком и курьером. Мама больна, папы нет. И тут внезапно мой муж спрашивает, не хочет ли он что-то получше? Конечно, хочет, но без опыта и образования никуда не берут. Взял у него номер. Через неделю пацан уже работает у нас на фирме, возит документы на скутере, получает нормальную зарплату. Видели бы вы его лицо, когда ему тот мотоцикл выдали, он чуть не расплакался. И вот за это я люблю своего мужа — за то, что он не просто жалеет, а реально помогает. Хоть кому-то в этом мире стало легче. © Палата № 6 / VK
  • Однажды мой отец ремонтировал машину, и с ним произошел несчастный случай. В то время я учился в старших классах. Он провел в больнице 20 дней. Мои родители к тому моменту уже несколько лет как развелись, и мама жила в другом регионе. Через неделю меня вызвали в кабинет директора, где меня ждал наш арендодатель. Он забрал меня из школы и помог оформить пособие. Позже я узнал, что он не брал с отца арендную плату за следующий год, пока тот не восстановился. Я никогда не забуду его доброты. © WesternWhatnot / Reddit
  • Я работал в продуктовом магазине. Однажды одна женщина похвалила меня за то, как я общался с предыдущим покупателем — маленьким ребенком, который не мог решить, какой кексик выбрать. Я поблагодарил ее, но не придал этому большого значения. Позже мой менеджер рассказал мне, что она написала отзыв о том, какой я приятный человек. Было очень приятно осознавать, что кто-то потратил время, чтобы отметить меня. © purrow195 / Reddit
  • Еду в метро вниз по эскалатору, вдруг позади меня женский голос: «Девушка, извините меня, пожалуйста, не пугайтесь, но можно я уберу с ваших волос букашку?» Оборачиваюсь — какая-то милая женщина ко мне обращается. Я говорю: «Конечно». Она осторожно убрала с моих волос жучка. Весь оставшийся день я внутренне улыбалась. © Подслушано / Ideer

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