13 примеров того, как добрый поступок сделал лучше чей-то день, а иногда и всю жизнь

Счастье складывается из мелочей: кто-то улыбнулся, подержал дверь, поделился зонтиком — и вот уже день стал ярче, а мир чуточку добрее. Даже самое маленькое хорошее дело может стать началом чего-то большого. И да, это не просто красивые слова, а реальные случаи, которые помогут поверить в силу простых поступков.