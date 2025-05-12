18 эпических мастеров провала, достойных звания «Чемпион по семейным фиаско»

Нет, наверно, ничего дебильнее вопроса «Ты не заметил изменений?», особенно, если угадывать приходится из всего, и что видит глаз, и что скрыто. Ну по-разному устроены мужчины и женщины, это надо просто принять. Что для женщины "иссиня-абсидиановый" и "цвет мокрого асфальта" для мужчин просто чёрный и в первом варианте, и во втором. Если один комплект белья цвета фуксии, а второй цикламен, то фиг он заметит разницу, если они "оба розовые". За что тут обижаться и предъявлять?

Как-то проводили эксперимент. После просмотра какого-то исторического фильма н.а выходе из кинотеатра мужчинам и женщинам задавали одни и те же вопросы, касающиеся только что просмотренного. Ни одна женщина не смогла назвать оружия, которое было задействовано в съёмках, хорошо хоть помнили, что оно в принципе было. Мужчины каждый клинок разобрали до мельчайших деталей. Зато, когда дело коснулось костюмов, мужчины не могли назвать толком даже цвета платьев и камзолов, зато женщины описали всё до каждого бантика и ленточки.