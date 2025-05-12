Упрямый стиральщик попался, два месяца все-таки протянул)
Мне муж при переезде сразу сказал: "место есть, давай еще и сушилку купим, чтобы не возиться с развеской" ☝
18 эпических мастеров провала, достойных звания «Чемпион по семейным фиаско»
Наверняка каждый из нас хоть раз попадал в ситуацию, когда мысли путаются, а внимание упорно отказывается включаться. То забыл, зачем зашёл на кухню, то положил ключи не в сумку, а в холодильник, а то и вовсе начал искать очки, которые уже десять минут носит на лбу. И если в начале романтических отношений такие «затупы» могут выглядеть забавно, то в кругу семьи они нередко становятся поводом для дружных подколов.
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- Когда с бывшим мужем переехали в мою квартиру, то у него был закидон. Он считал, что все можно стирать руками! Я сразу сказала, что руки у меня — самая рабочая часть, ведь они видны на работе, поэтому должны быть в хорошем состоянии. Портить их внешний вид я не собираюсь. Говорю: «Или мы отдаем вещи в прачечную, или ты сам будешь все стирать». После двух месяцев стирки руками (два раза в неделю), бывший психанул и сам пошел покупать стиральную машину. © 999Tania / Pikabu
- Выбегает моя любимая из ванной, крутится передо мной и с дрожью в голосе спрашивает: «Ты ничего не замечаешь?» Думаю, куда смотреть — живот округлился, ноги побрила, может, целлюлит, прыщик или синяк. А она с тревогой выдает: «Правда ничего не видишь? Не видишь разве, что я слева волосы чуть короче подрезала, чем справа?» © Mandelschmidt / Pikabu
Упрямый стиральщик попался, два месяца все-таки протянул)
- Я недавно узнал, что моя ненаглядная специально вытаскивает пирожки из духовки раньше времени и ест их. Они даже не успевают приготовиться. Дело в том, что ее бесит, когда пирожок сверху подгорает. Да, она ест полусырое тесто. © Luet_box / Reddit
- Мне лет 15–17 было. Мама работала в ларьке, продавала конфеты. Пришел я как-то к ней и, пока она отлучилась, выбил несколько чеков на «сто тыщ миллионов». Про фискальную память и отчеты в налоговую я тогда не знал и думал, что касса — это просто прибор, который печатает чеки. © Dimarikkk / Pikabu
- Сыну годик, у мужа это первый ребенок. Повел он как-то сына сдать анализы к медосмотру. Сначала запутался в дате рождения, а на вопрос: «Отчество ребенка», сказал: «Я сейчас у жены уточню». Я ржала до слез. При этом он замечательный родитель и очень много проводит времени с ребенком. Говорит, что растерялся. © Наталия Захарчук / ADME
- Сегодня с утра собрался на работу, вызвал в приложении такси. Только собираюсь выходить, как понимаю, что телефон найти не могу. Начал в поисках метаться по квартире, осмотрел все столы и прочую мебель. В приложении уже платное ожидание мне включили. Быстро залетаю в спальню и начинаю пробивать полки, тумбочки, ныряю под кровать. Вдруг от водителя приходит сообщение: «Вы едете?» Прошу еще немного подождать. В итоге у меня уже паника, поэтому решил разбудить жену.
— Что случилось?
— Телефон найти не могу.
— Какой?
— Мой, конечно!
— А в руке у тебя что?
— Э-э...
— Лечись! © MishkaNaServere / Pikabu
- Стою в магазине со своим мужчиной. Тут звонит бывший муж, с которым нормальные отношения. «Я рядом, может, кофе попьем?» Я соврала, что занята, так как он не знает про мои отношения. Вдруг натыкаюсь на него в соседнем отделе магазина и начинаю бегать с тележкой по всему продуктовому и прятаться за стеллажами, как в каком-то дурацком ситкоме. Не заметил. И смешно, и стыдно. © Подслушано / Ideer
Прятаться от бывшего - больше стыдно чем смешно. Кто из них запасной вариант?
- Недавно иду домой, задумался. Подошел к подъезду, пытаюсь открыть дверь, а домофон не пускает. Пробую еще — та же картина. Начинаю психовать и звоню жене: «Открой мне дверь!» Разумеется, она спрашивает: «А сам че?» Говорю, что не работает ключ. В итоге она вышла, открыла дверь, и тут-то я понял, что просто не дошел до своего подъезда, а ломился в чужой. © Demitri4 / Pikabu
- Жена пошла в магазин за кинзой, а вернулась с петрушкой. Говорю, мол, ты купила петрушку. А она мне: «Нет, это кинза!» Показываю, что на ценнике написано «петрушка». Она просто психнула и пошла обратно в магазин. Потом смотрю, идет довольная, а в руке несет снова пучок петрушки. Люблю эту женщину, но в этот момент я усомнился в ее способности решать проблемы. © brodeo23 / Reddit
- Как-то раз мой суженый начал ворчать, что пакеты для мусора слишком маленькие — не надеваются на ведро. Он сказал: «Надо купить другие. Эти нифига не подходят!» Подхожу к нему, смотрю, а у него в руках рулон с маленькими пакетиками для собачьего туалета. Вместо того чтобы взять другой рулон, он стоял и ворчал, что пакеты не подходят. Причем стоял несколько раз и пытался надеть маленькие пакетики на огромное ведро. © Pinapickle / Reddit
- У женщин это стрижки, ноготки и макияж. Там даже если у края глаза стрелка будет не вверх смотреть, а прямо, нам будет абсолютно фиолетово. Ну а когда у друзей семьи на автомобиле появилось новое литье и были окрашены тормозные суппорта — как для меня, невозможно не заметить. Моя жена минут 5 считала, что мы над ней издеваемся, и пыталась угадать. Поэтому, если хотим нарваться на комплимент, то ищем там, где это оценят, а не просим хоккейного судью оценить чистоту исполнения фигурного катания. © Kalka26 / Pikabu
- Муж не поверил, что сын от него. Мы оба кареглазые и темноволосые, а сын светлый и голубоглазый. Я объясняла, что наши родители светлые и голубоглазые, и сыну это досталось от них. Но муж сказал, что такого не может быть, и настоял на тесте ДНК. Я не могла простить такого недоверия, поэтому мы развелись. © Подслушано / Ideer
В чем проблема сделать тест и поиметь огромные плюшки за недоверие? Дуры какие-то...
- Мой парень напрочь отказался есть зелень, которую я купила в магазине в горшочке и теперь храню на улице. Говорит, мол, это грязная еда. Спросила у этого умника: «А где, по-твоему, фермеры хранят зелень?» Так он как выдал: «Так у них есть специальные чистые зоны, которые стерилизуются». Видите ли, моя зелень несъедобная. Даже не знаю, как реагировать на это. © butteryva***a / Reddit
- Когда я хожу с женой в продуктовый магазин, то каждый раз происходит одно и то же — она про что-то вспоминает, когда мы уже стоим в очереди на кассу, и отправиться за одним этим товаром. Потом возвращается в спешке, пока я, кассир и, конечно, следующий человек в очереди дожидаемся ее. Затем она извиняется. И так каждый раз! © ginosesto100 / Reddit
- У нас с мужем две машины: моя — нежно-салатового цвета, его — темно-синяя. Как-то раз еду на своей машине с работы домой, и вдруг мимо меня проезжает такая же машина, как моя. Я тут же звоню мужу с претензией: «Я вообще-то не дома. Почему взял мою машину? Куда едешь?» © Тиночка / ADME
- Как-то раз заподозрила, что у моего мужчины есть любовница. Начала все изучать и анализировать, чтобы вычислить ее. Через некоторое время поняла, что его любовница — это я, а она — его реальная жена. © Подслушано / Ideer
- Жена весь вечер: «Ты не заметил изменений?» Я уже перечислил просто все — от формы ногтей и до крана в ванной, но все мимо. Не выдержал, упросил рассказать, что же поменялось, ведь сам уже не мог придумать. Тут она выдает: «Я всегда готовила пельмени со свиным фаршем, а вчера был куриный. Так чтобы ты знал, с сегодняшнего дня и всю последующую жизнь фарш будет лишь свиной! Ты же разницы не замечаешь!» © Палата № 6 / VK
- Решила мужу сделать сюрприз — встретить его возле работы. Мужу, как оказалось, тоже захотелось сделать сюрприз мне — приехать пораньше домой. В итоге я возле его работы, а он уже дома. © Подслушано / Ideer
Возможно, эти маленькие «затупы» — не просто досадные промахи, а повод вместе посмеяться. А еще — присмотреться к ним повнимательнее: кто знает, какие семейные тайны или забавные истории вдруг всплывут в моменты нашей рассеянности?
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Комментарии
Иногда да, случается домашний "затуп"... и я всегда вспоминаю коронную фразу моей мамы, произносимую посреди кухни: "зачем я сюда пришла?"
Неудивительно, что разводы летят в небо, а количество браков падает: люди категорически не хотят идти нна компрмиссы. Только "как я сказала". Но при этом уважить мелкую причуду в том, как партнёр любит что-то есть, так это ж прогнуться и поломаться!
Нет, наверно, ничего дебильнее вопроса «Ты не заметил изменений?», особенно, если угадывать приходится из всего, и что видит глаз, и что скрыто. Ну по-разному устроены мужчины и женщины, это надо просто принять. Что для женщины "иссиня-абсидиановый" и "цвет мокрого асфальта" для мужчин просто чёрный и в первом варианте, и во втором. Если один комплект белья цвета фуксии, а второй цикламен, то фиг он заметит разницу, если они "оба розовые". За что тут обижаться и предъявлять?
Как-то проводили эксперимент. После просмотра какого-то исторического фильма н.а выходе из кинотеатра мужчинам и женщинам задавали одни и те же вопросы, касающиеся только что просмотренного. Ни одна женщина не смогла назвать оружия, которое было задействовано в съёмках, хорошо хоть помнили, что оно в принципе было. Мужчины каждый клинок разобрали до мельчайших деталей. Зато, когда дело коснулось костюмов, мужчины не могли назвать толком даже цвета платьев и камзолов, зато женщины описали всё до каждого бантика и ленточки.