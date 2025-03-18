14 историй о свекровях, которые умеют сделать из обычного дня блокбастер

20+ человек, чья попытка устроиться на работу закончилась как в анекдоте
Истории
3 месяца назад
Родственников, как известно, не выбирают, и порой их выходки могут вызывать самые разные эмоции. Особое место в этом списке, кажется, занимают мамы наших избранников — они умеют удивлять: то странным поведением, то неожиданной добротой.
А вы дружите с мамами ваших супругов? Расскажите нам какую-нибудь историю, связанную с ними. А также рекомендуем к прочтению наши другие статьи:
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