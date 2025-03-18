14 историй о свекровях, которые умеют сделать из обычного дня блокбастер

Истории
35 минут назад

Родственников, как известно, не выбирают, и порой их выходки могут вызывать самые разные эмоции. Особое место в этом списке, кажется, занимают мамы наших избранников — они умеют удивлять: то странным поведением, то неожиданной добротой.

  • У моего супруга есть два брата, и он был первым, кто вступил в брак. В результате этого союза на свет появились две дочери. Казалось бы, свекровь должна была радоваться появлению внучек, ведь в доме одни мужчины. Но нет, она не проявляла особой радости. Когда средний брат тоже женился и у него родился сын, свекровь буквально души не чаяла в своем внуке, но внучек по-прежнему игнорировала. Более того, она постоянно говорила моему мужу, что у него нет наследника, хотя девочки были его копией. Мне кажется, она просто меня не любит. © Мамдаринка / VK
  • Свекровь постоянно приносила сыну всякие дешевые шоколадки и вафли. Говорили, что у ребенка уже аллергия на сладкое - бесполезно. Подговорила сына, чтобы в следующий раз он сам сказал бабушке: "Бабушка, лучше приноси что-нибудь полезное!" Она умилилась, а в следующий раз приходит и с гордостью заявляет: "Смотри, внучек, я тебе полезное принесла - пачку сосисок!" © Карамель / VK
  • Свекровь привезла четырех своих кошек в наш дом на месяц и поставила туалеты в кладовке рядом с нашей спальней, пока я была на 14 неделе беременности. Все это было обговорено заранее, но она нарушила все свои обещания (кошкам должны были предоставить определенную часть дома, кошки должны были остаться только на 3 дня). И внезапно у моего мужа волшебным образом развилась сильнейшая аллергия на кошек, хотя он всю жизнь жил с ними на протяжении многих лет. Свекрови пришлось уступить и уехать. © Over_Worldliness6079 / Reddit
  • Продаем квартиру. Сегодня звонит дальняя родственница:
    — Квартиру еще продаете? Хотим купить.
    — Хорошо, тогда направляю к нашему агенту.
    — Ой, нет, а давай мы с тобой договоримся: ты оформишь квартиру на мою дочку, а я буду каждый месяц тебе по 20.000 на карту переводить. Ну, типа ипотека.
    Я выпала в полный осадок. Сижу, обдумываю это заманчивое предложение! © motevna / Pikabu
  • Люблю готовить. Балую своих домашних всякими изысками, вкусностями и выпечкой. Порой готовлю что-то простое, но добавляю какую-нибудь пряность, чтобы было вкуснее. Но свекровь уже десятый год, приезжая к нам, тащит с другого конца города сумки с едой: отварную курицу, котлеты, хлеб, колбасу, салат оливье с майонезом, вермишелевый суп, сваренные макароны в пакетике. До сих пор никто так и не понял, зачем она это делает. © Подслушано / Ideer
  • Моя свекровь застала меня в ванной за депиляцией усиков. Что началось! Оказывается, замужняя женщина, удаляющая любые волосы на теле, не самая умная. По ее мнению, нет волос — нет любви, и муж скоро пойдет «нормальных» женщин искать. Добила она меня фразой: «Ты еще скажи, что тратишь на это все деньги, я сразу сына от тебя заберу». Мы с мужем в шоке. © Подслушано / Ideer
  • Моя свекровь подарила всем своим внукам подарки на Рождество, а моему - нет. После того, как она узнала, что мы ждем второго, она сказала нам, что все внуки только получают деньги на свои счета. Она не будет дарить подарки на Рождество или дни рождения. А все рождественские тематические подарки, подаренные другим внукам на Рождество, не были рождественскими подарками. © DNAture_ / Reddit
  • Моя свекровь — женщина без понимания границ. Неделю меня не было, и она, соответственно, решила навести свои порядки в моем доме. Меня даже не так сильно волнует, что она в прямом смысле копалась в моих трусах (хотя противно, конечно), но зачем ты переставила мои приправы, женщина? Это моя кухня, мои приправы, мои пакетики и скляночки, руки прочь! © annonedomini / X
  • Насколько брезглив может быть человек? Вот моя свекровь приезжает к нам со своей посудой и со своими полотенцами. Почти ничего не ест, что я готовлю, ест покупное в основном. Еще было время, приезжала со своим постельным бельем. Многие жалуются, что свекровь придирается, моя — нет. Ничего не говорит. Просто вот так себя ведет. Я бы поняла, если бы у меня было грязно, но у меня все блестит, в отличие от ее дома. Не понимаю. © Подслушано / Ideer
  • Моя свекровь очень хорошо ко мне относится. Она сразу приняла меня, хотя я на 13 лет старше своего мужа. Она очень заботливая, старается не переступать границ и не лезет в наши дела. Она даже приехала и покрасила оба крыльца к выпускному вечеру моей дочери, потому что у меня не было на это времени. © StinkieBritches / Reddit
  • Однажды мы на выходные оставили у свекрови дочь, так как нам с мужем надо было уехать в другой город. Забрали ее в понедельник, дочь довольная, свекровь тоже, вот только ребенка нам вернули в совсем другой одежде. Вместо нового комбинезона на ней была какая-то старая ветровка с дыркой на спине, какие-то старые штаны и странная шапка. В общем, история в том, что она гуляла на площадке, увидела какую-то старую знакомую. Потом привела ее к себе и отдала ей вещи нашего ребенка, потому что им нужнее. И ничего странного она в этом не увидела, им же действительно нужнее. © Мамдаринка / VK
  • А есть люди, которые любят свою свекровь? Моя как-то при мне сказала мужу обязательно найти ту девочку с детской фотографии тех времен, когда им было по 6 лет, ведь они так хорошо друг друга понимали и так дружили, такая любовь была... © schnappi483 / X
  • Мы с моей свекровью - обе "гики", и у нее такое же чувство юмора, как и у меня. Я нахожусь на 37-й неделе беременности, и она помогла устроить для нас вечеринку в честь рождения ребенка. Мало того, что все было идеально, так еще она удивила меня тематическим тортом в стиле Гарри Поттера. © cookiesformoose / Reddit
  • Купила маме на день рождения дорогой и качественный набор французской косметики. Проверила сразу: он был тщательно упакован в слюду. Положила в красивый подарочный пакет. В день рождения привезла подарок и вручила ей. Через некоторое время выяснилось, что набор был ранее вскрыт и сделаны видимые пробы. Мама мужа, очень любопытная женщина, приходила в дом без меня и шерстила шкафы. Она не поленилась расковырять слюду и накрасилась. Муж знал. © Подслушано / Ideer

А вы дружите с мамами ваших супругов? Расскажите нам какую-нибудь историю, связанную с ними. А также рекомендуем к прочтению наши другие статьи:

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