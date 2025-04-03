Кто поворачивает за угол кухни? За кем выплывает шар? "Кто n_a ком стоял?"©
12 первых свиданий, про которые хочется сказать "Что это вообще было?
Истории
1 час назад
Собираясь на такое важное мероприятие, мы безумно волнуемся, предвкушая общение с привлекательным человеком, которое может обернуться красивым романом. К сожалению, очень часто выходит так, что самая первая встреча оказывается настолько провальной, что хочется быстро свернуть все общение с новым знакомым и убежать от него, сверкая пятками.
- Были на первом свидании, ужин прошел отлично, и я пригласил девушку к себе в гости. Написал своему соседу по комнате, чтобы тот не отсвечивал. И вот стоим с дамой на пороге, как вдруг из темноты раздается голос моей мамы, когда она выходит из кухни, а вместе с ней выплывает огромный воздушный шар. Оказывается, они с братом решили сделать сюрприз на мой день рождения и заранее приехали, чтобы поздравить. Девушка познакомилась с семьей на первом свидании, все шло хорошо несколько месяцев, пока она не переехала и все не сошло на нет, но эта безумная история запомнится навсегда. © Dashlink23 / Reddit
- Часто езжу по работе в другой город. Познакомился там с милой девушкой. Неделю мы общались посредством телефона и наконец договорились сходить вместе на концерт в ее городе. В назначенный день я забронировал гостиницу и написал ей, что выезжаю из дома. Она ответила, что не может дождаться встречи. Я на крыльях прилетел на место, звоню ей, а она не берет трубку. Зашел в зал, где проходил концерт, решил подождать ее там. В итоге концерт уже закончился, а моей спутницы все нет. Я пишу ей сообщение, на которое она отвечает, что все это время была тут же на концерте, только на танцполе, и попросила найти ее. Я наконец ее увидел, подхожу, а она стоит с другим парнем и начинает извиняться. Оказывается, она познакомилась с ним в приложении для знакомств по дороге на концерт и решила, что пойдет с ним. При этом, предложила остаться и потусоваться вместе. Я ответил вежливым отказом и ушел. На следующий день она снова предложила встретиться, но я уже не решился. Хорошо, что хоть концерт был фантастическим! © Psycho-Engineer / Reddit
- Самое провальное свидание года. Увиделась со знакомым в ресторане, думала, отношения наклевываются. А он… все время говорил про свою бывшую. Буквально с первой минуты начал рассказывать, как ему тяжело без нее. Показывал общие фотки, вспоминал, как она ему готовила завтраки, во что одевалась. Сижу, слушаю, киваю, и думаю: я что, психолог ему бесплатный, что ли? В конце спросила, зачем он вообще на свидание пошел, а он такой: "Да так, хочу отвлечься". Сказала, что не собираюсь тратить свое время на утешения и ушла. © Карамель / VK
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- Бывшая коллега пригласила на свидание. Мы посидели в ресторане, все шло отлично. И тут она предложила поехать к ней домой. Я аж растерялся, но отказываться не стал. И вот мы приезжаем к ней, садимся на диван и тут она сует мне буклет компании, в которой она работает распространителем витаминов, и говорит, что может помочь мне получить скидку на некоторые вещи, если я захочу попробовать. Затем вообще предложила самому заняться маркетингом продуктов, потому что если бы я привлекал других людей для продаж, я бы получал часть дохода. © ****ton***s / Reddit
- Познакомился с девушкой через приложение. Мы с ней поужинали, поболтали, все было хорошо, но вдруг она попросила показать ей мою электронную почту. Сказала, что хочет посмотреть, какие сообщение мне пишут друзья и родственники, мол, это помогает лучше узнать человека. Я в то время работал в суде и у меня в телефоне было много конфиденциальной информации, естественно, я ей отказал. Она начала скандалить и заявила, что раньше все парни давали ей посмотреть свои сообщения, и ничего. В итоге я быстро заплатил по счету и на том свидание закончилось. © mende2032 / Reddit
- Пригласил меня знакомый на свидание. Я согласилась. Голову помыла, кремами намазалась, марафет навела, оделась как на красную дорожку. Пишу, говорю: «Ну что, через час на месте, как и договаривались?» А он: «Ой, появились планы, все отменяется». Я в полном шоке. Потом вспомнила, что недавно смотрела ролик, где рассказывали про такое поведение парней, мол, они специально «сливают» девушку, чтобы ей начало казаться, что это ей больше надо встретиться с парнем, чем парню. Решила проверить. Все такая же при параде позвала брата. Идем, говорю, поможешь. Пошли в ближайший ресторанчик, я заказала нам еды, мы посидели, и я сделала пару фоток. Брата на них не видно, но на одной явно видна мужская рука рядом. Закинула в соцсеть, ну и добавила подпись: «Иногда сорвавшиеся планы — это лучшее, что с тобой может случиться». После публикации прошло меньше получаса, а тот парень уже названивал мне, рассказывая, что планы поменялись, и он свободен, готов подъехать хоть сейчас. Но я больше на встречи с ним не соглашалась. © Карамель / VK
Растерялся, но все-таки поехал к коллеге домой))) Какой стесняшка🤭
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- Подруга познакомилась с парнем в интернете. Собралась на свидание и накрасила ногти ярко-красным лаком. Парень возмутился и заявил, что яркие цвета слишком провоцируют других. На следующий день она пошла с ним на ужин в платье пастельного оттенка, но он снова разозлился, ляпнув, что ее платье слишком облегающее. Подружка сразу поняла, что это красный флажок и кинула его. Он до сих пор выписывает претензии, что она бросила его ради другого. Попадаются же такие! © Карамель / VK
- Я работал в кафе и была у нас одна постоянная клиентка. Как-то она пригласила меня на свидание и я аж потерялся. Просто она очень красивая, а я... ну, обычный такой. И вот мы с ней встретились, поболтали, посмеялись и решили пойти в заведение, где выступала местная музыкальная группа. Когда мы приехали, она схватила меня за руку и потащила на танцпол. Там она положила мои руки на свою талию и начала всячески извиваться. Тут мой взгляд падает на солиста группы и я понимаю, что знаю его. Он приходил в наше кафе вместе с этой девушкой, в качестве ее парня. Так до меня дошло, что она специально притащила меня сюда, чтобы побесить его. © SpinyNormanDinsdale / Reddit
- Мама так переживает, что я буду старородящей. Прямо покоя ей не дает, что в свои 28 я без парня и семьи. Устроила мне на той неделе свидание. Я пришла к ней просто в гости, а она привела какого-то соседа. Специально нас свела, а сама якобы свалила срочно в магазин. Ага, в магазин, на 1.5 часа! Он такой нудный. Даже не о чем было поговорить. Я маме потом разнос устроила, а она мне: «Да зачем тебе с ним разговаривать! Поженитесь, там не до разговоров будет! Он перспективный, стоматологом работает, и детки у вас красивые получатся». Маразм. © Карамель / VK
- В выходные встретилась с пластическим хирургом. На свидании он говорил о том, как тяжело переживает развод, намекал на то, что готов только к серьезным, взрослым отношениям. Он также упоминал о своем финансовом положении, зачем-то показывал свой мобильный банк и счет. Уже после встречи неожиданно отправил мне сообщение с просьбой перевести деньги за еду, которую я съела... Кого только не найдешь в приложениях для знакомств... © Карамель / VK
- Встретилась с парнем, а он, оказывается, учится на психолога. Подумала: как это круто и интересно! Но ошибалась... Он начал меня прямо на свидании анализировать: почему я так оделась, что это значит, и что у меня проблемы с самооценкой. Пытался копаться в детстве, перебирать возможные травмы. Я чуть со стула не упала! В итоге мы весь вечер обсуждали меня, а не наши интересы или общие темы. Ушла с чувством, что побывала на приеме у врача, а не на свидании. © Карамель / VK
- Романтическое свидание с парнем пошло не по плану. Пригласила его к себе, решила удивить ужином. Сделала пасту с морепродуктами. Смаковали, наслаждались и на самой романтичной ноте у нас начали синхронно урчать животы. Спустя еще минут 40 поняли, что дела плохи. По очереди бегали в туалет, было так фигово, что не могли даже в аптеку за таблетками отлучиться. Больше морепродукты я не покупала. А он, как попустило, уехал домой и обещал набрать. Но больше никогда не набирал. © Карамель / VK
А вот еще несколько подборок о свиданиях, в которых найдется уйма интересных историй:
Комментарии
Уведомления
Снова про раздельный счёт за еду. Ребята!!! Оплачивает еду тот, кто приглашает, или хотя бы заранее предупреждает, что он жмот и чтобы девушки зря времени не теряли....
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все сценарии как под копирку написаны не слишком веселым автором
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