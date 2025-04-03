12 первых свиданий, про которые хочется сказать "Что это вообще было?

Собираясь на такое важное мероприятие, мы безумно волнуемся, предвкушая общение с привлекательным человеком, которое может обернуться красивым романом. К сожалению, очень часто выходит так, что самая первая встреча оказывается настолько провальной, что хочется быстро свернуть все общение с новым знакомым и убежать от него, сверкая пятками.