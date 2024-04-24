Если ты нормально моешься и из душа выходишь чистый - то зачем полотенца для каждой части тела?
17 доказательств того, что мужчины и женщины однозначно с разных планет
Уже давно прошли те времена, когда мужчины добывали мамонта, а женщины исключительно поддерживали домашний очаг. Сегодня все одинаково ходят на работу, да и готовить умеют. Но порой мужчинам и женщинам все равно нужно прикладывать немало усилий, чтобы понять друг друга.
- Познакомилась с пластическим хирургом. Все свидание рассказывал о болезненном разводе и о том, что согласен только на сожительство. Намекал на свое финансовое положение, зачем-то открывал мобильный банк и показывал свой счет. А после встречи внезапно прислал СМС: попросил перевести деньги за еду, которую я съела. © Подслушано / Ideer
- Забираю после работы жену. Садится в машину, на меня поглядывает. Вдруг ни с того ни с сего начинаются наезды, что я ничего не замечаю. Я спрашиваю, мол, что я должен заметить, а она отвечает, что подстриглась. Взглянул, а эта страдалица cидит в шапке. © Интересно / Telegram
- Я обычная брюнетка с неидеальной фигурой, неровными зубами. В целом довольно милая. Но стоит мне накрасить пухлые губы красной помадой — я преображаюсь. Кардинально два разных человека. Со мной сразу все пытаются знакомиться, делают комплименты, для меня открывают двери, мне предлагают помочь донести пакеты из магазина, на работе мужчины всегда останавливают свой взгляд и охотнее реагируют на мои просьбы. Но стоит стереть красный цвет — я снова чувствую себя неприметной. © Подслушано / Ideer
- Недавно увидел, что жена смотрит видео с мужчинами: как они танцуют, готовят и все такое. На мое недоумение она сказала: «А что такого? Я просто смотрю». Ну окей. На следующий день я демонстративно смотрел такие же видео с женщинами. Но почему-то мои аргументы в стиле «Я просто смотрю» не прокатили. © Подслушано / Ideer
- Я заметила, что, когда женщины предлагают вам что-то понюхать, обычно это что-то приятно пахнет. А вот если предлагает мужчина, то лучше приготовиться к тому, что это будет худший запах в вашей жизни. © sparkinsky / Reddit
- Удивляюсь тому, что муж помнит дорогу к месту, где мы были 20 лет назад, но не может вспомнить, где он оставил свои очки 2 минуты назад. А еще он не любит пробовать что-то новое: марку автомобиля, ресторан, напиток. Но в то же время именно он, когда мы едем в отпуск, выбирает там для нас весьма необычные развлечения. © BEFEMS / Reddit
Я минут 10 объясняла мужу, что красное — это помада, а зеленое — тени для глаз. И что ватные палочки можно использовать не только для чистки ушей. В итоге он, кажется, понял и даже испытал озарение: «Так вот почему палочки так быстро заканчиваются!»
- Жили с девушкой в моей квартире. В один прекрасный день, вернувшись с работы, не смог попасть домой, замок был новый. Через пару часов мне выкинули сумку с моими вещами. После этого я вызвал службу по вскрытию дверей и полицию. Оказалось, что мадам решила разорвать отношения, но съезжать с квартиры ей было некуда, а я, следуя ее логике, мог уехать жить к родителям. © Подслушано Телеграм / Telegram
- Моя жена расстраивалась, если я ставил на паузу видео на телике в момент, когда она мне что-то говорила. Ей казалось, что я издеваюсь. Но нет, я просто не мог одновременно слушать и ее, и телик. Спустя годы она, конечно, привыкла. © Matthew-Bates-27 / Quora
- Звонит сегодня моя девушка, рыдает. Обидела, мол, ее мама, оскорбила, наговорила всякого и обозвала! Я давай ее успокаивать - надо же что-то было сказать. Ну и сказал: «Милая, не плачь, возможно, твоей маме не хватает культуры, раз она тебя так оскорбила». Тут моя девушка перестает реветь и как заорет: «Замолчи, никто не имеет права оскорблять и ругать мою маму, кроме меня!» — и кладет трубку. Такая вот логика. © Подслушано / Ideer
- Моя жена перед походом в салон сама себе делает педикюр, а потом приходит к мастеру и говорит: «Как я ножки запустила!» © Подслушано / Ideer
- - Оля, а где у нас средство для мытья полов? - спросил я у жены, намереваясь наконец-то помыть пол.
- Под мойкой.
- А конкретнее? Тут дюжина бутылок.
- Сиреневая.
Я окинул взглядом флаконы. Белые, зеленые, желтые, черные. Был даже какой-то разноцветный. Сиреневого не было.
- Оль, да нет тут сиреневого!
Тогда жена подошла, вытащила один из флаконов и сунула мне в руки. Я смотрю, а бутылка белая и с синей крышкой.
- Ну и в каком месте она сиреневая?
- Как это в каком? Изнутри, конечно.
Я посмотрел. Жидкость во флаконе действительно была сиреневого цвета. © MAPK.TBEH / Pikabu
- Я: «Ты так редко смотришься в зеркало».
Мой парень: «Да я и с первого раза запомнил, как я выгляжу». © Lyasheva / Twitter
Интересно, муж Оли с флаконами хотя бы номер квартиры и свою фамилию прочесть умеет?
- Мой муж очень суеверный. И вот переезжали мы на новую квартиру: перевезли все вещи, сложили их возле порога. А муж вдруг взял и побежал на улицу. Через 5 минут возвращается, а на руках у него какая-то кошка! Говорит: «Первой в дом должна зайти кошка». И тут внезапно мы так и стали жить втроем. Правда, кошка через неделю оказалась соседской, пришлось отдать. © Палата 6 / VK
- Муж привел домой друзей. Притащили гору чипсов и с таинственным видом заперлись в комнате. Через 2 часа слышу за дверью какие-то хлюпающие звуки. Не выдержала, тихонько заглядываю к ним, а там они «Титаник» смотрят и плачут. © Палата 6 / VK
- Поехали с подругами к озеру. Выбрали местечко, кайфуем. Рядом мужики какие-то разложились — ну ладно. И вдруг я замечаю, что они пеньком начинают играть. Прям берут и кидают его друг другу! Жаль их стало — пошла и предложила наш мяч. А один мужик на меня посмотрел безэмоционально и резко так ответил: «Нет». Они продолжили играть пеньком. © Палата 6 / VK
А вот еще несколько историй людей, которые точно не скучают со своими близкими:
Комментарии
Когда мы путешествуем, и снимаем жилье, мой мужчина меня всегда первую запускает. Мол, иди, кошка, освещай жилье.
Так нравится ему эта шутка, что так делает всегда)
Про игры с пеньком. То ли у англичан, то ли у шотландцев есть соревнования по метанию бревна. Может тут тоже были такие соревнования или подготовка к ним 😁
"Разложившиеся" мужики в первый миг озадачили, потом отпустило, спасибо.