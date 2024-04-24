17 доказательств того, что мужчины и женщины однозначно с разных планет

Уже давно прошли те времена, когда мужчины добывали мамонта, а женщины исключительно поддерживали домашний очаг. Сегодня все одинаково ходят на работу, да и готовить умеют. Но порой мужчинам и женщинам все равно нужно прикладывать немало усилий, чтобы понять друг друга.

Познакомилась с пластическим хирургом. Все свидание рассказывал о болезненном разводе и о том, что согласен только на сожительство. Намекал на свое финансовое положение, зачем-то открывал мобильный банк и показывал свой счет. А после встречи внезапно прислал СМС: попросил перевести деньги за еду, которую я съела. © Подслушано / Ideer

СМС: попросил перевести деньги за еду, которую я съела. © Подслушано / Ideer Забираю после работы жену. Садится в машину, на меня поглядывает. Вдруг ни с того ни с сего начинаются наезды, что я ничего не замечаю. Я спрашиваю, мол, что я должен заметить, а она отвечает, что подстриглась. Взглянул, а эта страдалица cидит в шапке. © Интересно / Telegram

Я обычная брюнетка с неидеальной фигурой, неровными зубами. В целом довольно милая. Но стоит мне накрасить пухлые губы красной помадой — я преображаюсь. Кардинально два разных человека. Со мной сразу все пытаются знакомиться, делают комплименты, для меня открывают двери, мне предлагают помочь донести пакеты из магазина, на работе мужчины всегда останавливают свой взгляд и охотнее реагируют на мои просьбы. Но стоит стереть красный цвет — я снова чувствую себя неприметной. © Подслушано / Ideer

Недавно увидел, что жена смотрит видео с мужчинами: как они танцуют, готовят и все такое. На мое недоумение она сказала: «А что такого? Я просто смотрю». Ну окей. На следующий день я демонстративно смотрел такие же видео с женщинами. Но почему-то мои аргументы в стиле «Я просто смотрю» не прокатили. © Подслушано / Ideer

Я заметила, что, когда женщины предлагают вам что-то понюхать, обычно это что-то приятно пахнет. А вот если предлагает мужчина, то лучше приготовиться к тому, что это будет худший запах в вашей жизни. © sparkinsky / Reddit

Удивляюсь тому, что муж помнит дорогу к месту, где мы были 20 лет назад, но не может вспомнить, где он оставил свои очки 2 минуты назад. А еще он не любит пробовать что-то новое: марку автомобиля, ресторан, напиток. Но в то же время именно он, когда мы едем в отпуск, выбирает там для нас весьма необычные развлечения. © BEFEMS / Reddit

Я минут 10 объясняла мужу, что красное — это помада, а зеленое — тени для глаз. И что ватные палочки можно использовать не только для чистки ушей. В итоге он, кажется, понял и даже испытал озарение: «Так вот почему палочки так быстро заканчиваются!»

Жили с девушкой в моей квартире. В один прекрасный день, вернувшись с работы, не смог попасть домой, замок был новый. Через пару часов мне выкинули сумку с моими вещами. После этого я вызвал службу по вскрытию дверей и полицию. Оказалось, что мадам решила разорвать отношения, но съезжать с квартиры ей было некуда, а я, следуя ее логике, мог уехать жить к родителям. © Подслушано Телеграм / Telegram

Моя жена расстраивалась, если я ставил на паузу видео на телике в момент, когда она мне что-то говорила. Ей казалось, что я издеваюсь. Но нет, я просто не мог одновременно слушать и ее, и телик. Спустя годы она, конечно, привыкла. © Matthew-Bates-27 / Quora

Звонит сегодня моя девушка, рыдает. Обидела, мол, ее мама, оскорбила, наговорила всякого и обозвала! Я давай ее успокаивать - надо же что-то было сказать. Ну и сказал: «Милая, не плачь, возможно, твоей маме не хватает культуры, раз она тебя так оскорбила». Тут моя девушка перестает реветь и как заорет: «Замолчи, никто не имеет права оскорблять и ругать мою маму, кроме меня!» — и кладет трубку. Такая вот логика. © Подслушано / Ideer

Моя жена перед походом в салон сама себе делает педикюр, а потом приходит к мастеру и говорит: «Как я ножки запустила!» © Подслушано / Ideer

- Оля, а где у нас средство для мытья полов? - спросил я у жены, намереваясь наконец-то помыть пол.

- Под мойкой.

- А конкретнее? Тут дюжина бутылок.

- Сиреневая.

Я окинул взглядом флаконы. Белые, зеленые, желтые, черные. Был даже какой-то разноцветный. Сиреневого не было.

- Оль, да нет тут сиреневого!

Тогда жена подошла, вытащила один из флаконов и сунула мне в руки. Я смотрю, а бутылка белая и с синей крышкой.

- Ну и в каком месте она сиреневая?

- Как это в каком? Изнутри, конечно.

Я посмотрел. Жидкость во флаконе действительно была сиреневого цвета. © MAPK.TBEH / Pikabu

- Под мойкой. - А конкретнее? Тут дюжина бутылок. - Сиреневая. Я окинул взглядом флаконы. Белые, зеленые, желтые, черные. Был даже какой-то разноцветный. Сиреневого не было. - Оль, да нет тут сиреневого! Тогда жена подошла, вытащила один из флаконов и сунула мне в руки. Я смотрю, а бутылка белая и с синей крышкой. - Ну и в каком месте она сиреневая? - Как это в каком? Изнутри, конечно. Я посмотрел. Жидкость во флаконе действительно была сиреневого цвета. © MAPK.TBEH / Pikabu Я: «Ты так редко смотришься в зеркало».

Мой парень: «Да я и с первого раза запомнил, как я выгляжу». © Lyasheva / Twitter