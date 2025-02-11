17 предложений руки и сердца, после которых остается только подумать: «Это что было?»
Предложение руки и сердца — это всегда очень волнительный момент. Некоторые люди очень заморачиваются, чтобы сделать все волшебно и романтично. Но есть и другая категория предложений — довольно неловкие, внезапные и непредсказуемые. Или очень прагматичные и обыденные. В любом случае, даже если предложение пройдет не идеально или будет отвергнуто — этот момент незабываем.
- Как-то давно был у меня поклонник. И в один томный вечер он внезапно сделал мне предложение. Говорит: «Слушай, а выходи-ка за меня замуж! Ты ж такая странная, все равно на тебе никто больше не женится». Ну, что сказать... Пророком он не стал. © Chusya / Pikabu
- 6 лет назад у нас с парнем состоялся следующий диалог:
— А ты вообще планируешь выходить за меня замуж?
— Ну, я уже была замужем, мне не понравилось. Я не хочу.
— Понял... но пожениться надо. Мою фамилию можешь не брать. Только избавься от фамилии своего бывшего мужа, она мне не нравится. © 6pynka / Pikabu
- Мой брат артист и решил сделать предложение своей девушке публично — во время какого-то мероприятия, прямо на сцене. И получил отказ! Потом, наедине, она сказала ему «да». И добавила, что на публике принять предложение не могла. А в итоге подали на развод через месяц после свадьбы. © lixroe / Reddit
- Встречалась с парнем почти 4 месяца. И как-то на фоне звучали шуточки про свадьбу, но предложения не было. Причем, не сомневались, что однажды поженимся. В какой-то момент я уже начала проверять как подать заявление. Парень заметил, что я какая-то задумчивая и как-то вечером вдруг выдает: "Я вижу, что что-то не так. Скажи честно, ты хочешь расстаться?" Меня такой смех разобрал, пришлось сознаться в причине своих раздумий. А он отвечает: "Ну значит да? Идем в ближайший день?" Вот так я и сделала предложение. © Yumijk / Pikabu
- У меня есть одна особенность: я часто улыбаюсь не в нужный момент. Говорю маме правду и улыбаюсь, а она думает, что я вру. Часто это происходит в больницах или на учебе. Сегодня собралась с парнем порвать, а с улыбкой не могу справиться. Вот он и подумал, что я поскорее замуж за него хочу… Предложение сделал. © Подслушано / Ideer
Про улыбку в ненужные моменты. У меня та же проблема, не могу контролировать её от слова совсем. Вроде бы ничего катастрофичного, но люди сразу начинают думать что-то не то.
- Мой романтик, когда делал мне предложение, выложился на все 100. Позвонил и попросил выйти на балкон. А я живу на 8 этаже. Когда я вышла, он запустил ко мне связку воздушных шариков, к которым привязана коробочка с кольцом... Только он не знал, что в нашем дворе средь многоэтажек бушуют сильные ветра, как раз на уровне 6-9 этажей. В общем, унесло его предложение в неизвестные дали... © Подслушано / Ideer
- Решили мы с моим тогда еще молодым человеком брать квартиру в ипотеку. Приехали в риэлтерскую контору, показали документы. А агент и говорит:
— А вы не женаты?
— Нет.
— А зря, для супругов условия лучше, и шанс одобрения выше.
Ну ок, сказали мы, и прям из агентства поехали подавать заявление. Считаю, удачно все сложилось. © AlVl / Pikabu
- По рассказам моих родителей, папа сделал маме предложение, когда она сидела в уборной. Мама отвечала отказом, а папа не сдавался и каждый день делал предложение в самых странных и неуместных местах. В итоге согласилась все так же в туалете, только в доме своих друзей. Женаты уже 30 лет, 3 детей. И мама долго врала мне, что папа сделал предложение в ресторане. Но правда раскрылась. © Подслушано / Ideer
- Однажды вечером моя подруга и ее парень смотрели телевизор. Внезапно он кидает ей кольцо и говорит: «Вот, надевай». Позже он разозлился, что она так и не ответила «да» на его «предложение» и не надела кольцо. © sniffasaurus / Reddit
- Судьба тебя всегда найдет. Сто раз слышала эту поговорку, но не верила, пока не узнала про историю предложения руки и сердца моих бабушки и дедушки. Они гуляли в одной компании, но бабушке нравился другой человек. Так вот дедушка решил взять быка за рога и сделать первый шаг. Пришел делать бабушке предложение, начал прям с порога, чтобы родители слышали. И бабушка ответила ему согласием, прямо не слезая с печки. © Подслушано / Ideer
- На нашей свадьбе один из друзей мужа, предварительно не согласовав с нами, сделал предложение своей девушке прямо в начале празднования. Весь фокус сместился на них, тамада тоже переключился, стал часто отвешивать в их сторону шутки и комментарии, будто мы все собрались в честь их помолвки. Я была расстроена, муж тоже был недоволен, но решили не устраивать сцен и наслаждались своим праздником вдвоем. Уехали раньше всех. На следующий день позвонил друг мужа, рассыпался в благодарностях, что мы выбрали очень романтичное место. © Подслушано / Ideer
Оплата тамаде тогда пойдет из кармана друга, да и место хорошо бы проплатить самому.
- Подруга рассказала мне, как парень сделал ей предложение: они были в его родной стране на Рождество. Сначала он оставил ее одну в своем пустом доме без еды и электричества на весь день и большую часть ночи. Сам пошел тусоваться с друзьями. На следующий день она, конечно, была в бешенстве. А он ей отвечает, что она могла бы пойти к соседям и попросить еды... Но она не говорила на их языке и никогда раньше не была в этой стране. Она расстроилась, поэтому позвонила в авиакомпанию, чтобы поменять билеты и уехать на следующий день. А он бросил в нее обручальное кольцо и сказал, что она испортила ему Рождество. И добавил: «Вот твое чертово кольцо». Они поженились, но через несколько лет развелись. © Bagelwith*****cheese / Reddit
- Был у друга знакомый: хороший парень, воспитанный, но очень скромный. Долго он встречался с девушкой, не любил ее, но стеснялся расстаться. Но вот он наконец решился и, чтобы пассию свою не обидеть и расстаться по-дружески, купил ей шикарный букет. Пошел к ней, и тут случилось что-то непонятное. Как-то в цветы упало кольцо из маминой шкатулки, пока букет в квартире стоял на полу. Итог: девушка решила, что ей сделали предложение, она согласилась, а парень постеснялся ей во всем признаться. © Подслушано / Ideer
- Моя мама и отчим вместе уже 20 лет, но не расписаны, просто не видели смысла в браке. Но они живут вместе, владеют домом. И недавно им понадобилось заняться бюрократией и решить некоторые вопросы собственности. И они пришли к выводу, что если они хотят обезопасить свои финансы и изменить для себя налоги (эта часть была сложной, я не вникала), то им нужно будет пожениться. Мама весь день с этим разбиралась, потом пришла домой и сказала отчиму: «К сожалению, нам придется пожениться». У них не будет церемонии, просто распишутся. Но я надену нарядную шляпу. © brokkenbricks / Reddit
- Гуляем мы как-то вдвоем и проходим мимо салона свадебных платьев. Тут парень остановился и говорит: «Давай тебе такое купим?» Я стою, туплю: «Зачем?» Он смотрит как на дурочку и отвечает: «Ну, чтобы мы поженились!» Я офигела, но собралась с мыслями и говорю: «А тебя не смущает, что мы два месяца как расстались?» Он вздохнул и дальше пошел. Нет, ну правда, чего он ждал? Мы же расстались. Остаться друзьями — не значит снова сойтись.
- Собралась я в отпуск, а мама моего любимого говорит: «Не загорай там слишком сильно, а то будешь в свадебном платье выглядеть не очень». Я смеюсь, и отвечаю: «Да когда там эта свадьба будет». Мне ж предложения никто не делал и про свадьбу не заикались даже. А его маман, не моргнув и глазом, отвечает: «Как когда? Ну как вернешься». Я аж зависла. Но в итоге так все и случилось.
- Когда мой парень сделал мне предложение, он случайно уронил кольцо с моста, на котором мы стояли, в реку внизу. Это было самое драматичное и пугающее предложение, но и самое памятное. © Makeup_Maniac / Reddit
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Комментарии
Интересно, девушке так часто предложение делают с кольцом, что это было самое памятное? 😅
"почти 4 месяца" и уже ждёт предложения?... это же практически незнакомцы, как так то?
Такое у Фрейда называется "симптоматические действия", ваше подсознание говорит вам,чего вы в самом деле хотите. Если кольцо упало в реку или улетело с ветром, значит,за рукав вас дёрнуло ваше Ид.