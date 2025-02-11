17 предложений руки и сердца, после которых остается только подумать: «Это что было?»

Предложение руки и сердца — это всегда очень волнительный момент. Некоторые люди очень заморачиваются, чтобы сделать все волшебно и романтично. Но есть и другая категория предложений — довольно неловкие, внезапные и непредсказуемые. Или очень прагматичные и обыденные. В любом случае, даже если предложение пройдет не идеально или будет отвергнуто — этот момент незабываем.