15+ историй, которые докажут, что амурным делам возраст не помеха

Мне было, наверное, 36. Я был абсолютно уверен, что отношения не для меня.

А потом встретил её. У неё было 44 весны за спиной и настолько нереально синие глаза, что не верилось, что такие вообще бывают.



Это была самая безумная, самая максималистская любовь в моей жизни.

Я занялся собой, нашёл вторую работу, научился готовить сырники, которые она любила. Мчался ha другой конец города, чтобы притащить какую-нибудь безделицу или просто букет ромашек (их она любила тоже). Только бы побыть ещё немного вместе с моей самой нежной, самой чувственной, самой непосредственной и яркой.



Так прошло полгода, затем год. И она начала всё чаще повторять мне, что я для неё слишком молод. Что у неё уйма проблем, принципиально нерешаемых, поэтому видеться она не хочет, созваниваться тоже. Всё чаще говорила нечто в духе "я одна, а у тебя всё будет хорошо". К тому же, я случайно узнал, что она по-прежнему влюблена в своего бывшего. И непонятно — это просто привязанность, или же они продолжают видеться.



Я несколько раз предлагал ей выйти замуж за меня. Уговаривал сходить к психологу — в тот момент её состояние всё сильнее напоминало клиническую депрессию. Оплачивал всякие курсы, чтобы она начала своё дело и пришла в себя — она их посещала через раз. По сути, бился головой в стену. Пока отношения окончательно не выродились, и не свелись к одному голосовому сообщению раз в пару дней.



Пожалуй, отношения действительно не для меня.