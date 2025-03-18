Что мешает тебе взять кучу животных в приюте теперь? Или они атрибут только незамужних?
15+ историй, которые докажут, что амурным делам возраст не помеха
Любви все возрасты покорны. Многие считают, что крепкие чувства и романтика — удел молодых, но жизнь доказывает обратное. Иногда самые искренние и прочные отношения возникают тогда, когда их уже не ждешь.
- Есть у меня знакомая, 68 лет от роду. Замужем не была. Сдала жилье мужчине 43-х лет. Вчера звонит: влюбилась! А этот хитрюга за квартиру не платит, а она его еще и кормит, одевает. Ну альфонс же! Я пыталась объяснить, а та выдает: "Он так смотрит на меня, что обо всем забываю!" © Подслушано / VK
- Мы познакомились, когда нам было по 39. А в 40 я уже любила его самой светлой любовью в своей жизни. Замуж я вышла в 22 по большой взаимной любви. Он – старше меня, интеллектуал, живой и с чувством юмора. Дети родились в любви. Потом он потерял работу. А я, видя, что финансы поют романсы, нашла вторую. Пахала без выходных, тянула на себе мужа и детей. Надеялась, что это временно, что он найдет что-то, и мне станет легче. Но он ничего не искал. Занимался детьми, иногда готовил. Но большей частью лежал на диване. Потом он начал ко мне плохо относиться, и чувства сразу пропали. Жить стало так тоскливо, что я зарегистрировалась на сайте знакомств. Там и познакомилась с ним. Мы переписывались, встречались раз в неделю, и я была счастлива. Любила его бескорыстно, не ожидая взаимности. Но он остывал. Встречи становились реже, и я предложила расстаться. Прошли годы, но воспоминания все еще живы. Мы иногда переписываемся, поздравляем друг друга. В октябре снова напишу ему теплые слова — просто так, из благодарности за то счастье, что он мне подарил. © EjovayaRukavichk / Pikabu
"У меня никогда не было отношений, которые длились бы дольше двух месяцев. К почти 40 годам я уже потерял надежду найти «ту самую». Но ошибался. В прошлую пятницу я сделал предложение — и она сказала «да»!"
- Я потерял любовь всей своей жизни, когда мне было 26. После нескольких неудачных отношений, которые заканчивались плохо, я был уверен, что мне суждено быть одному. Но однажды на работе появилась новая сотрудница. Через 6 месяцев мы начали встречаться, а через год поженились. Мне было 41, ей — 44. Сейчас мне 62, и я люблю ее так же сильно, как только можно любить. © billdogg7246 / Reddit
- Мне 56 лет. Повезло быть в отношениях с замечательной женщиной, которой 57. Уже три месяца после многих лет одиночества. Это словно перерождение. Все кажется захватывающим и новым. © RegisColon / Reddit
- Честно говоря, мне кажется, что вступать в брак в зрелом возрасте — это лучшее решение. Женщина, которая вышла бы замуж за меня в 20, вряд ли была бы той, с кем 40-летний я захотел бы остаться. Я встретил свою жену в 29, а поженились мы в 34. © The_Dotted_Leg / Reddit
- Встретились с будущим мужем неожиданным образом. Мне было 41, водила дочку на уроки музыки. Ее преподаватель оказался симпатичным 38-летним холостяком. Между нами пролетела искра. А женаты уже 13 лет. © unicornzebraboots / Reddit
- Я познакомилась со своим нынешним парнем в фан-группе, посвященной нашей любимой группе. Поклонники часто путешествуют по стране, чтобы увидеть их выступления, и мы случайно оказались на одном концерте в городе, где никто из нас не живет. Во время поездки подружились, продолжили общаться после возвращения домой. Общение переросло во флирт, а флирт – в его первый визит. Мы вместе уже почти 4 месяца. Расстояние – непростая штука, но мы справляемся и видимся примерно раз в месяц, а иногда и чаще. © ****d84 / Reddit
- Пять лет назад, когда мне было 34, я познакомилась со своим нынешним мужем через одно приложение. Это был последний отчаянный шаг — если бы не он, я бы пошла в приют и взяла кучу животных. К счастью, мы с ним нашли общий язык и начали встречаться. Мы оба работаем очень много, используем выходные для восстановления и оба интроверты, так что я не представляю, как бы мы могли встретиться в «реальном мире». Вот поженились в сентябре этого года. © _Grumps_ / Reddit
- Мне было 32. Тогда я только рассталась с молодым человеком, и один очень симпатичный профессор пригласил меня выпить кофе. Я решила рискнуть, но дала понять, что еще не готова к серьезным отношениям. А вот так получилось, что месяц назад мы обручились! © YouGiveMeFeels / Reddit
- Моя мама нашла свою настоящую любовь в 60. Она развелась в 30, овдовела в 40, встречалась с разными людьми, но только к 60 нашла любовь всей своей жизни — с помощью интернета. Она не хотела выходить замуж из-за финансовых причин, поэтому ее новый мужчина снял для них квартиру у океана, где они проводили с пятницы по понедельник почти каждую неделю в течение 15 лет. Сейчас ей 80, у нее деменция, из-за чего уже не помнит его. Но он все равно ходит к ней каждое воскресенье, приносит цветы и угощения. У нее даже есть какой-то "ухажер" в доме престарелых. Несмотря на боль, он оставляет ее с ним, понимая, что это приносит ей утешение. Любовь может прийти в любой момент! © PegShop / Reddit
- Я встретила любовь всей своей жизни в 50, и он на 7 лет младше меня. До него у меня были только отношения на год или два, потому что люди меня, честно говоря, жутко раздражают. Но этот высокий, привлекательный заботливый мужчина уже 6 лет приносит мне кофе в постель. Вместо колец мы нарисовали друг для друга татуировки. Я и не думала, что когда-то остепенюсь "навсегда", но вот что получилось, когда я просто искала немного веселья в интернете. © klutzosaurus-*** / Reddit
- Мне 58, и я вышла замуж в 54. Никогда не думала, что встречу кого-то, кому смогу доверять или кого вообще захочу видеть постоянно рядом. Всегда держала мужчин на расстоянии, не доверяла им. Пока друзья строили семьи, я оставалась одна. Много встречалась в разных городах, но большинство мужчин в той или иной степени оказывались ненадежными. Под конец решила дать онлайн-знакомствам последний шанс в новом городе. Познакомилась с одним мужчиной, встречались несколько месяцев, пока он не бросил меня. Написал, что «нет химии». Уже собиралась удалить профиль, но в последний момент встретила будущего мужа. Мы словно созданы друг для друга. Я никогда не могла долго терпеть рядом мужчину, но вот прошло уже почти 10 лет, и я до сих пор не «сбежала» от него. Моя семья до сих пор в шоке, что это вообще со мной случилось. Но если бы я не встретила «своего идеального человека», то была бы абсолютно счастлива и в одиночестве. © AmazonHotWax / Reddit
- Прабабушка моего жениха вышла замуж за мужчину, которому было 20 лет, а ей тогда недавно исполнилось 60. Она познакомилась с ним, когда тот работал кассиром в продуктовом магазине недалеко от ее дома. Когда парень окончил колледж, обеспечивал их обоих. Они были женаты 25 лет и говорили друг о друге только самое лучшее. Иногда жизнь может быть неожиданной. © northern_lights_27 / Reddit
А вот это было неожиданно. Сорян, но в правдивость отношений с такой огромной разницей в возрасте не верю. Это или корысть, или патология
- Мне было 45. Однажды, во время девчачьей вечеринки, лучшая подруга предложила составить список качеств, которые я ищу в партнере и "отправить запрос во вселенную". Спустя пару недель наткнулась на классный профиль на сайте знакомств и сама первой написала парню. Встречались год, потом съехались, а затем попутешествовали через всю страну ради приключений. Через 4 года после первого свидания он сделал мне предложение, и мы поженились. © cogwheeled / Reddit
- Стала очевидцем настоящей любви. Когда моей бабушке было 80, она уехала в другой город в гости к родственникам на месяц. В это же время приехал какой-то дальний родственник кого-то из друзей, ему было тогда 92. И вот познакомилась, и он пригласил ее к себе заграницу, оплатил ей билеты, она жила там и началась у них самая настоящая любовь. Он сделал ей предложение, познакомил со всеми родственниками и друзьями. Бабуля приезжает к нему каждые 3 месяца раз в полгода уже как третий год! Когда они не вместе, то каждый день говорят по скайпу, он ей звонит и рассказывает, что купил ей красивые туфельки на свадьбу и уже во всю ищет платье! Сейчас ей 83, ему 95. Они счастливы вместе, живут и радуются жизни, но сожалеют, что так поздно встретились. Моя бабуля уже готовилась умирать, но когда познакомилась с ним, ее жизнь обрела смысл и такой счастливой я ее никогда не видела! Всем любви, дорогие друзья. © Палата №6 / VK
Комментарии
Мне было, наверное, 36. Я был абсолютно уверен, что отношения не для меня.
А потом встретил её. У неё было 44 весны за спиной и настолько нереально синие глаза, что не верилось, что такие вообще бывают.
Это была самая безумная, самая максималистская любовь в моей жизни.
Я занялся собой, нашёл вторую работу, научился готовить сырники, которые она любила. Мчался ha другой конец города, чтобы притащить какую-нибудь безделицу или просто букет ромашек (их она любила тоже). Только бы побыть ещё немного вместе с моей самой нежной, самой чувственной, самой непосредственной и яркой.
Так прошло полгода, затем год. И она начала всё чаще повторять мне, что я для неё слишком молод. Что у неё уйма проблем, принципиально нерешаемых, поэтому видеться она не хочет, созваниваться тоже. Всё чаще говорила нечто в духе "я одна, а у тебя всё будет хорошо". К тому же, я случайно узнал, что она по-прежнему влюблена в своего бывшего. И непонятно — это просто привязанность, или же они продолжают видеться.
Я несколько раз предлагал ей выйти замуж за меня. Уговаривал сходить к психологу — в тот момент её состояние всё сильнее напоминало клиническую депрессию. Оплачивал всякие курсы, чтобы она начала своё дело и пришла в себя — она их посещала через раз. По сути, бился головой в стену. Пока отношения окончательно не выродились, и не свелись к одному голосовому сообщению раз в пару дней.
Пожалуй, отношения действительно не для меня.