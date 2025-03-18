17 человек, которые вернулись из-за границы не только с сувенирами, но и с отличными историями

16 человек, которым денежный вопрос действует на нервы как капающий кран
Истории
1 месяц назад
Каждый, кто путешествовал за границу, наверняка сталкивался с ситуациями, когда разница в культуре, языке или просто неожиданные мелочи приводили к забавным недоразумениям. Герои нашей подборки точно знают, каково это — оказаться в эпицентре курьеза вдали от дома, и в качестве сувенира привести на родину целый ворох впечатлений.
И такие курьезы сплошь и рядом! Например, в данной подборке вы найдете еще несколько человек, которые точно не скоро смогут забыть свой отпуск за границей.