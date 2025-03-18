17 человек, которые вернулись из-за границы не только с сувенирами, но и с отличными историями

Истории
1 час назад

Каждый, кто путешествовал за границу, наверняка сталкивался с ситуациями, когда разница в культуре, языке или просто неожиданные мелочи приводили к забавным недоразумениям. Герои нашей подборки точно знают, каково это — оказаться в эпицентре курьеза вдали от дома, и в качестве сувенира привести на родину целый ворох впечатлений.

  • Побывал в Китае, и больше всего удивило их отношение к личному пространству. Стоял примерно в полутора метрах в очереди от другого человека, который снимал деньги в банкомате. Подошел еще один и встал между мной и тем первым в очереди. Затем подошел еще кто-то, и все повторилось. И еще раз. Между всеми этими людьми не осталось никакого свободного пространства, а я оказался шестым в очереди. © ClutchingMy****** / Reddit
  • Колесила по Вьетнаму, остановилась в какой-то деревне в ресторане. Подходит ко мне парниша и на ломаном английском начинает болтать. Минут через пять ни с того ни с сего спрашивает: «Ты замужем?» Я такая: «Нет». Но тот не унимается: «Выходи за меня!» Решив, что он шутит, я отвечаю: «Да». И тут вдруг он схватил мою руку, начал размахивать ею в воздухе и кричать что-то на своем. Через несколько минут нас окружили десятки людей, которые улыбались, поздравляли меня и пожимали руку. Затем он отвел меня к себе домой, чтобы познакомить с моими будущими родственниками. Вот только мне пришлось разбить сердце этого парня, ведь на следующий день я уехала в другой город. © quailgirl / Reddit
  • Ездили с подругой в Италию. Сидели в кафе, а по соседству парни на нас поглядывали. Я немного язык знаю и понимаю, что они нам кости моют, мол, как легко будет нас, иностранок, подцепить. Виду не подаю, слушаю. Вдруг один из них начинает остальным перечить, а те как давай его высмеивать. Вот тогда-то я взяла и подошла к тому парню. Предложила сходить куда-нибудь вечером. Он согласился. Рассказать можно еще много чего, но давайте к фактам - в следующем году у нас свадьба. © Карамель / VK
  • Ездил в Вену, жил у знакомой. Пошли мы как-то в супермаркет, а на входе бабушка с табличкой, мол, помогите продуктами. Рядом с ней - почти пустая корзинка. Меня прошибло: обычно-то деньги просят, еще и неизвестно на что. Спутница моя еще такая, мол, просящим редко что-то покупают. В моей голове тут же родился план, и я пошел к администрации магазина, а там по громкой связи попросил передать сообщение, что у входа сидит бабушка, и каждый может помочь ей пакетом молока, кусочком мяса или овощами. А когда мы вышли, то увидели, что рядом с бабушкой стоит куча пакетов с продуктами, корзинка ломится от еды. Вокруг нее стояли люди, которых она благодарила, не сдерживая слез. © DomAlberts / y-story
  • Ездила одна в Таиланд. В ресторане ко мне подошел симпатичный парень и предложил поужинать с ним и его другом. Разговорились. И тут краем глаза замечаю, что нас фотографируют. Причем не только местные, но и туристы! Оказалось, что сижу я со знаменитостями — парни были игроками национальной сборной Швейцарии. © Подслушано / Ideer
  • Была в гостях у подружки в Германии. Немного понимаю и разговариваю на немецком. Подруга уехала на работу, предварительно сказав, что заедет почтальон с посылкой. Предупредила не разговаривать с ним, а только молча расписаться, куда покажет. Приехал почтальон. Говорит и говорит, ну а я вслух: "Надоел уже языком чесать". А он в ответ на моем языке: "Так бы и сказала раньше". Разговорились. Приятно встретить земляка. © Подслушано / VK
  • Летали с подругой в Турцию. Еще в самолете познакомились с дедушкой, который все сетовал на то, что мы одинокие. Сказал, что обязательно женихов нам найдет. Вышли мы из самолета, смотрю, дедуля берет и тащит к нам за галстук какого-то парнишку, ставит напротив меня и говорит: "Все, забирай, она твоя!" Вот так и познакомились, парень оказался моим земляком. Уже через 10 дней он приехал знакомиться к моим родителям. А сейчас мы муж и жена. © Не все поймут / VK
  • Наслушался о том, что в Бангкоке обязательно нужно попробовать уличную еду. И вот стою я перед прилавком, набрался смелости, заказал что-то непонятное. Продавец еще так загадочно похихикал — вероятно, знал, что будет дальше. Только я откусил от этого блюда, как тут же из глаз потекли слезы. Я икал, потел и глотал воду как не в себя. Оказалось, что это было самое острое блюдо в меню. С тех пор я решил, что некоторые приключения лучше оставить профессионалам. © BellaFlT / Reddit
  • Мама с подружкой укатили в Италию на 2 недели. Каждый день она присылала фото из одного и того же заведения. Я все думала, неужели ей так понравилось, что она туда решила наведываться каждый день. Не сдержалась и спросила, в чем причина. Оказалось, что в этом кафе часто бывает ее любимый артист, и у нее была надежда встретить его. Шансы были минимальные, но этой чудо-женщине повезло, и она реально его встретила! © Не все поймут / VK
  • Отдыхаю на Кипре. На пляже заметила красивого паренька. Раньше никогда ни с кем первая не знакомилась, страшно же, неудобно. А тут решилась. Долго думала, как же познакомиться. И, наконец, вижу, что он плавает один в море, голову в воду опустил и рассматривает что-то. Похоже, заскучал. Ну, думаю, вот он, мой звездный час. Подплываю к парню, мило улыбаюсь и спрашиваю: "Что делаешь? Увидел что-то интересное?" А он посмотрел на меня, улыбнулся и говорит: "Песок в воде такой красивый". И отплывает от меня... Так неловко я себя давно не чувствовала. © Карамель / VK
  • Мы с семьей летали в Японию. И вот едем как-то в метро в Токио. Двери открываются, и моя 8-летняя дочь, решив, что это наша остановка, выпрыгивает из вагона. Младшая заорала: "Нет, не сюда!" Жена пыталась пробраться сквозь толпу к выходу, но явно не успевала, и лишь прокричала: "Оставайся на месте!" Какой-то парень, увидев весь этот переполох, выскочил из дверей прямо перед закрытием. А когда я вернулся обратно, то увидел, что он стоял с моей дочерью. Оказалось, что они вместе пытались нам позвонить, ходили к начальнику станции, но в итоге парниша просто успокоил мою дочь, и они стали ждать нас. К сожалению, я так и не смог нормально его поблагодарить из-за языкового барьера. © DoomGoober / Reddit
  • Ехали из Болоньи во Флоренцию. Садимся в вагон, решили перестраховаться и спросить у какой-то мадам, на тот ли поезд мы вообще сели. Та глянула в билеты, вытаращила глаза и такая, мол, нет, вам не сюда! Мы резко вскакиваем, хватаем сумки, бежим к выходу, но двери захлопываются прямо перед нашим носом. Мы начинаем истерично бегать по вагону в попытках узнать, как и где нам пересесть. А потом вдруг в вагон зашел мужичок, продающий газеты, глянул в наши билеты и сказал, что мы на верном пути. Решили выяснить у той девушки, что за фигня, а та посмотрела опять в наши билеты и такая: "Ой, ошиблась, не туда посмотрела". А мы стрессанули на ровном месте. © mask / ADME
  • Была как-то за границей с друзьями. Поехали на экскурсию в зоопарк. Там такие огромные вольеры были, в которых звери ходили свободно и почти не обращали внимания на людей. Подхожу к обезьянам, а там такая картина: прислонившись к невысокой стенке, полусидит-полулежит здоровенный орангутанг. Такой расслабленный, тихонько грызет банан, глаза прикрыл — балдеет. К нему подбегает еще один, пытается поднять его, зовет куда-то, но тот здоровенный просто берет, бросает в него шкурку от банана и падает на бок, чтобы спать. Этот орангутанг теперь — мое тотемное животное. © Палата №6 / VK
  • Был в автобусном туре по Чехии, первая остановка - Прага. Стоим мы на Карловом мосту, я расчехляю старенький пленочный фотоаппарат, чем привлекаю внимание старичка из группы. Тот тоже был с фото-сумкой наперевес. Он кладет мне руку на плечо, я уже "в предвкушении" очередной автобиографии, и вдруг слышу его тихое: "Внучек, убери это старье, не позорься". Пока я подбирал челюсть, он уже фотографировал башни моста на новехонькую камеру. В итоге мы с ним проболтали всю дорогу, а остаток тура вместе искали удачные ракурсы. © Не все поймут / VK
  • Ехал в поезде во Франции. Сидел, никого не трогал, ел лапшу вилкой. Вдруг какой-то джентльмен встает, подходит, кланяется и забирает у меня лапшу. Кидает мне вслед "мерси" и выходит из поезда. Я даже не разозлился - по-моему, то, как он забрал у меня лапшу, было великолепно. © Unknown author / Reddit
  • Поехал на конференцию в Грецию. Место довольно популярное. Жил в отеле. И вот возвращаюсь однажды в номер и понимаю, что там вообще нет моих вещей! Пошел выяснять. Оказалось, что горничная подумала, будто я уже выехал, поэтому просто все выкинула. Большую часть удалось вызволить из мусорки, но я до сих пор в шоке, что она не проверила, занят ли номер кем-то или нет. © IngredientList / Reddit
  • Недавно летал в Турцию и больше всего запомнил не саму страну, а то, что произошло в полете. "Внимание, говорит командир экипажа воздушного судна. На борту произошли неполадки", - на этом моменте я вздрогнул, как и остальные пассажиры. В салоне повисла тишина. Даже груднички перестали кричать, словно ощущали что-то нехорошее. Люди подняли головы вверх, их глаза забегали в поисках ответов. За те несколько секунд каждый уверовал во все, что только можно. Я глянул в иллюминатор, а там - море... И тут вдруг пилот продолжил: "Из-за проблем с горячей водой горячих напитков не будет". Мне кажется, наш дружный выдох услышала вселенная. © Не все поймут / VK

И такие курьезы сплошь и рядом! Например, в данной подборке вы найдете еще несколько человек, которые точно не скоро смогут забыть свой отпуск за границей.

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