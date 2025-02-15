16 человек, которым денежный вопрос действует на нервы как капающий кран
Истории
3 минуты назад
Хоть и говорят, что не в деньгах счастье, именно они зачастую становятся камнем преткновения в семье, и даже самые близкие люди могут из-за финансов разругаться в пух и прах. В сегодняшней статье мы собрали рассказы людей, которым денежный вопрос мешает спокойно жить.
- Я, скажем так, в нашей семье более ответственная в плане финансов. Я всегда была за распределение бюджета, сбережения и все такое. А мой брат живет сегодняшним днем. Когда наш дедушка оставил нам обоим в наследство значительную сумму денег, я на свои выплатила ипотеку, а остальное вложила — на пенсию. Брат же пустился во все тяжкие — роскошные отпуска, спортивная машина... И вот на прошлой неделе он заявляется ко мне домой. Разбазарил все наследство. И просит у меня «небольшой заем». Он, конечно, член семьи, но я и так постоянно его выручаю. И всегда все заканчивается одинаково: он обещает, что это последний раз, но потом все повторяется. Ну я и сказала ему, что в этот раз помогать не буду, ему нужно научиться управлять своими финансами и справляться с последствиями своих действий. А он назвал меня бессердечной и сказал, что семья всегда должна поддерживать друг друга. Мама с папой на его стороне — утверждают, что я слишком строга и что я должна помочь ему «всего разок». Ага, знаю я этот «разок». © cryptocheeta / Reddit
- Когда выходила замуж, у меня в загашнике было 500 тысяч. Я их отдала свекрови — та выкупала долю в квартире. Она все вернула, только не мне, а моему мужу. Сказала, что деньги эти — общие с мужем. А у нас с ним бюджет раздельный. Говорю, что у меня эти деньги уже были, когда мы познакомились, а муж как ляпнет: «Но ты же живешь в моей квартире! Это плата». © Инкогнито 5271 / Dzen
- Мама попросила на день рождения сумочку. Я была рада, что мама сама выбрала себе подарок, пока не увидела, что стоит она 120 тысяч. Я учитель начальных классов, снимаю комнату, мама живет в однушке, доставшейся от бабушки. Понятное дело, у меня нет таких денег на подарок. Но мама уверена, что есть, ведь я же встречаюсь с богатым парнем (она видела его машину). А я встречаюсь с этим человеком всего четыре месяца, по какому праву я должна просить у него деньги на подарок моей маме? Не должна и не хочу. Я содержу себя сама, и понятия не имею, сколько зарабатывает парень. Это его деньги. Он может угостить меня в кафе, подарить цветы или конфеты, но на этом все. Объяснила это маме, а она обиделась. © Палата № 6 / VK
- Мы с парнем вместе шесть лет, но вместе пока не живем. Я учусь в магистратуре и подрабатываю, и есть у меня наследство — крупная сумма, которую я берегу для учебы и будущего. А тут мама парня купила бизнес — кафе, ну и влезла в долги. Он уже брал кредит, чтобы ей помочь. Недавно предложил мне купить половину ее дома, чтобы она покрыла долг, теперь вот просит дать ей денег в долг, а она, мол, вернет ежемесячными платежами. Когда я отказалась покупать дом, он назвал меня жадиной. А дать в долг я сперва согласилась, но уже жалею — такое чувство, что он во мне только банкомат видит. © justagirl9595 / Reddit
- Муж просидел полгода без работы, залез в долги, набрал кредитов по уши, и кто, думаете, виноват в его фиаско? Я! Оказывается, я, зараза такая, посуду мою на ночь, выкидываю мусор и не закрываю крышку унитаза. Вот деньги и «утекают». А то, что за кредит он переплатит больше половины его номинала, и все это при отсутствии работы — это другое. © Подслушано / Ideer
- Есть у меня подруга, дружим лет с трех, росли в одном дворе. Вышла она замуж по большой любви, прожили вместе лет 6, и вдруг она мне сообщает, что подала на развод. Я была в шоке — как, почему? А она говорит, что устала жить в бедности. Развелась, сменила работу, познакомилась со своим вторым мужем — очень обеспеченным дяденькой. Вижу ее — она цветет и пахнет, улыбается. Машина, одежда, парфюм — все ее красит. Никогда ее не осуждала, знаю, что развод дался трудно, поддерживала ее, как могла. Но многие наши общие друзья перестали с ней общаться, типа, вот меркантильная. С голоду ж не умирала, ну и что, что ютились в двушке с родителями, ну и что, что за границей ни разу не бывала. © Оксана Журавлева / ADME
- Есть у меня подруга близкая. Давно дружим. Но она не так давно стала тратить на себя неимоверные деньги, покупать шикарные вещи, ходить по ресторанам. Я знаю, что она просто «доит» родителей, а на работе получает копейки. Противно наблюдать, как хороший человек превратился в зацикленного на бабках и теперь косится на мои вещи попроще. И да, я завидую, у нее есть все, чего мне хотелось. Только она ничего для этого не делает, а я пашу. © Подслушано / Ideer
- Моя семья не умеет распоряжаться деньгами. Родители постоянно просят наличные на ненужные траты. Недавний пример — я оплатил младшей сестре летние каникулы в Панаме. Да, признаю, родители оплатили мою учебу в колледже, но это немного другое, разве нет? Я нормально зарабатываю, так что могу позволить себе иногда выполнять их просьбы. Переживаю только, что они, похоже, не планируют будущее. Я в принципе человек экономный, а теперь вот думаю, что придется экономить еще больше, чтобы обеспечивать их после выхода на пенсию. Кажется, придется с этим смириться. Я уже и так скрываю от них, сколько зарабатываю, и не говорю им, когда получаю повышение. © Unknown author / Reddit
- Коллега живет с парнем. Общий бюджет, все как у людей. Она зарабатывает больше, но деньги складывают в один котел — без разницы, кто сколько внес. Недавно попросила у него 5 тысяч на одежду, а он ей заявляет, мол, ты и так много покупаешь. Она напомнила, что и свою зарплату тоже туда положила, а он спокойно так: «Ну теперь я решаю, что тебе можно, а что нет». Она пока еще думает, а не отправить ли его нафиг. А я думаю — даже думать тут нечего, давно пора. © Карамель / VK
- Пока я в декрете, у нас с мужем договоренность, что я в общий бюджет не вкладываюсь. Декретные и пособия копятся на счету, иногда могу купить себе одежду или сходить в салон, к врачам хожу платно. Для дочки нам отдали много вещей и игрушек, почти не тратимся. Квартиру и еду муж оплачивает. Так отцу не дают покоя мои деньги! Сначала предлагал купить ему машину, чтобы он нас возил. Потом — отремонтировать дачу, чтобы отдыхать там с ребенком. Сидит с дочкой только моя мама, а деньги покоя не дают отцу. Он пенсионер, времени свободного куча. Но недавно нашла выход! Предложила отцу работать у нас няней. Нужны деньги — добро пожаловать. Уже месяц меня избегает, даже трубку не берет. © Подслушано / Ideer
- С мужем вместе почти 10 лет, у нас трое детей и четвертый на подходе. Он потрясающий отец и муж. Но есть одна проблема — Клара, младшая сестра его бывшей девушки, которой не стало 17 лет назад. Муж знает эту Клару с рождения и считает ее частью семьи. Он водил ее на школьные мероприятия, брал в наши семейные поездки, а гостевая спальня в нашем доме давно стала ее комнатой. Но его забота уже выходит за границы разумного. Он покупает ей дорогие подарки, оплатил колледж, купил машину еще до того, как у нее появились права. Да, денег у мужа много, а у семьи этой девушки с финансами проблемы, и он чувствует себя виноватым. Но теперь он хочет оплатить ей свадьбу и подарить дом! Я сказала, что это уже слишком — у нас вот-вот родится ребенок, нам самим нужны деньги. А он говорит, что Клара для него часть семьи, и он просто хочет помочь. Но я боюсь, что ее потребности для него важнее нашей семьи. © MerakiMist / Reddit
- Мы с сестрой росли в бедности, но сейчас я хорошо зарабатываю, у мужа тоже работа стабильная, и нам на все хватает. Но вот моя сестра постоянно просит у нас денег, хотя они с мужем и сами не бедствуют, и это, честно говоря, уже напрягает. Просит много, но не говорит, на что ей такие суммы нужны. Спрашиваю — закатывает глаза и говорит: «Ой, тебе все равно это не надо». В гости приходит — вечно выспрашивает, сколько стоит мебель и декор. А недавно говорит, что я транжира и выставляю богатство напоказ. И, мол, именно из-за этого она мне завидует и деньги просит. Тут уж я разозлилась и ни копейки ей больше не даю. Она мне больше так и не пишет, зато пишет ее муж — говорит, что она очень расстроилась. © ThrowRA_DaniLex / Reddit
- Мы с мужем вместе 9 лет, и раньше я вообще не парилась по поводу наших финансов. Я умею копить, а он тратит все подряд. И пока у нас было два дохода, проблем не было, но после аварии муж перестал работать, и я стала тянуть все на себе. Он оформил инвалидность, но это заняло 4 года, за которые мы слили все сбережения и влезли в долги. Когда он наконец получил выплаты, я попросила его закрыть кредит за машину (я уже заплатила больше 50 тыс.) и отложить что-то на черный день. Но нет — он все раздал своей семье. Потом я заметила, что со счета пропало 700 долларов. Оказалось, он за моей спиной снова «одолжил» деньги родителям. Мы поругались, но через месяц пропала еще 1000. Терпение лопнуло — я сняла все свои деньги и открыла себе отдельный счет. Сказала, что буду платить половину счетов за дом, покупать нам еду и на этом все. Если он хочет отдавать им все свои выплаты, отлично, но я не собираюсь пахать 60 часов в неделю, чтобы он раздавал наши деньги. © EmotionalYear1372 / Reddit
- Мой будущий муж в юности совершенно не умел распоряжаться деньгами, все улетало вмиг на всякую ерунду. Оказалось, все шло от его мамы, которая до самого окончания школы говорила ему: «Детям знать про деньги взрослых не положено» и просто покупала все, что нужно. Он был не в курсе ни материального состояния семьи, ни цен в магазинах. По итогу, когда он после школы уехал учиться за тысячи километров от дома, тратил весь месячный бюджет за неделю, а оставшиеся три недели вместо учебы искал, где бы подзаработать на еду. К счастью, со временем он научился распоряжаться деньгами, и не повторяет эти ошибки с нашим сыном. © Мама Дорогая / ADME
- Деньги отлично показывают, кто есть кто. У нас в семье большого наследства не случалось. От деда по отцовской линии могло бы что-то остаться, но там тетка все разбазарила. Хотела бизнес-вумен заделаться, а в итоге сейчас живет в коммуналке. У мамы в юности была история — когда она училась в муз. училище, ее родителей пригласили работать за границей. Нa Кубе. Они уехали нa год, оставив маме приличную сумму денег, которые по частям должна была выдавать мамина тетя раз в месяц. Так тетка потратила все нa свои нужды, а маме приходилось полы в общежитии мыть, чтобы не околеть с голоду. Ну и у меня был прикол, даже два. Стоило купить свое жилье, как тут же началось: «Делись! Прoпиши нашего Мишеньку, ему учиться надо! Ты нам должна!» Сейчас есть недвижка под сдачу, так вой не прекращается уже почти 2 года. Я всегда отвечаю: «Окей. Заключаем договор. Я беру по-божески — 20 000 + счетчики». И в этот момент превращаюсь в алчную бесчувственную мегеру, которой плевать нa родных. Как говорится, назовите минусы. © Миранда Буш / ADME
- Мой муж очень бережно относится к деньгам, не жадный, но и импульсивные покупки не делает. Тут решил он профиль работы сменить, долго думал, взвешивал все за и против, и решил: «Иду на курсы» — что то там с компьютерами, я так и не поняла. В итоге 2 раза он открыл эти курсы и сил у него на больше не хватило. Курсы в режиме онлайн, с записью материала, если по времени не успел. И сказать, что он лентяй, не могу — он сам магистратуру закончил, а в трудные времена работал на двух работах. Отдал он за курсы 50 тысяч. Каждый раз, когда я вспоминаю это, он жутко злится. © Romanovna / ADME
Хоть деньги в нашей жизни и играют важную роль, справедливости ради, порадовать себя можно и за сущие копейки — например, найти что-нибудь крутое и ценное на барахолке.
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