12 маникюрных трендов, которые вызывают у людей лишь недоумение

Как оказалось, длинные ногти не нравятся очень многим. Мы нашли целые обсуждения о том, почему их не стоит выбирать. На первом месте был аргумент о том, что длинные ногти очень не практичны. На втором — стоял вопрос о гигиене, ведь под длинные ногти забивается больше микробов и грязи. Нейл-эксперт Марина Джоунс рассказывает, что ультра длинные ногти, особенно в вытянутой форме, уже давно не актуальны. Автор статьи, которая пробовала приноровиться к таким ногтям, подтверждает, что пользоваться ими неудобно. Кроме того, длинные ногти легко ломаются.