12 маникюрных трендов, которые вызывают у людей лишь недоумение
Многие любят красивый, свежий маникюр. Среди разнообразия трендов каждый может подобрать что-то на свой вкус. Но сложно не согласиться, что иногда встречаются довольно странные тренды маникюра. Объемные детали, вычурные дизайны или неудобная форма. В сети найдется немало таких обсуждений. Причем так думают не только интернет-пользователи, но и нейл эксперты. В этой подборке мы собрали одни из самых неоднозначных вариантов. А вы бы сделали такой маникюр?
«Утиные ногти»
Один из самых неоднозначных дизайнов последних лет — «утиные ногти». Судя по обсуждениям в сети, к нему трудно остаться равнодушным: этот тренд либо любят, либо явно не одобряют. Эксперт маникюра Кехлани Уилсон подчеркивает их нефункциональность. Она даже предлагает занести их в список модных ошибок. А пользователи сети негодуют, что такая форма не идет никому и смотрится ненатурально.
3D дизайны
Один из трендов, признанных устаревшими GlossGenius, это маникюр с излишним 3D дизайном. Объясняется это тем, что несмотря на популярность тренда, многие отдают предпочтение более простым минималистичным вариантам. А пользователи рассказывают, что беспокоятся о гигиеничности такого маникюра: «Боюсь представить, сколько там может быть бактерий». Кроме того, маленькие объемные детали могут цепляться за волосы, вещи, что повышает шанс случайно поломать или повредить ноготь.
Хромированные ногти
Множество пользователей сети рассказывают, что им надоел тренд на хромированное покрытие. Возможно, что эта тенденция посто приелась. А кто-то жалуется на то, что хромированный маникюр плохо выглядит на ногтях. Какого же мнения придерживаются наши читатели? Хромированный маникюр: да или нет?
Френч с широким ободком
Французский маникюр — бессмертная классика, и трудно представить, что он может потерять свою актуальность. Однако, именно из-за этой популярности у френча появилось множество вариаций. Знаменитый мастер маникюра, работы которой красовались в таких модных изданиях, как Vogue, Harper’s Bazaar, W и Interview, Мариса Кармайкл рассказывает, что сейчас в тренде минималистичные варианты френча, а это значит, что широкий ободок выходит из моды. А пользователи сети рассуждают на тему того, что французский маникюр плохо смотрится на длинных ногтях.
Акцентные ногти
Пользователи делятся мнениями о том, что акцентные ногти смотрятся по-детски: «Акцентный ноготь должен смотреться гармонично со всеми остальными. Иначе это выглядит странно». Эксперт Мариса Кармайкл предлагает не отказываться от этой тенденции, если она вам нравится, а придерживаться стратегии выбирать два или три ногтя в качестве акцентных. Стоит обратить внимание на более актуальные дизайны, чтобы маникюр не смотрелся устаревшим.
Маслянисто-желтые ногти
Оттенок сливочного масла — один из самых популярных трендов этого года. О нем писали все модные издания, им пользовались многие иконы стиля. Несмотря на такой ажиотаж, нашлись и те, кому такой выбор пришелся не по вкусу. Некоторые пользователи считают, что желтый цвет смотрится совсем не выигрышно.
Длинные акриловые ногти
Как оказалось, длинные ногти не нравятся очень многим. Мы нашли целые обсуждения о том, почему их не стоит выбирать. На первом месте был аргумент о том, что длинные ногти очень не практичны. На втором — стоял вопрос о гигиене, ведь под длинные ногти забивается больше микробов и грязи. Нейл-эксперт Марина Джоунс рассказывает, что ультра длинные ногти, особенно в вытянутой форме, уже давно не актуальны. Автор статьи, которая пробовала приноровиться к таким ногтям, подтверждает, что пользоваться ими неудобно. Кроме того, длинные ногти легко ломаются.
Матовые ногти
Ооо, любоффф, осенью у меня и бордо и черный прям часто в матовом, очень атмосферно.
Некогда полюбившийся многим матовый маникюр отходит на задний план. Кехлани Уилсон припоминает, что матовое покрытие достаточно непрактично в использовании и уходе. На нем видна любая пылинка или отпечаток. Многие интернет-пользователи согласны с вышеприведенными минусами. «Если хотите добиться элегантного образа, лучше сделать маникюр в черном оттенке с блестящим лакированным покрытием», — подчеркивает Уилсон.
«Прозрачные ногти»
Несмотря на многочисленные тренды, которые играют на эффекте полупрозрачности, многие пользователи не жалуют такую тенденцию, ссылаясь на то, что приходится покрывать ноготь тремя слоями лака, чтобы был видимый эффект. В этом и заключается суть тренда, однако не всем нравится, как такое покрытие смотрится на ногтях.
Текстурные ногти
Текстурные ногти также не получили широкого распространения среди любителей маникюра. Автор статьи подчеркивает, что такой маникюр достаточно нелегко сделать в случае, если вы не профессионал, а еще за ним трудно ухаживать. Сохранить такой маникюр в идеальном состоянии хотя бы на пару дней — непростая задача. Пользователи утверждают, что гладкая ногтевая пластина гораздо приятнее и опрятнее, чем любая текстура.
Обратный френч
Одна из популярных вариаций классического французского маникюра — обратный ободок. Несмотря на то, что многим любителям минимализма приглянулся подобный дизайн, нашлись и те, кто счел его не очень привлекательным. По мнению некоторых пользователей, обратный френч смотрится неопрятно. С ними соглашаются мастера, холодно относящиеся к обратному френчу. Некоторые из них даже рады, что их клиенты не просят сделать им такой маникюр.
Неон
Я люблю неон летом, но только на ногах. На загорелой коже с босоножками 🔥
Ввиду своей яркости, неоновые ногти не так широко любимы, как предыдущие тренды в этой подборке. Как раз по этой причине пользователи не очень жалуют этот дизайн: «Не многие носят неоновую одежду. А без нее такие ногти как будто бы совсем ни к чему». Действительно, такой маникюр трудно сочетать с повседневной одеждой. Автор статьи также обращает внимание читателей на немаловажную деталь, заключающуюся в том, что неоновые оттенки редко хорошо подходят и выгодно подчеркивают цвет кожи. Обычно на фоне неона натуральный цвет кожи смотрится тускловато.
А какой из этих трендов пробовали вы? Если хотите выбрать более спокойный вариант, который хорошо будет смотреться на руках и радовать глаз, то взгляните на идеи в этих подборках:
Комментарии
А что случилось? Как так вышло, что вы не прославляете всю эту ногтевую дичь?