5 идей маникюра для идеального вечернего образа

Мода и стиль
1 час назад

Когда впереди — особенный вечер, хочется, чтобы каждая деталь выглядела безупречно: от платья до кончиков пальцев. Маникюр — это важная часть образа. Готовьтесь вдохновляться и выбирать тот самый образ, который сделает ваш вечер незабываемым.

Сиреневое платье

LOIC VENANCE / East News, © CheddarSupreme / Reddit

«Мой любимый цвет — розовый, но я нечасто делаю розовый маникюр».

К платью такого нежного, но насыщенного цвета хорошо подходит лак похожего оттенка, согласны?

Черное платье

К черному платью подходит большое количество цветов в плане маникюра. Однако, если говорить об элегантном и утонченном образе, то лучший выбор — это нюдовые ногти или френч. А ногти-стилеты кажутся хищными.

Красное платье

«Оттенок „Розовый сапфир“ от фирмы Chen Yu».

Красное платье с теплым оттенком требует и теплого оттенка ногтей. А если у вас платье с холодным оттенком (как на фото слева), цвет ногтей должен ему соответствовать.

Отлично, если цвет лака практически один в один совпадает с цветом ткани.

Белое платье

«Мне так понравился этот лак, что я израсходовала его весь».

Сюда подойдут и бледно-розовые, и светло-коралловые, и ногти цвета морской волны.

Если вы не любите эти варианты, приглушенный коричневый или классический красный тоже отличный выбор.

Золотое платье

«Осыпь меня золотом и назови императрицей».

Cюда подойдет золотой блестящий лак.

Теплый цвет, такой как оранжевый, тоже отлично смотрится с золотым платьем. Если вы хотите приглушенный образ, нюд — ваш лучший друг, но не забудьте выложиться по полной с аксессуарами.

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