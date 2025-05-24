5 идей маникюра для идеального вечернего образа
Когда впереди — особенный вечер, хочется, чтобы каждая деталь выглядела безупречно: от платья до кончиков пальцев. Маникюр — это важная часть образа. Готовьтесь вдохновляться и выбирать тот самый образ, который сделает ваш вечер незабываемым.
Сиреневое платье
«Мой любимый цвет — розовый, но я нечасто делаю розовый маникюр».
К платью такого нежного, но насыщенного цвета хорошо подходит лак похожего оттенка, согласны?
Черное платье
К черному платью подходит большое количество цветов в плане маникюра. Однако, если говорить об элегантном и утонченном образе, то лучший выбор — это нюдовые ногти или френч. А ногти-стилеты кажутся хищными.
Красное платье
Платье красивое и цвет лака подходит. Но форма ногтей оставляет вопросы.
«Оттенок „Розовый сапфир“ от фирмы Chen Yu».
Белое платье
красиво! самый красивый маникюр, когда ничего лишнего и аккуратная форма.
«Мне так понравился этот лак, что я израсходовала его весь».
Золотое платье
«Осыпь меня золотом и назови императрицей».