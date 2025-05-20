13 звезд, которые так украсили свои руки, что мы не можем отвести глаз
Дизайн
3 минуты назад
Разглядывая фото звезд с красных дорожек, мы нередко упускаем из виду их маникюр и украшения на руках. А ведь порой именно эти детали заслуживают особого внимания.
Блейк Лайвли
NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News
Дженни Ким
Everett Collection/East News
Ким Кардашьян
Вупи Голдберг
Дженнифер Лопес
Priscilla Grant / Everett Collection / East News
Линдси Лохан
Evan Agostini / Invision / East News
Селена Гомес
ANGELA WEISS / AFP / East News
От!!!😍 Вот этот комплект украшений оооочень красивый, очень сильно мне нравится и хочется... Ещё колье такое видела, почему Селена не надела?...😔
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Шарлиз Терон
Марго Робби
Дженна Ортега
Аланис Мориссетт
Флоренс Пью
jackshea / starhots@broadimage.com / Broad Image / East News
Дуа Липа
JUSTIN TALLIS / AFP / East News
Фото на превью Evan Agostini/Invision/East News, NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News
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