13 звезд, которые так украсили свои руки, что мы не можем отвести глаз

Дизайн
3 минуты назад

Разглядывая фото звезд с красных дорожек, мы нередко упускаем из виду их маникюр и украшения на руках. А ведь порой именно эти детали заслуживают особого внимания.

Блейк Лайвли

NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Дженни Ким

Everett Collection/East News

Ким Кардашьян

Вупи Голдберг

Evan Agostini/Invision/East News

Дженнифер Лопес

Priscilla Grant / Everett Collection / East News

Линдси Лохан

Evan Agostini / Invision / East News

Селена Гомес

ANGELA WEISS / AFP / East News
Lyubchenko
19 часов назад

От!!!😍 Вот этот комплект украшений оооочень красивый, очень сильно мне нравится и хочется... Ещё колье такое видела, почему Селена не надела?...😔

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Шарлиз Терон

Марго Робби

Дженна Ортега

Аланис Мориссетт

Флоренс Пью

jackshea / starhots@broadimage.com / Broad Image / East News

Дуа Липа

JUSTIN TALLIS / AFP / East News
Фото на превью Evan Agostini/Invision/East News, NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

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