8 украшений из разных стран, которые таят в себе глубокий смысл

Еще с 17 века кладдахское кольцо ассоциируется с любовью и верностью. Каждый элемент имеет собственное значение: две руки на кольце символизируют дружбу, сердце означает любовь, а корона — символ верности. Исходя из этого можно сказать, что обладатели таких колец находятся в идеальных отношениях, основанных на дружбе, любви и верности. Вот почему многие предпочитают этот романтичный вариант в качестве помолвочных и свадебных колец. Однако такое кольцо может носить каждый. Люди без партнера надевает его на правую руку таким образом, чтобы сердце было повернуто наружу. Люди в отношениях — так же, только сердце «смотрит» внутрь. А люди в браке носят кольцо на левой руке сердцем вовнутрь.