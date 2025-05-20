8 украшений из разных стран, которые таят в себе глубокий смысл
У многих есть любимые украшения. Те, которые хочется носить каждый день, не снимая. Будь то кулон, подаренный мамой, или браслет, привезенный из путешествия. У аксессуаров есть своя особая значимость. Мы решили углубиться в эту тему и узнать, что означают и какую ценность имеют украшения в разных странах.
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Свадебная свинка в Китае
В китайской культуре символы несут в себе глубокий смысл и являются неотъемлемой частью повседневной жизни. Они легко узнаваемы и понятны представителям разных диалектных групп и поколений. Символы часто изображаются на золотых ювелирных украшениях или предметах декора. Считается, что в таком случае они несут в себе пожелания процветания, благополучия, счастья и удачи, что делает их идеальным подарком для себя или близкого вам человека. Например, традиционная свадебная свинка символизирует семейное счастье и плодородие. Поэтому, если невеста надевает такой кулон, то можно сделать вывод, что она хочет детей.
Браслеты в Индии
В яркой и разнообразной культуре Индии ювелирные изделия всегда играли важную роль в обозначении важных вех в жизни женщины. Одним из таких выделяющихся украшений является браслет. Если руки женщины унизаны многочисленными браслетами, то она точно замужем. Потому что в Индии браслеты сигнализируют о семейном положении и считаются символами процветания, плодородия и защиты женщины и ее брака. Звук стеклянных браслетов, мягко стучащих друг о друга, считается предзнаменованием удачи. Браслеты так же изготавливают из золота, серебра и других более традиционных материалов.
Кладдахское кольцо в Ирландии
Еще с 17 века кладдахское кольцо ассоциируется с любовью и верностью. Каждый элемент имеет собственное значение: две руки на кольце символизируют дружбу, сердце означает любовь, а корона — символ верности. Исходя из этого можно сказать, что обладатели таких колец находятся в идеальных отношениях, основанных на дружбе, любви и верности. Вот почему многие предпочитают этот романтичный вариант в качестве помолвочных и свадебных колец. Однако такое кольцо может носить каждый. Люди без партнера надевает его на правую руку таким образом, чтобы сердце было повернуто наружу. Люди в отношениях — так же, только сердце «смотрит» внутрь. А люди в браке носят кольцо на левой руке сердцем вовнутрь.
Жадеит в Китае
В Китае огромной ценностью обладает жадеит, или как его еще называют, нефрит. Украшения из этого минерального камня передаются из поколения в поколение как семейная реликвия. Из него делают украшения в виде различных животных, каждое из которых имеет особое значение. Изображения животных на жадеите являются показателем состояния и обеспеченности семьи. В Китае девушка с таким жадеитовом кулоном, кольцом или браслетом — очень состоятельная. Кстати, жадеит носят не только женщины, но и мужчины. В китайской культуре жадеит особенный тем, что олицетворяет гармонию природы и человеческого духа.
Украшения из бирюзы у коренных индейцев
На протяжении столетий такие индейские народы, как навахо, апачи и хопи носили украшения для различных церемоний или ритуалов. Широко использовались ракушки, перья или кости. Серебро и бирюза, которые обрабатывались в основном для украшений вождей или высокопоставленных членов племени, имели особую ценность. Бирюза считалась «живым» камнем и имела большую ценность и глубокое значение для многих племен.
Украшения из бисера в Африке
Почему только в Африке? В любой культуре использующей бисер, украшения несут в себе глубокий смысл и содержат повествование. От индейцев до якутов.
Во многих африканских культурах бисерные украшения являются формой повествования. Например, народ масаи в Кении и Танзании использует яркие бусины для обозначения социального статуса, возраста и идентичности. Красный цвет символизирует храбрость, синий цвет — энергию, а белый цвет — мир.
Украшения для волос в Японии
Традиционные японские ювелирные украшения богаты разнообразием символов и материалов. С древних времен очень ценится серебро. Украшения из серебра используются на многих важных мероприятиях, таких как свадьбы, праздники и торжественные чаепития. Большое значение и ценность имеют канзаши. Это традиционные японские украшения для волос, которые носят гейши и невесты. Цветочные и природные мотивы олицетворяют красоту и элегантность, женственность и традиции.
Украшения от сглаза в Греции
Известный в мире талисман защиты от сглаза — греческий мати. Это часть традиционной греческой культуры. Такой символ носят на различных браслетах, кулонах и кольцах. Считается, что мати защищает, отгоняет неудачу и негативную энергию.
А в этой статье мы собрали подборку самодельных украшений, от которых сложно оторвать глаз.