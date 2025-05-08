Мы представили, кто из наших любимых звезд мог бы отлично сыграть в «Гарри Поттере»

Мадам Розмерта — хозяйка «Трех метел». По книге она дама не первой молодости, но до сих пор выглядит вполне привлекательно, а то с чего бы Рон на нее засматривался? Как думаете, смогла бы Юлия Пересильд сыграть Розмерту?