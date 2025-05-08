Она стала культовой только благодаря Хелен Бонем Картер. А так бы была обычной злодейкой
Мы представили, кто из наших любимых звезд мог бы отлично сыграть в «Гарри Поттере»
Некоторые актеры будто созданы для волшебного мира. Мы пофантазировали и выбрали знаменитостей, которые легко могли бы занять места в Хогвартсе и привнести в историю о Гарри Поттере свою особую магию.
Беллатриса Лестрейндж — Адель Шайхитдинова
Беллатриса — одна из культовых персонажей Поттерианы. Мы верим, что звездочка из Башкирии Адель Шайхитдинова, спевшая «Homay», не только обладает схожим типажом внешности, но и имеет нужный артистизм.
Северус Снейп — Матвей Лыков
Нарцисса Малфой — Екатерина Вилкова
Каст wb разочаровал: Нарцисса по книге была красавицей, хоть и с маской омерзения и превосходства нна лице. Вилкова сможет так сыграть?
Нарцисса — белокурая аристократка, которая за фасадом холодности скрывает большую любовь к семье. Екатерина Вилкова и внешне хорошо подходит, и роли красавицы-злодейки ей хорошо удаются — вспомним «Последнего богатыря».
Аластор Грюм — Юрий Стоянов
Нам кажется, что Юрий Стоянов великолепно бы смотрелся в роли профессора Грюма, который ходит и кричит: «Постоянная бдительность, Поттер!»
Мадам Розмерта — Юлия Пересильд
Мадам Розмерта — хозяйка «Трех метел». По книге она дама не первой молодости, но до сих пор выглядит вполне привлекательно, а то с чего бы Рон на нее засматривался? Как думаете, смогла бы Юлия Пересильд сыграть Розмерту?
Волдеморт — Дмитрий Нагиев
Нееет, Воландеморта и так не вытянули, а с Нагиевым только хуже. А вот молодой Том Ридл кстати в фильме отличный.
Большинство привыкло видеть Дмитрия Нагиева в юмористическом амплуа. Но, как по-вашему, актеру было бы интересно сыграть харизматичного психопата?
Флер Делакур — Василина Юсковец
Вы можете знать Василину Юсковец по «Ивановым-Ивановым» и «Снам Алисы». Ведь отличная бы Флер вышла!
Римус Люпин — Милош Бикович
А как вам такой профессор Люпин? Талант Милоша Биковича многогранен, очень бы хотелось посмотреть на него в фэнтези в роли кого-то благородного.
Гермиона — Ольга Зорина
Наш вариант каста на взрослую Гермиону — это Ольга Зорина, обладательница веселых кудряшек и большого актерского потенциала.
Люциус Малфой — Артем Ткаченко
Неожиданное предложение, но вы только посмотрите, как хорошо Артем Ткаченко смотрится в роли дворянина в сериале «Александр I». У него благородный типаж, ну а обзавестись белым париком — дело нехитрое.