5 ошибок, из-за которых образ не будет выглядеть дорого и стильно

Мода и стиль
1 час назад

Мода не подчиняется строгим правилам — она про эксперименты и самовыражение. Но иногда мы совершаем ошибки, которые удешевляют образ. Поговорим о том, как их избежать.

В статье используются изображения, созданные ИИ.

Множество аксессуаров

Иногда люди хотят выглядеть «дорого-богато» и перебарщивают с количеством украшений и аксессуаров. Ключ к тому, чтобы выглядеть легко и дорого, — это баланс. Выберите одно или два броских украшения и дайте им сиять.

А вот большое количество колец или часы с браслетом на одной руке — это перебор.

Обтягивающие джинсы без карманов

«Обтягивающие джинсы без карманов — это смотрится так дешево, да еще и цвет у них зачастую такой искусственный», — считает эксперт по моде Ши Витни. А вот прямые джинсы с карманами — это правильный выбор.

Еще эксперт советует носить не только классические синие, но и серые джинсы. Они смотрятся интереснее.

Платья с гипюром и кружевами

Блестящие аппликации, гипюровые вставки, кружева в неожиданных местах — все это ассоциируется в сознании многих ассоциируется с «нарядностью». Но беда в том, что они выдают не вкус, а желание «показаться».

Выбирайте лаконичные модели из струящейся ткани. Минимализм и хорошая посадка придают куда больше шика, чем «дорогая» отделка.

Грязная обувь

Эксперты советуют: всегда следите за тем, чтобы обувь была в хорошем состоянии. Если кожа на обуви потрескалась, стоит отнести ее в починку или купить новую.

Солнцезащитные очки с отпечатками пальцев

Когда на солнцезащитных очках или оправе есть отпечатки пальцев, согласитесь, это портит внешний вид.

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