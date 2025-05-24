И снова цитата: " Надо написать составителям толкового словаря, что множество теперь означает два". Шелдон Купер
5 ошибок, из-за которых образ не будет выглядеть дорого и стильно
Мода не подчиняется строгим правилам — она про эксперименты и самовыражение. Но иногда мы совершаем ошибки, которые удешевляют образ. Поговорим о том, как их избежать.
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Множество аксессуаров
Иногда люди хотят выглядеть «дорого-богато» и перебарщивают с количеством украшений и аксессуаров. Ключ к тому, чтобы выглядеть легко и дорого, — это баланс. Выберите одно или два броских украшения и дайте им сиять.
А вот большое количество колец или часы с браслетом на одной руке — это перебор.
Обтягивающие джинсы без карманов
«Обтягивающие джинсы без карманов — это смотрится так дешево, да еще и цвет у них зачастую такой искусственный», — считает эксперт по моде Ши Витни. А вот прямые джинсы с карманами — это правильный выбор.
Еще эксперт советует носить не только классические синие, но и серые джинсы. Они смотрятся интереснее.
Платья с гипюром и кружевами
Блестящие аппликации, гипюровые вставки, кружева в неожиданных местах — все это ассоциируется в сознании многих ассоциируется с «нарядностью». Но беда в том, что они выдают не вкус, а желание «показаться».
Выбирайте лаконичные модели из струящейся ткани. Минимализм и хорошая посадка придают куда больше шика, чем «дорогая» отделка.
Грязная обувь
"Грязные кроссовки" от Баленсиага: "ну да, ну да, пошли мы нa xер!"
Эксперты советуют: всегда следите за тем, чтобы обувь была в хорошем состоянии. Если кожа на обуви потрескалась, стоит отнести ее в починку или купить новую.
Солнцезащитные очки с отпечатками пальцев
Когда на солнцезащитных очках или оправе есть отпечатки пальцев, согласитесь, это портит внешний вид.