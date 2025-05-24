5 ошибок, из-за которых образ не будет выглядеть дорого и стильно

Иногда люди хотят выглядеть «дорого-богато» и перебарщивают с количеством украшений и аксессуаров. Ключ к тому, чтобы выглядеть легко и дорого, — это баланс. Выберите одно или два броских украшения и дайте им сиять.

А вот большое количество колец или часы с браслетом на одной руке — это перебор.