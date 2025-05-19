14 звезд, чей образ со спины обсуждали больше, чем кинопремию

Знаменитости всегда должны выглядеть безупречно — с любого ракурса, в любой момент. И порой самая интересная деталь наряда оказывается там, где ее не сразу заметишь — на спине. В такие моменты звезды мастерски позируют вполоборота, словно намекая, куда стоит направить взгляд. Что ж, самое время присмотреться внимательнее.