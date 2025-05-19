14 звезд, чей образ со спины обсуждали больше, чем кинопремию

Культура
1 час назад

Знаменитости всегда должны выглядеть безупречно — с любого ракурса, в любой момент. И порой самая интересная деталь наряда оказывается там, где ее не сразу заметишь — на спине. В такие моменты звезды мастерски позируют вполоборота, словно намекая, куда стоит направить взгляд. Что ж, самое время присмотреться внимательнее.

Ким Кардашьян

Зендея

Scott A Garfitt/Invision/East News, Scott A Garfitt/Invision/East News

Рианна

ANGELA WEISS/AFP/East News, Evan Agostini/Invision/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Джессика Честейн

Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News, Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News

Сабрина Карпентер

Клэр Дэйнс

Ashley Landis/Associated Press/East News, Danny Moloshok/Invision/East News

Кендалл Дженнер

Флоренс Пью

Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, Scott Garfitt/Invision/East News
Олена
17 часов назад

Это платье не для прямоугольников. Сзади все вполне прилично и предсказуемо, а вот спереди подчеркивает отсутствие талии

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Эмили Ратаковски

Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

Эмили Блант

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News

Энн Хэтэуэй

Jordan Strauss/Invision/East News, VALERIE MACON/AFP/East News

Джиджи Хадид

AP/Associated Press/East News, Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News

Нелли Фуртадо

Evan Agostini/Invision/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News

Кейт Бланшетт

Joel C Ryan/Invision/East News, Terence Baelen/Starface/STARFACE PHOTO /East News
Фото на превью ANGELA WEISS/AFP/East News, Evan Agostini/Invision/East News, Evan Agostini/Invision/East News

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