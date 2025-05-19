14 звезд, чей образ со спины обсуждали больше, чем кинопремию
Культура
1 час назад
Знаменитости всегда должны выглядеть безупречно — с любого ракурса, в любой момент. И порой самая интересная деталь наряда оказывается там, где ее не сразу заметишь — на спине. В такие моменты звезды мастерски позируют вполоборота, словно намекая, куда стоит направить взгляд. Что ж, самое время присмотреться внимательнее.
Ким Кардашьян
Зендея
Scott A Garfitt/Invision/East News, Scott A Garfitt/Invision/East News
Рианна
ANGELA WEISS/AFP/East News, Evan Agostini/Invision/East News, Evan Agostini/Invision/East News
Кажется, что у нее близнецы, которых поместили с обеих сторон тушки)
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Джессика Честейн
Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News, Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News
Джессика неподражаема. Надеюсь, ей не пришлось наклоняться вперёд, и ничто не упало нa пол во время выхода
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Сабрина Карпентер
Чем-то Лолиту Милявскую напоминает, лет 20 назад. Скулы и рот, что ли...
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Клэр Дэйнс
Ashley Landis/Associated Press/East News, Danny Moloshok/Invision/East News
Кендалл Дженнер
Флоренс Пью
Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, Scott Garfitt/Invision/East News
Это платье не для прямоугольников. Сзади все вполне прилично и предсказуемо, а вот спереди подчеркивает отсутствие талии
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Эмили Ратаковски
Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News
Эмили Блант
Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News
Энн Хэтэуэй
Jordan Strauss/Invision/East News, VALERIE MACON/AFP/East News
Джиджи Хадид
AP/Associated Press/East News, Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News
Нелли Фуртадо
Evan Agostini/Invision/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News
Кейт Бланшетт
Joel C Ryan/Invision/East News, Terence Baelen/Starface/STARFACE PHOTO /East News
Вот что у нас есть еще на тему моды и красоты:
- 7 трендов в макияже 2025 года, которые чудо как хороши
- 7 видов дизайна ногтей, которые выбирают богатые женщины
Фото на превью ANGELA WEISS/AFP/East News, Evan Agostini/Invision/East News, Evan Agostini/Invision/East News
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