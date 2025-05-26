6 вариантов заметного маникюра, который неизбежно соберет кучу комплиментов
Весенняя пора — самое время почистить перышки, обновить гардероб, поменять имидж или попробовать что-то новое, например, трендовый маникюр. Мы собрали для вас новинки этого сезона.
Кошачий глаз
Дизайн в стиле хром постепенно отходит на задний план, а вот покрытие с эффектом «кошачьего глаза» сейчас на пике популярности. Существует множество оттенков и цветов, которые можно попробовать в этом сезоне.
«„Кошка“ невероятно популярна в Японии и Южной Корее — странах, которые являются двумя основными культурами, формирующими тенденции в области ногтей. Поэтому неудивительно, что этот тренд дошёл и до нас», — сказал один из известных бьюти-экспертов.
Акварельные ногти
«Сделала акварельные ногти в японском стиле».
Сейчас пора ярких цветов и смелых дизайнов. Эксперты бьюти-индустрии рассказали, что на пике популярности находится дизайн с «акварельным эффектом». Наложение нескольких цветов друг на друга выглядит необычно и при этом очень по-весеннему.
Небесные ногти
«Маникюр вне зоны комфорта».
Модные эксперты предлагают обратить внимание на оттенки синего и голубого в этом сезоне. Особенно эффектно будет смотреться нежно-голубой цвет. А еще синий цвет гармонично смотрится в сочетании с разными объемными дизайнами.
«Подобные оттенки напоминают ясное небо. Их легко носить, они выглядят свежо и подходят к множеству стилей», — сказала один из авторов этого тренда Де Лос Сантос.
Подвесы для ногтей
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«Мои выпускные ногти».
Подвесы теперь можно увидеть не только на сумочках, но и на ногтях. В теплый сезон мастера рекомендуют поэкспериментировать с разными объемными дизайнами. Большие сердечки, звездочки, ягодки — все это сейчас в тренде. Теперь выбираем аксессуары не только на сумку, но и на ногти.
А вот маникюр с мелким дизайном уже не так актуален этой весной.
Ногти-масло
Фото 2 — «Выхожу из зоны комфорта».
Модные эксперты предлагают на некоторое время забыть о ярко-желтом цвете на ногтях. В этом сезоне на ногтях стоит попробовать масляно-желтый оттенок. Говорят, что этот цвет смотрится более нейтрально, чем яичные и белые тона, а еще он отлично сочетается с цветочными принтами.
Дизайн с металлическими акцентами
«Ногти барби».
У тренда «металлические ногти» появился «младший брат». Мастера ногтевого сервиса предлагают попробовать дизайн с тонкими металлическими акцентами.
Линии блесток металлических и золотых оттенков или другой декор с небольшими металлическими элементами выглядят очень свежо и стильно. Но здесь есть свои нюансы: к такому дизайну подойдет не каждый цвет покрытия.
Маникюр — тема бесконечная. Мы много раз писали о хитростях мастеров и самых интересных трендах.