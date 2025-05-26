6 вариантов заметного маникюра, который неизбежно соберет кучу комплиментов

Мода и стиль
1 час назад

Весенняя пора — самое время почистить перышки, обновить гардероб, поменять имидж или попробовать что-то новое, например, трендовый маникюр. Мы собрали для вас новинки этого сезона.

Кошачий глаз

Дизайн в стиле хром постепенно отходит на задний план, а вот покрытие с эффектом «кошачьего глаза» сейчас на пике популярности. Существует множество оттенков и цветов, которые можно попробовать в этом сезоне.

«„Кошка“ невероятно популярна в Японии и Южной Корее — странах, которые являются двумя основными культурами, формирующими тенденции в области ногтей. Поэтому неудивительно, что этот тренд дошёл и до нас», — сказал один из известных бьюти-экспертов.

Акварельные ногти

«Сделала акварельные ногти в японском стиле».

Сейчас пора ярких цветов и смелых дизайнов. Эксперты бьюти-индустрии рассказали, что на пике популярности находится дизайн с «акварельным эффектом». Наложение нескольких цветов друг на друга выглядит необычно и при этом очень по-весеннему.

Небесные ногти

«Маникюр вне зоны комфорта».

Модные эксперты предлагают обратить внимание на оттенки синего и голубого в этом сезоне. Особенно эффектно будет смотреться нежно-голубой цвет. А еще синий цвет гармонично смотрится в сочетании с разными объемными дизайнами.

«Подобные оттенки напоминают ясное небо. Их легко носить, они выглядят свежо и подходят к множеству стилей», — сказала один из авторов этого тренда Де Лос Сантос.

Подвесы для ногтей

Lilit313
46 минут назад

Когда длина ногтя приближается к длине пальца-тогда психиатрия бессильна

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«Мои выпускные ногти».

Подвесы теперь можно увидеть не только на сумочках, но и на ногтях. В теплый сезон мастера рекомендуют поэкспериментировать с разными объемными дизайнами. Большие сердечки, звездочки, ягодки — все это сейчас в тренде. Теперь выбираем аксессуары не только на сумку, но и на ногти.

А вот маникюр с мелким дизайном уже не так актуален этой весной.

Ногти-масло

Фото 2 — «Выхожу из зоны комфорта».

Модные эксперты предлагают на некоторое время забыть о ярко-желтом цвете на ногтях. В этом сезоне на ногтях стоит попробовать масляно-желтый оттенок. Говорят, что этот цвет смотрится более нейтрально, чем яичные и белые тона, а еще он отлично сочетается с цветочными принтами.

Дизайн с металлическими акцентами

«Ногти барби».

У тренда «металлические ногти» появился «младший брат». Мастера ногтевого сервиса предлагают попробовать дизайн с тонкими металлическими акцентами.

Линии блесток металлических и золотых оттенков или другой декор с небольшими металлическими элементами выглядят очень свежо и стильно. Но здесь есть свои нюансы: к такому дизайну подойдет не каждый цвет покрытия.

Маникюр — тема бесконечная. Мы много раз писали о хитростях мастеров и самых интересных трендах.

Фото на превью Punkindrublic247 / Reddit

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