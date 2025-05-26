6 вариантов заметного маникюра, который неизбежно соберет кучу комплиментов

Дизайн в стиле хром постепенно отходит на задний план, а вот покрытие с эффектом «кошачьего глаза» сейчас на пике популярности. Существует множество оттенков и цветов, которые можно попробовать в этом сезоне.

«„Кошка“ невероятно популярна в Японии и Южной Корее — странах, которые являются двумя основными культурами, формирующими тенденции в области ногтей. Поэтому неудивительно, что этот тренд дошёл и до нас», — сказал один из известных бьюти-экспертов.