Не видно во что играет, жаль) но в 2002 в принципе уже были довольно неплохие игрушки, вроде даже Сиберия вышла как раз, а там графика даже сейчас восхищает. Эх, были счастливые времена...
18 фото, которые поймут только те, кто застал эпоху пленочных фотоаппаратов
Фотоподборки
1 час назад
Если вы считаете, что настоящие стиляги и пижоны появились только в XXI веке, эта подборка вас удивит. Мы собрали винтажные фото из семейных архивов, которые доказывают: наши родственники и родители были куда более элегантными, дерзкими и крутыми, чем многие из нас сейчас.
«Отсканировала старое фото. Пленка очень долго лежала. Фото девушки из параллельной группы, я уже не помню её имени. Фото похоже на старинную картину»
- Я думала, это картина, а не фото. © Unknown author / Pikabu
«Сестра предложила попробовать на мне новый макияж и сфотографировать результат»
«Кто-то поймал и сфоткал мою маму на улице. 80-е»
«Друзья. Снимок на Зенит-3М с автоспуском, установленный на пару кирпичей — ретро селфи»
Дух старины
«Оказывается, мой дед был очень крут! А бабушка очень красивая. В этом году ему будет 90, а ей 85»
«Я минимум 2 раза в неделю им звоню. Они рассказывают по 20 минут одно и тоже, а я терпеливо слушаю, мне не очень сложно, а им очень приятно».
«Моя мама на раскопках»
«Этому фото 70 лет. Глухая деревня в Сибири. Малец, наклонивший голову, мой будущий отец, будущий кандидат наук. Рядом с ним его брат, мой будущий любимый дядька»
«Но тогда эти два пацана даже и не подозревали об этом своем будущем. Да и не думали они о нем. Тогда им было просто интересно, ведь их фотографировали первый раз в жизни».
«А я вот смотрю на фото прадеда, и понимаю, что он 120 лет назад был куда элегантнее, чем я сейчас»
«Фото из семейного архива, сделано в районе 70-х. На мой взгляд — сделано довольно неплохо, фото не постановочное. Мальчик на фото — мой старший брат»
«Куда ж без шашлыков. Деда, как обычно, шутканул, а ба — заливается»
«У бати на работе, 83 или 84 год. Тогда это казалось фантастикой, кнопочки нажимаешь, а оно зелененькими буковками и циферками печатает, какие-то перфокарты жрет»
«Раньше мы часто играли в домино»
«Мой батя — пижон и стиляга. Год так 70-й, зацените очки!»
- Сходу можно на альбом музыкальной группы печатать. © for4my / Pikabu
«Нашла свою старую фотографию. Детство было отличным»
«Нашла свою любимую фотку с любимой кошкой Тишкой и заностальгировала. Взяли за год до моего рождения и она прожила с нами целых 20 лет — после этого я долго не могла представить вообще никакую другую кошку в доме»
«Мой первый ПК. Папа пробует играть. 2002»
«Деда впервые уехал в командировку в Ливию, 80-е. Он развлекался как мог»
А вот еще подборочка ностальгических снимков, от которых по коже бегут мурашки, а на душе становится тепло.
Фото на превью Xomkka / Pikabu
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
Нейросеть показала, как могли бы выглядеть дети культовых кинопар, и мы роняем скупую слезу от умиления
Художники
1 месяц назад
19 парней, которые выросли в таких роскошных мужчин, что аж крышу сносит
Фотоподборки
1 месяц назад
16 человек, которые еще долго будут вспоминать свой поход на свадьбу
16 людей, которые подняли телефонную трубку, и их день перестал быть томным
Истории
1 неделя назад
20+ ситуаций с родителями, которые запросто стали бы сценами в сериале
16 родителей попросили помочь с ребенком и нахватались впечатлений, что мама не горюй
18 человек, рядом с которыми даже ангелы теряют терпение
15 историй о том, что жизнь с родственниками — это и комедия, и драма
Семья
4 недели назад
16 свиданий, после которых хотелось просто стереть себе память
15 историй из примерочных, после которых начинаешь смотреть на шопинг совсем другими глазами
20 фотографий, которые приоткрывают дверь в тайный мир разных профессий
Фотоподборки
1 месяц назад
15+ человек, которых неожиданное наследство застало врасплох
Интересное
1 месяц назад