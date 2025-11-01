18 фото, которые поймут только те, кто застал эпоху пленочных фотоаппаратов

Если вы считаете, что настоящие стиляги и пижоны появились только в XXI веке, эта подборка вас удивит. Мы собрали винтажные фото из семейных архивов, которые доказывают: наши родственники и родители были куда более элегантными, дерзкими и крутыми, чем многие из нас сейчас.

«Отсканировала старое фото. Пленка очень долго лежала. Фото девушки из параллельной группы, я уже не помню её имени. Фото похоже на старинную картину»

Я думала, это картина, а не фото. © Unknown author / Pikabu

«Сестра предложила попробовать на мне новый макияж и сфотографировать результат»

«Кто-то поймал и сфоткал мою маму на улице. 80-е»

«Друзья. Снимок на Зенит-3М с автоспуском, установленный на пару кирпичей — ретро селфи»

Дух старины

«Оказывается, мой дед был очень крут⁠⁠! А бабушка очень красивая. В этом году ему будет 90, а ей 85»

«Я минимум 2 раза в неделю им звоню. Они рассказывают по 20 минут одно и тоже, а я терпеливо слушаю, мне не очень сложно, а им очень приятно».

«Моя мама на раскопках»

«Этому фото 70 лет. Глухая деревня в Сибири. Малец, наклонивший голову, мой будущий отец, будущий кандидат наук. Рядом с ним его брат, мой будущий любимый дядька»

«Но тогда эти два пацана даже и не подозревали об этом своем будущем. Да и не думали они о нем. Тогда им было просто интересно, ведь их фотографировали первый раз в жизни».

«А я вот смотрю на фото прадеда, и понимаю, что он 120 лет назад был куда элегантнее, чем я сейчас»

«Фото из семейного архива, сделано в районе 70-х. На мой взгляд — сделано довольно неплохо, фото не постановочное. Мальчик на фото — мой старший брат»

«Куда ж без шашлыков. Деда, как обычно, шутканул, а ба — заливается»

«У бати на работе, 83 или 84 год. Тогда это казалось фантастикой, кнопочки нажимаешь, а оно зелененькими буковками и циферками печатает, какие-то перфокарты жрет»

«Раньше мы часто играли в домино»

«Мой батя — пижон и стиляга. Год так 70-й, зацените очки!»

Сходу можно на альбом музыкальной группы печатать. © for4my / Pikabu

«Нашла свою старую фотографию⁠⁠. Детство было отличным»

«Нашла свою любимую фотку с любимой кошкой Тишкой и заностальгировала. Взяли за год до моего рождения и она прожила с нами целых 20 лет — после этого я долго не могла представить вообще никакую другую кошку в доме»

«Мой первый ПК⁠⁠. Папа пробует играть. 2002»

Вайншток Анастасия 18 часов назад Не видно во что играет, жаль) но в 2002 в принципе уже были довольно неплохие игрушки, вроде даже Сиберия вышла как раз, а там графика даже сейчас восхищает. Эх, были счастливые времена...

«Деда впервые уехал в командировку в Ливию, 80-е. Он развлекался как мог»