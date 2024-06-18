19 человек рассказали о клиентах, которых они за всю жизнь не забудут

Все, кто работал с людьми, сталкивался с особой категорией клиентов. Они могут и взбесить странными претензиями или вызвать когнитивный диссонанс. А могут и рассмешить и даже привнести в рабочий день нотку душещипательности. Одно понятно точно — с такими уникумами никогда не будет скучно.

Звонит женщина:

— Здравствуйте, сколько стоят ваши услуги за полный день съемки на 20-е июля?

— Здравствуйте, эта дата свободна. Стоимость — столько-то, сюда входит...

— Торт!

— Не понял вас?

— Ну мне надо, чтоб в услуги фотографа входил торт.

— Вы знаете, кулинар из меня так себе.

— А мне советовали вас, как профессионала!

Неловкая пауза. Затем женщина кладет трубку. © alexm626 / Pikabu

— Здравствуйте, сколько стоят ваши услуги за полный день съемки на 20-е июля? — Здравствуйте, эта дата свободна. Стоимость — столько-то, сюда входит... — Торт! — Не понял вас? — Ну мне надо, чтоб в услуги фотографа входил торт. — Вы знаете, кулинар из меня так себе. — А мне советовали вас, как профессионала! Неловкая пауза. Затем женщина кладет трубку. © alexm626 / Pikabu Работал оператором в такси. Как-то раз звонит нам женщина, делает заказ до ветеринарной клиники. По регламенту я обязан спросить, есть ли для собаки намордник, подстилка и прочие радости. Далее между нами произошел такой диалог:

— Поедете с животным?

— Да, у меня мопс.

— Нужен намордник и подстилка.

— Какой намордник? Это мопс! У него даже морды нет! © Подслушано/ Ideer

— Поедете с животным? — Да, у меня мопс. — Нужен намордник и подстилка. — Какой намордник? Это мопс! У него даже морды нет! © Подслушано/ Ideer — Здравствуйте, Катя! У нас не получается ходить два раза в неделю, мы будем ходить один раз, это ничего?

— Здравствуйте, ничего.

— Но, это же ничего? Это никак не отразится на результатах занятий?

— Вы в два раза меньше будете заниматься. У вас 3 в четверти, и большой пробел. Конечно, это отразится.

— Но у нас пение, художка и гимнастика! Мы не можем ходить два раза! Можно мы будем ходить один раз? Она успеет за месяц все подтянуть?

— За 4 урока? Нет, не успеет. Надо ходить хотя бы 2 раза на урок.

— Но у нас пение, художка и гимнастика!

— По-моему, мы пошли по второму кругу. © Lirala / Pikabu

— Здравствуйте, ничего. — Но, это же ничего? Это никак не отразится на результатах занятий? — Вы в два раза меньше будете заниматься. У вас 3 в четверти, и большой пробел. Конечно, это отразится. — Но у нас пение, художка и гимнастика! Мы не можем ходить два раза! Можно мы будем ходить один раз? Она успеет за месяц все подтянуть? — За 4 урока? Нет, не успеет. Надо ходить хотя бы 2 раза на урок. — Но у нас пение, художка и гимнастика! — По-моему, мы пошли по второму кругу. © Lirala / Pikabu У нас есть интернет-магазин, где торгуем аудиокассетами (да, в мире хватает любителей такого винтажа). В начале ноября один товарищ из Германии купил у нас 4 кассеты. Посылка очень бодро долетела до Франкфурта и там зависла на пару недель. Клиент, соответственно, в положенный срок открыл диспут и потребовал возврат денег. Деньги мы ему вернули. А спустя неделю этот клиент нам отписывается, что посылка наконец пришла. Очень ему кассеты понравились, но одна оказалась с небольшим браком — туговато идет перемотка, а потому по его мнению было бы справедливым, если бы мы прислали ему замену. Я даже сразу и слов не нашел, чтобы ему ответить. © Andruss / Pikabu

«Позвонил клиент с проблемой, постоянные ошибки винды. Говорю, приносите, посмотрим. Принес вот системник».

Сижу как-то в офисе, работаю. Входящий звонок. Отвечаю:

— Добрый день, слушаю вас.

— Девушка, а подскажите мне столицу Австралии?

— Простите?

— Ну, я получил ваше коммерческое предложение, там написано «Свяжитесь со мной, и я отвечу на все интересующие Вас вопросы». Меня интересует столица Австралии.

— Если не ошибаюсь, Канберра.

— О, отлично, а теперь можете мне подробнее рассказать о вашем предложении. © IamLie

/ Pikabu

— Добрый день, слушаю вас. — Девушка, а подскажите мне столицу Австралии? — Простите? — Ну, я получил ваше коммерческое предложение, там написано «Свяжитесь со мной, и я отвечу на все интересующие Вас вопросы». Меня интересует столица Австралии. — Если не ошибаюсь, Канберра. — О, отлично, а теперь можете мне подробнее рассказать о вашем предложении. © IamLie / Pikabu Пришел клиент с проблемой разъема зарядки на ноутбуке, ему приемщик обещает, что мы откроем все, посмотрим и отзвоним. Клиент говорит: «Да что тут смотреть, я и сам могу. Просто у меня такой отвертки нет, пусть мастер при мне разберет и посмотрит». Приемщик объясняет, что разбор ноута занимает определенное время, делается все на рабочем столе и при клиенте это сделать нереально.

Клиент снова: «Да тут 6 болтов, я и сам все бы сделал». Я выношу ему отвертку и ухожу назад в мастерскую. Клиент решил сам все разобрать и починить. В итоге оторвал шлейф клавиатуры, оторвал шлейф с кнопкой включения, сломал разъем на плате под клавиатуру. А потом заявил, что я дундук из-за того, что сразу не посмотрел и из-за меня он все сломал. Вот такие вот дела. © Unknown author / Pikabu

Клиент снова: «Да тут 6 болтов, я и сам все бы сделал». Я выношу ему отвертку и ухожу назад в мастерскую. Клиент решил сам все разобрать и починить. В итоге оторвал шлейф клавиатуры, оторвал шлейф с кнопкой включения, сломал разъем на плате под клавиатуру. А потом заявил, что я дундук из-за того, что сразу не посмотрел и из-за меня он все сломал. Вот такие вот дела. © Unknown author / Pikabu При отправке конфиденциальной документации мы шифруем ее и ставим на нее пароль. Обычно документ и пароль отправляются в двух отдельных письмах. Я получила сообщение от клиента: он писал, что не может открыть документ, который я ему отправила:

— Вы использовали пароль?

— Да. Но там написано, что произошла ошибка.

— Какой пароль вы использовали?

— Я просто нажал ОК, и оно выдало, что у меня неправильный пароль.

— Подождите, так вы что-нибудь вводили?

— Ну, нет.

— Не могли бы вы использовать пароль, который мы вам предоставили?

— Я не думал, что он сработает, поэтому удалил ваше письмо. © DiDalt / Reddit

— Вы использовали пароль? — Да. Но там написано, что произошла ошибка. — Какой пароль вы использовали? — Я просто нажал ОК, и оно выдало, что у меня неправильный пароль. — Подождите, так вы что-нибудь вводили? — Ну, нет. — Не могли бы вы использовать пароль, который мы вам предоставили? — Я не думал, что он сработает, поэтому удалил ваше письмо. © DiDalt / Reddit — У вас программисты — некомпетентные дундуки! Ничего не умеют! Все через одно место сделано!

— Программа работает?

— Работает.

— Ошибки есть?

— Ошибок нет.

— Программа работает именно так, как написано в техническом задании?

— Да, но когда мы писали ТЗ, то имели в виду совершенно другое! © astrobeglec / Pikabu

«Работаю в магазине сотовой связи. Сегодня пришел клиент, спрашивает, почему сим-карта не работает».

Оперировали собаку. Были осложнения. Ее владельцы были из другого города, и так как никого тут не знали, спали в коридоре клиники. Принесли им подушки, одеяла. И с ними рядышком спали по очереди со вторым хирургом после операции уже. Мониторили по очереди. Собака, увы, не вынесла операции, но чувство единства с владельцами тогда на всю жизнь осталось. © Подслушано/ Ideer

Последнее время клиенты «радуют»:

— Вот вам фото исходного документа, можете за сегодня работу сделать?

— Да, +50% к стандартной оплате.

— Это вам предоплату нужно половину внести?

— Нет, это ваша стандартная оплата, плюс половина за срочность.

— А завтра можно забрать? Мне очень надо!

— Да, +50% к стандартной оплате.

— Нет, я так не люблю. Доплачивать.

— Тогда ждите неделю.

— Хорошо, ждем.

На следующий день звонок на рассвете:

— Так я могу сегодня забрать?

— Да, +50% к стандартной оплате.

— Мне ваш руководитель сказала, что можно сегодня забрать по обычной цене!

— Я с ней была до ночи в офисе и знаю, что вы с ней даже не общались.

— Я не буду у вас заказывать, потому что я обиделся на вас!

Мужику 36 лет, обиделся он. © ms.milasha / Pikabu

— Вот вам фото исходного документа, можете за сегодня работу сделать? — Да, +50% к стандартной оплате. — Это вам предоплату нужно половину внести? — Нет, это ваша стандартная оплата, плюс половина за срочность. — А завтра можно забрать? Мне очень надо! — Да, +50% к стандартной оплате. — Нет, я так не люблю. Доплачивать. — Тогда ждите неделю. — Хорошо, ждем. На следующий день звонок на рассвете: — Так я могу сегодня забрать? — Да, +50% к стандартной оплате. — Мне ваш руководитель сказала, что можно сегодня забрать по обычной цене! — Я с ней была до ночи в офисе и знаю, что вы с ней даже не общались. — Я не буду у вас заказывать, потому что я обиделся на вас! Мужику 36 лет, обиделся он. © ms.milasha / Pikabu Я ветеринарный врач. Многие люди думают, что соски их собак — это клещи. Очень многие. Один мужчина даже заявил нам: «Но он же мальчик!» © JunkyardForLove / Reddit

Работаю в магазине. И вот стою я сегодня на выкладке яиц, никому не мешаю, а рядом копошится какой-то паренек, выбирает себе «лучшую десятку». Но вдруг он роняет одно коричневое яйцо, которое летит на пол. Я, с быстротой гепарда, устремляюсь за ним и ловлю его в 10 сантиметрах от пола. Протягиваю его парню с немым укором. А он как заорет: "Гарри Поттер поймал золотой снитч! Гриффиндор победил! Когда я проржался и спросил, мол почему Гриффиндор, тот сказал, что у меня форма просто красная. Он сделал мой день! © Unknown author / Pikabu

«Таксую. Вчера в вечерний час пик села женщина и молча протянула мне вот эту бумажку. Я молча прочитал и, не найдя подходящих слов, просто ее высадил».

Работаю в библиотеке. Однажды дала несколько книг одной женщине и сказала ей дату возврата. Она посмотрела на свою подругу, потом на меня и потрясенно спросила: «То есть я должна принести книги обратно?» © twentyfeettall / Reddit

Работал когда-то телемастером. Прихожу на заявку. Клиент ставит стул перед телевизором и уходит на кухню. Вполне рядовая ситуация, клиент не стоит над душой и телемастер от этого только выигрывает. Через полчаса кричу хозяйке: «Все готово!» Женщина заходит в комнату, смотрит на работающий телевизор и ничего не говорит. Я:

— С вас 300.

— За что?

— Как за что? За ремонт.

— Я не просила телевизор ремонтировать.

— А что вы просили?

— Я просила просто посмотреть телевизор. © Unknown author / Pikabu

— С вас 300. — За что? — Как за что? За ремонт. — Я не просила телевизор ремонтировать. — А что вы просили? — Я просила просто посмотреть телевизор. © Unknown author / Pikabu Я работал в колл-центре крупного банка. Клиент позвонил из одного из отделений, и сказал, что очередь слишком большая, поэтому он хочет, чтобы я ему помог. Банкомат сломался, а ему нужно снять наличные. Я спросил, как я могу помочь снять наличные в банке по телефону, и он ответил: «Почему вы не можете просто отправить деньги по факсу?» © kitjen / Reddit

Пришла ко мне в магазин мама с дочкой. Пока женщина выбирала, дочка пыталась выпросить хоть что-то себе. На все вопросы мама отвечала: «Нет, дорого, нет, положи, у тебя такое есть». Девочка в отчаянии спрашивает у меня:

— У вас хоть что-то бесплатное есть?!

— Нет.

— Зря. Надо завлекать людей бесплатными товарами.

Вот он, секрет успешного бизнеса. © Yasminurlik / Pikabu