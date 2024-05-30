15 пар, чья история любви закрутилась как в «Санта-Барбаре»
Истории
1 час назад
Когда киношники показывают первый зрительный контакт персонажей, которым суждено быть вместе, то, как правило, движение в кадре замедляется и начинает звучать романтичная музыка. И хотя в реальной жизни такие спецэффекты не предусмотрены, истории любви обычных мужчин и женщин бывают не менее занятными, чем у героев фильмов.
- Меня попросили стать подружкой невесты на свадьбе, и я искала праздничные туфли, которые подошли бы к моему платью. И вот мы с мамой отправились в единственный приличный магазин в нашем городе. Продавец оказался приятным молодым человеком, и мы с ним поболтали о том о сем, пока подбирали туфли. Мама все говорила: «О, да он с тобой флиртует!» Я отмахивалась, мол, нет, у него просто работа такая — быть вежливым с людьми. А потом прихожу домой, открываю коробку, а на туфлях — бумажка с его именем и номером телефона. Мы вместе уже 7 лет, 3 из них — женаты. © LegallyaPrincess / Reddit
- Я нашла своего будущего мужа в глухом лесу. Это был шикарный осенний день, светило солнышко, дул небольшой ветер. Мы с родителями поехали по грибы, но разделились, и я потерялась. Решила не терять дух и начала кричать «Ау!», как в старом мультфильме «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Родители были слишком далеко, и мне начало казаться, что я заблудилась. На мое «Ау!» вышел молодой человек с корзинкой, полной черники, и сказал: «Здравствуй, прекрасная царевна». Было так неловко и приятно, мы познакомились, пообщались, а потом он меня вывел из леса, прямо к машине родителей. Там и произошло первое знакомство мамы и папы с моим будущим мужем. © Мамдаринка / VK
- Я встретил свою нынешнюю жену в колледже перед уроком английского. Преподаватель опаздывал, и студенты ждали под дверью. Я напевал песню The Ocean. И тут ко мне поворачивается девушка и такая: «Это что, Led Zeppelin?» Отвечаю, мол, в точку. А она: «Круто, но не мог бы ты заткнуться? Голова раскалывается». © DoctorMcT**s / Reddit
- Я познакомился с девушкой в заброшенной больнице для умалишенных в 3 часа ночи. Каждый из нас пришел туда со своими друзьями. Поначалу наша компания не знала, что здесь еще кто-то есть. Но потом мы услышали шум и здорово перепугались, так как решили, что это какие-то бродяги или преступники. И они к нам приближались. Я поворачиваю за угол, замахиваюсь бейсбольной битой и... сдерживаю себя в самый последний момент, увидев девушку и кучку перепуганных студентов за ней. Мы все вместе посмеялись над ситуацией, а потом у нас с этой девушкой закрутился роман. © KongUnleashed / Reddit
- Познакомился со своей женой в суде. Она судья, я адвокат. Ненавидел ее на тот момент, так как судьи, как правило, занимают позицию прокурора. То дело я провалил. Все изменилось, когда мы встретились еще раз, правда, на детской площадке. Ее дочке 3 года, моему сыну — 4. Не сразу узнали друг в друге заклятых врагов. А потом влюбились. Живем вместе уже 25 лет. © Подслушано / Ideer
- Я к 45 годам уже смирился, что жизнь проживу самодостаточным, так скажем. Сорока кошек не было, но была любимая работа, докторская и много интересных книг, которые я планировал читать на нескорой пенсии.
А племяшка вдруг огорошила меня тем, что она уже несколько месяцев как завела мне аккаунт на сайте знакомств и от моего имени общалась там с кандидатками на мое зачерствелое сердце. И вот нашла «достаточно умную». Сам бы с такой побоялся знакомиться, слишком уж красивая. И да, умная. Женился. Старший сын уже школу заканчивает. © Понты деревенские / ADME
- Когда-то давно, в перерывах между браками, зависала я на сайте знакомств. Встречаться ни с кем не хотелось, но развлекать себя легкой болтовней нравилось. Ну, переписывались с одним парнем, посмеялись про какие-то цветочки и ягодки, да и все. А потом пишет мне, мол, приехал в ваш город, а тут праздник как раз, пошли гулять. Надо сказать, фотки у меня там такие были, что это мог быть кто угодно: лица толком не видно. Ну, я гулять не хотела, но вот была одна одинокая подруга с большим кризисом в личной жизни. Звоню, говорю парень хороший, сходи погулять с ним, развейся. Телефон его дала, место встречи сообщила. Ну, с тех пор они и не расставались. Двое детей, 16 лет вместе, все так же обожают друг друга. Очень за них рада. © Боба / ADME
- Мой рабочий день начинается в 7 утра, а нужная мне маршрутка ездит один раз в два часа. Поэтому в 5 утра я уже на остановке. Иногда приходится ждать маршрутку полчаса, а иногда и целый час. Особенно «приятно» ждать в холодный сезон, когда каждая минута ощущается, как двадцать. И в последнее время женщина из ближайшего киоска каждое утро угощает меня чаем. Деньги брать категорически отказывается, но стабильно выходит с одноразовым стаканом и очень вкусным малиновым чаем, протягивает его мне, улыбается и уходит. Спустя две недели я решил отблагодарить эту приятную женщину за заботу, купил цветы, конфеты и постучался в киоск (без всякого двойного смысла, женщина хоть и красивая, но без преувеличения годится мне в матери). Стучусь, и вдруг в окошко выглядывает молодая рыжая девчонка — моя первая любовь, которую перевели в другую школу в третьем классе, но я ее узнал. Приятной женщиной оказалась ее мама, которая тоже помнила меня. А первая любовь хоть меня и не запомнила, но сегодня идем на свидание. Вот так вот иногда удачно складывается череда случайностей. © Палата № 6 / VK
- Давным-давно перед сельской дискотекой батя заставил меня поесть гренок, которые он усиленно натер чесноком. Сказал: «Если что, полюбят и такого товарища!» А я потом шлялся среди дачных лопухов и попутно их жевал, дабы перебить запах. Споткнулся случайно о человека. Девушка! Красивая! В джинсах! Она сидела в этих же лопухах и тихо плакала. Я молча присел рядом, стараясь не дышать на нее чесночными гренками и несвежими лопухами. О чем печаль, спрашиваю. Оказалось, папаша накормил ее луком, чтобы она не пошла на дискотеку и, конечно же, не встретила меня. Но лопухи и джинсы распорядились иначе. Мы сидели молча, чтобы не дышать друг на друга, и смотрели на луну. И да, чуть позже мы начали встречаться. А еще чуть позже поженились.
Сегодня дочка собирается на дискотеку. Я активно натираю черный хлеб чесноком и заставляю ее скушать сей полезный продукт. Дочка смотрит на меня небесно-голубыми глазами: «Папа, не надо! Мама только что накормила меня салатом с красным луком. Дышать уже не могу...» Дышать — это, конечно, хорошо, но чтобы исключить непонятных кавалеров, я заворачиваю ей с собой несколько гренок. Хотя и это все напрасно. Обязательно найдутся заросли лопухов, где будет сидеть такой же жених с такими же чересчур умными родителями... © AndoMitich / Pikabu
- Давным-давно, когда я только перестал ходить под стол пешком, у наших соседей родилась дочка. Мне тогда как раз стукнуло 5 годиков. Я постоянно торчал у них — интересно было понаблюдать за ребенком. Несложно догадаться, что я быстро стал эдакой нянькой. Выгуливания соседки перемежались играми, потом прописями, а потом... Моя семья приняла решение уехать в другую страну.
10 лет я не видел свою воспитанницу, несмотря на то, что с соседями родители контакт не теряли и даже болтали с ними по видеосвязи. И вот в один из таких звонков я наконец ее увидел. Думаю, моя упавшая челюсть в тот момент подняла по тревоге всех сейсмологов в округе. Соседка из мелкой шкодницы выросла в безумную красавицу. Примерно в это же время родители засобирались с визитом на родную землю. Я, конечно же, напросился вместе с ними. И вот ведь парадокс, прилетев, я боялся встретить соседку, хотя именно для этого, собственно говоря, и прилетел. Слава родителям, волшебный пендель заставил меня собрать сопли в кулак и позвать ее в кино...
Как вы уже наверняка смекнули, та мелкая девчонка, которая нещадно меня кусала по поводу и без, стала моей женой. Мы вместе уже 8 лет, недавно родился сын. Наша любимая шутка теперь о том, что жена «залетела от соседа». © Arafel / Pikabu
- Я работал на радио, и у нас была программа а-ля «Холостяк» — в студию приходил гость, а потом выбирал одну из женщин, которые позвонили в эфир. Победительница получала свидание, а девушки, занявшие второе и третье места, — небольшие подарки. В тот день гость уже сделал свой выбор, а я позвонил одной из девушек, чтобы договориться насчет вручения утешительного приза. Общаться с ней было очень весело. Решили, что за подарком она сама придет в студию в течение дня. Несколько часов спустя я выглядываю в окно и вижу, как она машет рукой. Моей первой мыслью было: «О боже... И такая девушка боролась за свидание?» Хорошо, что у меня уже был ее номер телефона, потому чуть позже я ей набрал и предложил встретиться. © gogojack / Reddit
- Я работаю официанткой в кафе. Пару лет назад один клиент, парень, попросил меня передать записку и напиток одной девушке, которая ему понравилась. Но так как она сидела в большой компании, я перепутала и передала все ее подруге... Вчера этот парень пришел с этой подругой ко мне в кафе, и они долго благодарили меня за эту ошибку. Полгода назад поженились и безумно счастливы. Я расплакалась. © Подслушано / Ideer
- Решил покататься на общественном транспорте спустя 10 лет. По старинке взял наушники и пошел на остановку. Сел в первый подъехавший транспорт. Им оказался троллейбус. Подсел к девушке, не глядя на нее. Подошел кондуктор. Я достал левый наушник и оплатил проезд. Обратно вставляю в ухо — слышу совсем другую песню. Оборачиваюсь и смотрю на девушку, а она на меня. Вытащили мы не свои наушники и отдали друг другу. Так я и познакомился со своей женой. © Подслушано / Ideer
- Работала моделью для каталога свадебных платьев и в одно просто влюбилась. Серьезно, сколько видела, сколько подруг замуж выдавала — все не то, а тут прям оно. Замуж не собиралась, да и мужчины на горизонте даже близко не было. Но вопреки всем здравым смыслам я его купила. Три месяца оно висело в шкафу под дружный гогот подруг, и... летом я его надену на собственную свадьбу с самым удивительным мужчиной на свете! Жених — управляющий того салона, и впервые он увидел меня именно в том платье. © Подслушано / Ideer
- Лучшая история любви, которую я слышал, случилась у моего знакомого. Он довольно неловкий малый, и с женщинами ему не везло. И вот он познакомился с девушкой и предложил ей покататься вечером на лодке по озеру. И прямо там предложил ей быть вместе. Она сказала: «Нет!» Возникла неловкая ситуация, а еще надо было как-то пережить совместную дорогу до берега. Но, как назло, что-то случилось с лодкой, и они застряли посреди озера на всю ночь. Наутро девушка сообщает: «Знаешь, я передумала. Давай попробуем!» Насколько знаю, они поженились. © unlimitedJUICE / Reddit
Еще больше трогательных и забавных историй о знакомствах вы найдете в этих материалах:
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