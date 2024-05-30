15 пар, чья история любви закрутилась как в «Санта-Барбаре»

Когда киношники показывают первый зрительный контакт персонажей, которым суждено быть вместе, то, как правило, движение в кадре замедляется и начинает звучать романтичная музыка. И хотя в реальной жизни такие спецэффекты не предусмотрены, истории любви обычных мужчин и женщин бывают не менее занятными, чем у героев фильмов.