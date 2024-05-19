14 человек, которые и подумать не могли, куда их заведет простая попытка познакомиться

интересная подборка

вот у меня отец свекра был младше своей жены на год , мой свекр тоже на год младше, теперь я - старше мужа на год

и у нас два сына , пока неженаты

у старшего был роман с девушкой старше на год , мы думали , оба -на , это работает

но сейчас они разбежались.

посмотрим , будет ли продолжение или матрица даст сбой 😊