интересная подборка
вот у меня отец свекра был младше своей жены на год , мой свекр тоже на год младше, теперь я - старше мужа на год
и у нас два сына , пока неженаты
у старшего был роман с девушкой старше на год , мы думали , оба -на , это работает
но сейчас они разбежались.
посмотрим , будет ли продолжение или матрица даст сбой 😊
14 человек, которые и подумать не могли, куда их заведет простая попытка познакомиться
Некоторые люди превращают знакомство с противоположным полом в целый спектакль: кто-то готов отвести в ЗАГС беременную незнакомку, а кто-то сравнивает глаза собеседницы с картошкой. Героев этой статьи трудно назвать мастерами подкатов, зато они готовы поделиться с целым светом курьезными историями о том, как это было.
- Я была месяце на седьмом-восьмом, веса набрала мало. Стою как-то, начинает ко мне подкатывать мужик. Я не реагирую, он не унимается и заходит с козырей: «A давайте я на вас женюсь? Вот тут ЗАГС рядом, сейчас заявление подадим!» Я поворачиваюсь к нему, он, наконец, замечает мой живот. Пауза, потом ляпает: «И ребенка усыновлю!» Я даже почти согласилась, но тут появилась моя не менее беременная подруга и мужик, видимо, понял, что двух баб с двумя детьми точно не вывезет, и как-то резко слинял... © MelissaFlorova / Pikabu
- Как-то услышала шутку, что даже мусор нужно выкидывать при параде, вдруг встретишь свою судьбу. И оказалось, что это совсем не шутка, а правда жизни. Прямо перед выходом на день рождения подруги я решила выкинуть мусорный пакет, который уже дурно пах. Вышла к бакам с макияжем, в красивом наряде и босоножках. И случайно столкнулась у подъезда с новым соседом, который забыл ключи. Пока ехали на мой этаж, успел номерок взять. Такая вышла неромантичная история знакомства с будущим мужем. © Карамель / VK
- Моя подруга недавно ехала в метро, и ей понравился сидящий напротив парень. Она воспользовалась AirDrop, нашла его страничку в соцсетях. Оказалось, что он делает пирсинг. Теперь она думает пойти проколоть себе что-то и «случайно» познакомиться. © Derbershto / Twitter
- Выгуливала вчера собаку на улице, вижу — таращится на меня мужчина с ротвейлером. Потом решил познакомиться и пошел за мной следом в сквер. Мялся-мялся, а потом выдал: «Говорят, животные очень похожи на своих хозяев. Так вот это про вас». Улыбнулся и глянул на мою собаку. А у меня шарпей, если что. Это был худший подкат в моей жизни. Это я настолько плохо в свои 28 выгляжу? © Карамель / VK
- Подсел за столик к девушке, чтобы познакомиться. Не успел я открыть рот, как она сказала: «Подожди секундочку», потом поправила прическу, накрасила губы, включила красивую мелодию и лишь после этого позволила мне продолжить. Я в шоке смотрю на нее, а она выдает: «Я просто хотела, чтобы знакомство с моим будущим мужем было идеальным». Пошутили, посмеялись, но через полтора года я и вправду стал ее мужем. © Не все поймут / VK
- Мои бабушка и мама познакомились со своими будущими мужьями в библиотеке. А я со своим парнем в соцсети. Он мне сам написал, объяснив заявку тем, что пару раз меня видел. Недавно ностальгировали с ним, он говорит: «Четко помню, как увидел тебя впервые! Ты была в библиотеке и усердно искала какую-то книгу, и тогда я понял, что надо срочно с тобой знакомиться!» Тогда я и поняла, вот она, судьба моя. © Палата № 6 / VK
- Кассир в кафе быстрого питания как-то сказал: «Ваши глаза такие же красивые, как эта картошка». P. S. Это была картошка по-деревенски. © ddemmiku / Twitter
- Провожала подругу в отпуск. Было заказано такси в аэропорт. Мобильных тогда не было, водителю пришлось подняться в квартиру. Я открыла дверь. Серебряную свадьбу отмечали в прошлом году. © Мариша Колтунова / ADME
- Оказались в одном автобусе на соседних местах, ехать почти час, слово за слово, дело молодое. Вышли на конечной, пошли уже было каждый в свою сторону, вдруг она окликнула меня и спросила: «Замуж возьмешь?» — «Да без проблем, но золотых гор не обещаю». 35 лет вместе в этом году отметили. Надеемся до золотой свадьбы дожить. © mao.63 / Pikabu
- Познакомилась с парнем на сайте знакомств. Лет пять назад это было, тогда я очень хотела найти себе мужа, а этот кандидат шикарно подходил. Встретились, погуляли по городу, поддались романтическому настроению... Потом он заявил: «Идем в ЗАГС!» Повел к себе домой, мол, только паспорт захватит. Стою, жду его у подъезда. Выходит через полчаса со слезами на глазах: «Не получится, мама паспорт не дает». С тех пор у меня отвращение какое-то к ЗАГСу, свадьбам и всему, что с этим связано. © Карамель / VK
- Сейчас шел и увидел прикольную девушку с фотоаппаратом. Подошел:
— Извините, вы не снимаете мероприятия?
— Снимаю, а что?
— Тогда приходите поснимать наше первое свидание. © wow*** / Twitter
- Сидим с напарницами на работе, кофе пьем, охранник наш рядом трется. А мне девчонки до этого говорили, что он ко мне неровно дышит. Я к нему поворачиваюсь и спрашиваю в лоб: «Максим, а ты на мне женишься?» Он аж растерялся и сразу ушел куда-то. А через полчаса вернулся и сурово заявил: «Ну ты хотя бы дай свой номер телефона для начала». Поженились мы, правда, только три с половиной года спустя. Итог: четырнадцать лет вместе, сын, кот, ипотека. © dolltroll / Pikabu
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интересная подборка
У мамы на работе была подруга, младшая из 3 сестер. Сама Владимировна, оба старших зятя Володи. У самой долго с замужеством не складывалось, пока она не познакомилась с Володей. Вот с ним довольно быстро все и сложилось