«Не хотят твой суп — значит, не голодные», — считает подруга. И я очень сочувствую ее домочадцам

У меня есть подруга, с которой мы дружим еще со школьной скамьи. У нас обеих есть семьи. Недавно мы поссорились. Не разговариваем уже месяц. Всему виной ее отношение к тому, как кормить домочадцев.

Сидим в кофейне с подружками, болтаем. И тут Света как начнет жаловаться, мол, домашним не угодить никак: «Сын всегда хочет исключительно сосиски с макаронами, дочь ноет, что суп будет только как в кафе — тыквенный. Приготовила, так ей цвет не нравится. В кафе, говорит, был красивый оранжевый, а у меня какой-то дурацкий. А я всего-навсего ей туда капусты цветной добавила, чтобы полезнее было. И муж тоже взял моду нос воротить и критиковать. Вчера котлет нажарила сковороду, так он даже пробовать не стал. Сказал, что от них чесноком несет. И дети, конечно, сразу за ним давай повторять. А он, вместо того чтобы заставить их есть, заказал на всех пиццу. А то, что я у плиты полвечера корячилась, — так кого это волнует?»

Но проблема в том, что даже я знаю, что готовит Света так себе. Сын у нее подросток, и сколько раз я видела его, столько раз убеждалась, что он сметает со стола все, что не приколочено, кроме маминой стряпни. Однажды зашла Светка с сыном в гости. Я предложила пообедать. Налила им борща, смотрю, а сын ее ест, аж за ушами трещит. Когда он ушел руки мыть, подруга с обидой протянула: «А от моей стряпни нос воротит». Да кто же виноват? У тебя муж с сыном голодные завалились домой, а ты в котлеты чеснок свой пихаешь. Так что делаю вывод, что проблемы у тебя вовсе не с домочадцами, а с котлетами. Слава ее с детства чеснок терпеть не может. Прожили вместе 15 лет, а она все пытается мужа им накормить. Говорит, мол, у меня такие рецепты, с чесноком, так мама всегда делала, но там этого чеснока всего-то пара зубчиков. Получается, человеку мамин рецепт важнее желаний мужа. А потом она жалуется: «Я готовлю, стараюсь, а они постоянно выпендриваются и фастфудом закидываются». Можно подумать, ты бы не выпендривалась и не старалась поесть вне дома, если бы кто-то раз за разом готовил то, что ты терпеть не можешь.

Конечно, при детях фыркать на еду жены — такой себе поступок. Когда-то мне свекровь тоже такую медвежью услугу оказала. Готовила я суп с красной рыбой. Она подошла, брезгливо посмотрела, мол, а чем борщ плох? Потом сунула свою слюнявую ложку внуку в суп: «Ой, да я только попробовать, зачем лишнюю посуду пачкать?» Так еще потом мордочку скривила и прокомментировала, мол, какая гадость все же, эта ваша брокколи. Уже 5 лет прошло, а сын брокколи так и не ест. Помню, мы только поженились с мужем, еще жили с его родителями. Я готовила мужу его любимые блюда: курочку в духовке, голубцы. Свекровь, глядя на это все, ехидно приговаривала: «Ну ты его сейчас забалуешь, потом захочешь кабачки скормить, а он плеваться будет». Я не стушевалась: «Ну, значит, мы вам эти кабачки передадим».



Она гордится тем, что свекру постоянно в сезон подсовывает в еду кабачки. Он их терпеть не может, так она в котлеты или в тефтельки подмешивает натертые кабачки и ходит довольная, что всех обхитрила. «Не пропадать же добру!» — говорит.

Пока я молчала в трубочку, заговорила Ира — другая наша подруга. «А с чего это у тебя дети решают, что они будут есть? — наехала она на Светку. — Не хотят то, что ты приготовила, значит, не голодны. Адье, вышли из кухни. Захотят — сметут все, жизнь заставит. У меня с сыном так. Один раз он мне начал гонор показывать по поводу гречневой каши, так не получил ничего до следующего утра. Ни печеньки, ни яблочка, как ни ныл. На завтрак разогрела — уплетал так, что за ушами трещало». Стало обидно мне за ее ребенка. Говорю: «А не в тебя ли в детстве бабушка печенку запихивала? Да с такой силой, что ты до сих пор ее не ешь. А детей своих заставляешь».