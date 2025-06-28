5 вещей, которые многие используют в самолете, хотя толку от них ноль
Перелеты — как маленькая жизнь. И желание взять с собой все нужное безудержно. Но на самом деле не все то, что люди берут на борт или надевают на себя, так уж необходимо. А некоторые вещи вовсе вредны. Разбираемся, что не пригодится в самолете.
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Тканевая маска
В самолете воздух сухой, поэтому маски, как и тоники с патчами, быстро пересыхают и начинают вытягивать влагу из кожи. Если без маски тяжело обойтись, то стоит четко следить за временем и не держать ее на лице дольше 15-20 минут.
Лайфхак от дерматологов: все увлажняющие процедуры стоит проводить дома перед полетом. В самолете же советуют использовать тональный крем. Он защитит кожу от потери влаги. А в длительном перелете незаменимый помощник — SPF-средство. Обновляйте его каждые два-три часа, предварительно помыв руки.
Линзы
В салоне самолета уровень влажности — всего 10%. Воздух суше, чем в пустыне. Линзы и так могут вызывать сухость глаз, а в самолете этот риск увеличивается. Это приводит к раздражению слизистой.
Если вы привыкли носить линзы, то в полет обязательно стоит взять с собой капли для глаз. Но, чтобы не загромождать ручную кладь, проще просто надеть очки.
Парфюм
Некоторые люди носят с собой парфюм везде и постоянно обновляют аромат на теле. Но в замкнутом пространстве самолета навязчивые запахи будут беспокоить других пассажиров. А у кого-то даже может заболеть голова или проявиться аллергия.
К тому же некоторые авиакомпании устанавливают правила, согласно которым имеют право снять человека с рейса из-за резкого запаха. Поэтому эксперты рекомендуют не душиться перед полетом и не брать флакон с собой в самолет.
Если есть проблема запаха тела, то лучше воспользоваться другими средствами. Например, эфирными маслами.
Леггинсы
Если проблема с отёками и венами, компрессионные чулки надо носить. Особенно в такие моменты. Прям спасение.
Леггинсы и любая другая обтягивающая одежда не подходят для перелетов, особенно долгих. Дело в том, что на высоте происходят перепады давления. Они негативно влияют на состояние сосудов. А узкие вещи только усугубляют ситуацию. Они могут нарушить кровообращение и привести к отекам и даже тромбозу. Поэтому в самолет стоит надевать более свободную одежду.
Очищающие влажные салфетки
Обычные очищающие салфетки неэффективны в борьбе с микробами. В них нет спирта, а именно он обеззараживает кожу и поверхности.
Стюарды рекомендуют перед полетом приобретать санитайзеры либо антисептики для рук. Или хотя бы антибактериальные салфетки. В их составе должны быть такие вещества, как этиловый или изопропиловый спирт, феноксиэтанол, хлоргексидин.
Также работники самолетов советуют всегда вытирать средствами наиболее загрязненные поверхности: сиденья, подлокотники, подголовники и откидные столики.
Чемоданы многие из нас тоже любят перегрузить вещами, половина из которых в итоге так и не пригодится. Разбираемся, что можно смело оставить дома, уезжая в путешествие.