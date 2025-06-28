5 вещей, которые многие используют в самолете, хотя толку от них ноль

В самолете воздух сухой, поэтому маски, как и тоники с патчами, быстро пересыхают и начинают вытягивать влагу из кожи. Если без маски тяжело обойтись, то стоит четко следить за временем и не держать ее на лице дольше 15-20 минут.

Лайфхак от дерматологов: все увлажняющие процедуры стоит проводить дома перед полетом. В самолете же советуют использовать тональный крем. Он защитит кожу от потери влаги. А в длительном перелете незаменимый помощник — SPF-средство. Обновляйте его каждые два-три часа, предварительно помыв руки.