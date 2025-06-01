6 крутых бьюти-лайфхаков, которые турчанки используют веками

Рецепты натуральных средств для ухода за лицом у турчанок бытуют с древности. Например, уменьшать воспаления, увлажнять кожу и придавать ей сияния помогает маска на основе меда. Для большего питания турчанки смешивают продукт с йогуртом. Скраб для лица здесь делают из кофейных зерен, оливкового масла и меда. А против морщин используют гранат.

Также в Турции очень популярны глиняные маски. Их используют для очищения кожи и выравнивания тона лица. Для большего эффекта в маски добавляют розовую воду.