6 крутых бьюти-лайфхаков, которые турчанки используют веками
Если вы тоже восхищаетесь тем, как шикарно выглядят героини наших любимых турецких сериалов, то эта статья для вас. Собрали самые крутые лайфхаки турчанок по уходу за собой. Спойлер: главный секрет местных женщин — только натуральные средства.
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Сами готовят маски и скрабы
Рецепты натуральных средств для ухода за лицом у турчанок бытуют с древности. Например, уменьшать воспаления, увлажнять кожу и придавать ей сияния помогает маска на основе меда. Для большего питания турчанки смешивают продукт с йогуртом. Скраб для лица здесь делают из кофейных зерен, оливкового масла и меда. А против морщин используют гранат.
Также в Турции очень популярны глиняные маски. Их используют для очищения кожи и выравнивания тона лица. Для большего эффекта в маски добавляют розовую воду.
Избавляются от прыщей с помощью лавандового масла
Не только Прованс славится лавандой. В Турции ее выращивают с древних времен. А турчанки на полную пользуются преимуществами лавандового масла.
Средство увлажняет и питает кожу, выравнивает цвет лица. Также оно обладает восстанавливающим и антиоксидантным свойствами. А еще масло лаванды борется с акне.
Используют розовую воду в качестве тоника
Вместо тоников с кучей ингредиентов турчанки покупают розовую воду. Она успокаивает кожу, уменьшает покраснения, заживляет порезы и ожоги. Еще средство борется с угревой сыпью, пигментными пятнами и морщинами. А в жару розовая вода прекрасно освежает лицо.
Для усиления эффекта эксперты предлагают после использования средства сделать массаж кубиками льда. Только движения должны быть мягкими, чтобы не повредить кожу. Также не стоит массировать лицо дольше пяти минут.
Красят волосы хной и ромашковым чаем
Для окрашивания волос турчанки тоже предпочитают натуральные средства. Например, в рыжий они красятся с помощью хны. У нее еще и плюсы есть: хна предотвращает появление перхоти, придает блеск волосам, делает их крепче. Единственное — она может привести к сухости. Чтобы избежать этого, эксперты рекомендуют смешать средство с эфирными маслами.
А если нужно немного осветлиться, турчанки используют ромашковый чай с небольшим количеством лимонного сока. Это средство тоже делает волосы более здоровыми.
Чтобы убрать седину, моют голову с помощью лука
Если быть точнее, турчанки используют луковую шелуху. На ее основе заваривают чай, а потом смачивают им седые корни. Женщины с темными волосами используют для этого красный лук, а обладательницы шевелюры посветлее — белый. Местные считают, что продукт останавливает появление седины. А еще лук применяют, чтобы стимулировать рост волос и укрепить их.
Борются с растяжками маслом зверобоя
На турецких рынках пользуется громадной популярностью масло зверобоя. Все потому, что оно мультифункционально в плане целебных свойств для кожи. Зверобой борется с сухостью, трещинами, акне и разными повреждениями на коже.
А турчанки еще и используют его как масло от растяжек. Девушки наносят его на тело, когда ожидается большие скачки веса, чтобы предотвратить нежелательный эффект.
Найти процедуры и средства по уходу за собой, которые действительно работают, сложно. Мы опробовали на себе несколько секретов и теперь рассказываем о тех, которые точно пригодятся.