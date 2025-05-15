Мы изучили 8 бьюти-хаков — и некоторые действительно работают

Одна из пользовательниц интернета похвасталась, что оливковое масло буквально сотворило чудеса с ее сухой кожей. Она заметила, что даже перестала пользоваться какими-либо другими средствами. Я решила проверить этот метод — тем более что мне захотелось попробовать что-нибудь кроме обычных увлажняющих кремов. Как ни странно, масло действительно оказалось неплохим вариантом.

Сначала я использовала средство по утрам и особых изменений не заметила. Затем решила наносить масло вечером, после душа, пока кожа еще была влажной — и это уже было совсем другое дело. В результате через пару недель тон лица действительно стал лучше, а ощущение сухости кожи по утрам, которое меня немного раздражало, исчезло. Специалисты отмечают, что такой вариант подойдет далеко не всем. Например, оливковое масло противопоказано людям, борющимся с акне. И хотя ингредиенты самого масла не проникают глубоко в кожу, они способны удерживать влагу в эпидермисе.