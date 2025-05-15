Мы изучили 8 бьюти-хаков — и некоторые действительно работают
В интернете сейчас можно найти множество разных советов, которые призваны улучшить состояние кожи, а также вернуть желаемую густоту бровям, ресницам и волосам — и все это без дорогостоящих косметических процедур. Мы решили проверить, насколько эти хитрости действенны и стоит ли тратить на них время.
Оливковое масло для увлажнения лица
Одна из пользовательниц интернета похвасталась, что оливковое масло буквально сотворило чудеса с ее сухой кожей. Она заметила, что даже перестала пользоваться какими-либо другими средствами. Я решила проверить этот метод — тем более что мне захотелось попробовать что-нибудь кроме обычных увлажняющих кремов. Как ни странно, масло действительно оказалось неплохим вариантом.
Сначала я использовала средство по утрам и особых изменений не заметила. Затем решила наносить масло вечером, после душа, пока кожа еще была влажной — и это уже было совсем другое дело. В результате через пару недель тон лица действительно стал лучше, а ощущение сухости кожи по утрам, которое меня немного раздражало, исчезло. Специалисты отмечают, что такой вариант подойдет далеко не всем. Например, оливковое масло противопоказано людям, борющимся с акне. И хотя ингредиенты самого масла не проникают глубоко в кожу, они способны удерживать влагу в эпидермисе.
Специальные сыворотки для роста ресниц
Пробовала. Разные сыворотки для роста ресниц. Результата не заметила 🙈
Всем хочется блистать пушистыми и длинными ресницами, и я, естественно, не исключение. Сейчас в продаже можно найти множество различных сывороток, благодаря которым ресницы в идеале должны превратиться в настоящее опахало. Внимательно изучив все отзывы, я решила попробовать одно из средств, которое все искренне хвалили. Наверное, если бы руки у меня росли из правильного места, я действительно смогла бы выкинуть надоевшую тушь через два месяца.
Но, к сожалению, я не прочла рекомендации офтальмологов и не сняла линзы перед процедурой. В результате в первый же раз сыворотку я нанесла криво, часть продукта попала на линзу, что доставило мне немало неприятных минут. Слава богу, хоть до инфекции дело не дошло. Несколько раз попробовала вернуться к этому волшебному средству, но руки так тряслись, что я бросила и подарила флакончик подруге.
Отвар розмарина для роста волос
В последнее время в сети можно найти множество восторженных рассказов, о том, как отвар розмарина, приготовленный в домашних условиях, сотворил чудеса и помог девушкам быстро отрастить пышные и здоровые локоны. Поскольку я в очередной раз решила сменить короткую стрижку на длинную шевелюру, а процесс, к сожалению, идет удручающе медленно, я решила ускорить его с помощью розмарина. К тому же у меня на кухне рос куст этого растения.
В течение трех недель я регулярно делала отвар и опрыскивала им волосы. Куст розмарина уменьшался на глазах с пугающей скоростью. А вот с волосами никаких изменений не происходило — и я бросила это неблагодарное дело.
Кстати, специалисты отмечают, что на сегодняшний день нет серьезных исследований, подтверждающих положительное влияние розмаринового отвара на рост волос. Более того, у некоторых людей его использование может вызывать раздражение кожи головы.
Лед для уменьшения припухлостей на лице
Я уже пару лет умываюсь холодной водой по утрам или протираю кожу кубиками льда. И хотя некоторые люди в сети пишут, что последняя процедура должна сотворить настоящие чудеса с внешностью, никаких особенных изменений за это время я не заметила и решила, что от нее толку ноль. Дерматологи говорят, что воздействие льда действительно заставляет сосуды сужаться и тем самым уменьшает припухлость, так же помогает избавиться от раздражения, но этот эффект временный. Зато у обтирания льдом есть свои несомненные плюсы: просыпаюсь я как по щелчку пальцев, и глаза тут же открываются.
Лимон для укрепления ногтей
лимоном хорошо ногти и руки после садовых работ чистить(заменяется нна щавель легко)
А вот хитрость с лимонным соком действительно неплохо работает. Хотя я довольно коротко стригу ногти, они все равно порой становятся тонкими и могут сломаться даже когда я просто открываю фисташки. В одном источнике прочитала, что ногти стоит смазывать долькой лимона и подождать, пока сок полностью впитается. Я проводила процедуру каждый день, и через три недели ногти действительно стали чуть крепче. Хотя для более выраженного эффекта, наверное, стоило использовать параллельно специальные средства.
Я купила масло розмарина по совету мастера по маникюру, когда сорвала ноготь. Хоть оно предназначено для волос, но ногти у меня с ним растут моментально, не успеваю подпиливать и выглядят ухоженно. Главное, стоит копейки.
«Так мои ногти изменились всего за полгода. Я просто начала ежедневно смазывать их маслом для кутикулы и лосьоном, а раз в неделю делаю маникюр»
А вот масло для кутикулы, по мнению экспертов, действительно может помочь — особенно если ногти ломкие, а кожа вокруг них пересушена. Средство хорошо увлажняет ногтевую пластину и помогает вернуть ей здоровье.
Касторовое масло для роста бровей
Нет никаких точных научных доказательств, подтверждающих, что касторовое масло стимулирует рост волос. При этом многие пользователи в интернете утверждают, что это средство отлично работает. По словам специалистов, это вполне возможно, так как вещества в масле помогают поддерживать брови в хорошем состоянии, а значит, ничто не мешает росту волосков.
Я пару недель смазывала брови касторовым маслом перед сном, чтобы средство могло впитаться за ночь. Нельзя сказать, что мои брови обрели стали союзны и соболиный вид, но выглядели они действительно чуть гуще.
Масло усьмы еще помогает. Хоть оно и страсть какое вонючее, но брови и ресницы от него очень хорошо растут.
«Отрастила брови за 3 месяца. Использовала специальное касторовое масло»
Некоторые женщины в интернете отмечают, что далеко не все виды масла действуют одинаково. От использования некоторых вариантов может даже возникнуть раздражение кожи. В идеале стоит подобрать именно тот продукт, который подойдет конкретному человеку — и ни отзывы, ни цена средства не особенно помогут в этом процессе.
Увеличение губ с помощью эфирного масла мяты
В последнее время в сети можно найти множество хвалебных отзывов от барышень, которые утверждают, что смогли немного увеличить губы с помощью эфирного масла перечной мяты или коричного масла. Я рискнула проверить эту хитрость всего один раз — и тут же пожалела. С тем же успехом я могла бы втереть в губы кайенский перец. Нет, мои уста действительно расцвели, как бутон розы и обрели вожделенную припухлость, но жгло их просто невыносимо.
Эксперты не советуют наносить эфирные масла на губы. Кратковременный эффект увеличения возникает как раз потому, что средство раздражает нежную кожу — и в результате может ее травмировать.
Яблочный уксус для лечения акне
От этой хитрости я тоже отказалась после первого же, не слишком приятного, опыта. Некоторые пользователи в интернете утверждали, что яблочный уксус отлично помогает справляться с прыщами. У меня как раз вскочил один неприятный экземпляр прямо на подбородке, так что я отважно смочила в уксусе вату и приложила ее к прыщу. Последний действительно исчез через пару дней — но вместе с ним слезла и кожа вокруг. Бороться с высыпаниями таким способом мне больше не захотелось.
Дерматологи отмечают, что яблочный уксус — не лучший способ лечения акне. В лучшем случае средство просто не поможет или вызовет легкое раздражение. В худшем — может привести к ожогам и только ухудшить состояние кожи.
Кстати, вот несколько трюков для нанесения макияжа, которые и вправду работают.
Комментарии
при всём уважении: статьи надо вычитывать! что там с бровями? они обрели или стали?
Таки акне надо лечить не дома, кустарно, а у профессионального косметолога.