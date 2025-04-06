Красный цвет нейтрализует фиолетовый, шта?🤦
Берём цветовой круг, смотрим, что напротив фиолетового. Внезапно жёлтый. Если круги больше синие, то оранжевый. Красные прыщи замазывают корректором с зеленоватым подтоном. Поэтому красный замажет ваши синяки только если они зелёные.
10 странных трюков для макияжа, которые реально работают
Сейчас в сети можно найти миллионы советов для создания макияжа как у модели, но некоторые из них выглядят и звучат весьма сомнительно. Собрали несколько простых лайфхаков, которые действительно упростят ваш ежедневный рутинный макияж.
Подводка для глаз вместо помады
Коричневую подводку для глаз можно использовать в качестве карандаша для губ. Так можно неплохо сэкономить на покупке второго средства. В итоге у вас будет продукт 2 в 1! Можно подойти к вопросу еще более радикально и заполнить губы коричневой подводкой полностью, а сверху нанести прозрачный блеск. У вас получится очень свежий весенний натуральный образ.
Макияж с помощью вилки
Контуринг — это непросто, иногда очень сложно нарисовать ровные линии, но для него идеально подойдет обычная вилка! Да, такой лайфхак может показаться немного странным, но на самом деле он работает просто отлично. Промежутки между зубчиками вилки — отличный трафарет. Столовый прибор, который есть у каждого, поможет сэкономить время, продукт, нервы сделает ровный контур на носу. Только не забудьте растушевать после нанесения, чтобы не остаться со странным носом.
Теплые щипцы для ресниц
Объемные ресницы с помощью ваты
Скорее всего, увидев этот совет, вы подумали: «Что?! Какая еще вата?» Как бы необычно это ни звучало, слой ваты на кисточке для туши сделает ресницы объемными. Тушь прилипнет к волокнам хлопка и к ресницам и сделает их более густыми и длинными. Нанося тушь традиционным способом, такого эффекта сложно добиться, будут обычные ресницы, совершенно невыразительные.
Красная помада под консилер
Красный цвет нейтрализует фиолетовый, шта?🤦
Изначально может показаться, что вам предлагают сделать просто клоунский макияж. Но на самом деле красный цвет нейтрализует фиолетовый, и таким образом скрывает синяки. Многие визажисты, которые попробовали этот прием, сказали, что мешки под глазами менее заметны, если под консилер нанести помаду с красным оттенком. Рецепт очень простой: слой красной помады (не забудьте растушевать) и слой консилера.
Масло для лица в подводку
С помощью капли вашего любимого масла для лица можно вернуть к жизни подсохшую гелевую подводку. Она снова станет шелковистой и легко будет наносится на веки. Используйте кисточку для подводки, чтобы размешать ее в тюбике.
Никакой помады на зубах
На просторах интернета появился один простой прием, чтобы избавится от излишков помады, которые потом остаются на зубах. После того, как вы накрасили губы, сложите их буквой «О», засуньте в рот палец и вытащите его, все лишнее останется на пальце.
Холодная ложка от отеков
Если вы с утра не выспались, то от отеков вас спасет холодная ложка. Держите одну такую в морозилке и при необходимости достаньте и положите на глаза на несколько минут. И вот вы уже выглядите отдохнувшей!
Укладка для бровей
Не многие задумываются о том, чтобы расчесывать брови, но на самом деле это уже половина макияжа! Возьмите чистую щеточку, проведите ею по волоскам так, чтобы они были направлены вверх. Вот и все. Они уже выглядят более ухоженными и аккуратными.
Летняя основа под макияж
Летом принято полностью менять все средства для макияжа, особенно основу. Но не спешите тратить деньги на новое тональное средство, лучше добавьте в свое старое несколько капель любимого увлажняющего крема. Это уменьшит плотность покрытия, и макияж не будет выглядеть толстым и липким в жару.
А вот еще один лайфхак, но только уже по уходу за кожей был опробован нашим автором. Здесь можно прочитать об этом эксперименте.
Комментарии
Красный цвет нейтрализует фиолетовый... Зашибись колористы! Красный нейтрализует зеленый, а для нейтрализации фиолетового потребуется желтый
Я в этом не разбираюсь, но больше половины, как мне кажется, весьма сомнительные советы