10 странных трюков для макияжа, которые реально работают

Контуринг — это непросто, иногда очень сложно нарисовать ровные линии, но для него идеально подойдет обычная вилка! Да, такой лайфхак может показаться немного странным, но на самом деле он работает просто отлично. Промежутки между зубчиками вилки — отличный трафарет. Столовый прибор, который есть у каждого, поможет сэкономить время, продукт, нервы сделает ровный контур на носу. Только не забудьте растушевать после нанесения, чтобы не остаться со странным носом.