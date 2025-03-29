Na этой фотке у вас, Маша, удивительные глаза! Красиво)))
Я опробовала новый вирусный уход за кожей, и эксперимент точно вышел неоднозначный
Встретила недавно приятельницу и искренне восхитилась — как же потрясающе она выглядит! Кожа гладкая, лицо аж светится. Я сначала подумала, что подружка сделала какую-то модную бьюти-процедуру: филлеры вколола или нити вставила. Но оказалось, что она просто уже год использует специальный уход за кожей. Ничего сложного, а эффект — сногсшибательный. Я, конечно, тут же решила попробовать этот метод — вдруг и мне поможет.
Что такое цикличный уход
По уму, в начале эксперимента стоило бы проконсультироваться с дерматологом, но мне так хотелось поскорее увидеть результат, что я махнула на это рукой. Покопалась в интернете и выяснила: волшебный метод называется цикличным уходом. Он завирусился в сети еще несколько лет назад и приобрел множество поклонников. Люди радостно публикуют фотографии "до" и "после" применения этого метода, и разница между снимками видна невооруженным глазом. Суть цикличного ухода в том, что активные ингредиенты используются по очереди: один день — отшелушивание, один — ретинол, затем два дня отдыха и увлажнения.
По словам дерматологов, такой подход снижает риск воспалений и раздражений. Некоторые специалисты отмечают, что рынок средств по уходу за кожей сейчас перенасыщен, и если сократить количество используемых продуктов, это только пойдет на пользу здоровью. Я человек ленивый и искренняя поклонница минимализма, так что принцип «делай меньше ради большего эффекта» меня очень порадовал. А поскольку на старте эксперимента цвет лица меня не воодушевлял, да и от некоторых косметических огрехов хотелось избавиться, я с энтузиазмом принялась за дело.
К какому эффекту он должен привести
Отшелушивающие средства и ретинол действуют достаточно эффективно, но их чрезмерное использование может привести к раздражению кожи. При цикличном уходе они используются в разные дни, благодаря чему кожа постепенно привыкает к активным веществам, а риск их избыточного применения снижается. Некоторые дерматологи одобряют принцип, при котором люди постепенно увеличивают количество используемых продуктов, корректируя его под особенности своей кожи.
Основной плюс цикличного ухода в том, что кожа получает все необходимые вещества, при этом ее защитный барьер не нарушается. В результате через некоторое время лицо будет выглядеть свежим и сияющим. Для цикличного ухода мне понадобились: пилинг с кислотами, ретинол, сыворотка с гиалуроновой кислотой и увлажняющий крем. Не такой уж пугающий список.
Первый день
Все процедуры в рамках цикличного ухода проводятся вечером. Первый день необходимо потратить на очищение кожи от омертвевших клеток. Внимательно ознакомившись с рекомендациями, я умыла лицо с помощью пенки, высушила его, а потом уже нанесла скраб. Поначалу я хотела использовать скраб с микроскопическими кусочками фруктовых косточек, который после нужно смывать. Такой у меня как раз был под рукой.
К счастью, я вовремя заметила, что специалисты рекомендуют использовать пилинги с фруктовыми кислотами, которые бережнее воздействуют на естественный защитный барьер кожи, но при этом более эффективны. Это средство уже не нужно было смывать, так что я прикупила себе подходящий вариант.
Второй день
Во второй вечер я снова умыла лицо пенкой, а потом нанесла на кожу небольшое количество сыворотки с ретинолом. Дерматологи рекомендовали использовать объем не больше горошины.
Поскольку этим средством я раньше никогда не пользовалась, сначала смазала область под глазами, вокруг крыльев носа и мимические морщинки увлажняющим кремом, чтобы на коже случайно не появилось раздражения.
Третий и четвертый дни
Последние два вечера следовало потратить на заботу о естественном защитном барьере кожи и увлажнение лица. Так что я умылась (все та же пенка) и нанесла на влажную кожу сыворотку с гиалуроновой кислотой. Можно было взять средство с керамидами или глицерином, но я выбрала его. Потом использовала увлажняющий крем, благо он у меня достаточно питательный, и новый покупать не пришлось. На четвертый вечер повторила процедуру, а на пятый, по расписанию, взялась за пилинг.
Как изменилась моя кожа через пару недель
Всего через неделю моя кожа неожиданно покрылась прыщами. Я, конечно, надеялась на видимый эффект от использования нового ухода, но представляла его себе несколько иным. Впрочем, прыщики для меня — дело не новое, и я махнула на них рукой, решив, что кожа просто привыкает к новым для нее средствам. Не такая уж и большая жертва, если в результате через месяц мое лицо начнет сиять.
Я строго придерживалась режима, однако через пару недель стало только хуже. Кожа будто высохла, на ней появилось раздражение. Никакого сияния в зеркале видно не было, а морщинки, наоборот, казалось, углубились и размножились. Мне казалось, что мое лицо натянули на барабан, и оно гудит при каждом прикосновении. Помучившись пару дней, я, почесывая щеки, решила, что нужно что-то поменять. Никакая красота не стоит таких жертв.
Что я решила в результате поменять в процедурах
Наконец меня посетила разумная, пусть и немного запоздалая, мысль о том, что стоит проконсультироваться с дерматологом. Так что я приостановила эксперимент и отправилась на прием. Врач сочувственно повздыхала и объяснила, что у меня чувствительная кожа, склонная к раздражению, а такой уход для нее — это перебор. То есть, в идеале через какое-то время я смогу следовать режиму, но начинать нужно постепенно, используя только одно вещество.
Так что на месяц я исключила ретинол из своего ухода, а пилинг использовала только раз в неделю. Потом я стала делать пилинг по расписанию и добавила сыворотку с ретинолом. Но ее я наносила, опять же, раз в неделю и исключительно поверх увлажняющего крема. По идее, через несколько недель можно было вернуться к стандартному режиму, но я решила дать своей коже побольше времени. Очень уж мне не понравился предыдущий опыт.
Выводы
Через два месяца после начала эксперимента кожа у меня действительно немного разгладилась, цвет лица стал значительно лучше. А в конце исчезли и небольшие покраснения, и пятнышки, которые меня слегка раздражали. В целом мне этот уход понравился, и я планирую продолжать в том же духе. Во-первых, количество разных баночек и бутылочек на моей тумбочке значительно уменьшилось. Во-вторых, времени на эти процедуры тратится немного.
А в-третьих, мне просто нравится следовать определенному режиму. Так я точно ничего не забуду и случайно не переборщу с каким-то средством. Пока видимый эффект не столь заметен, но кожа уже выглядит более здоровой.
Правда, если уж я и соберусь добавить еще какой-то косметический продукт или внести изменения в уход, то в этот раз точно сначала проконсультируюсь с дерматологом.
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