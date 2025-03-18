19 женщин поделились, как ухаживают за собой после 45 лет

Некоторые женщины умудряются выглядеть так, будто на завтрак, обед и ужин питаются молодильными яблоками. Мы решили выяснить, какими хитростями пользуются дамы, чтобы добиться такого эффекта. И оказалось, что далеко не все прибегают к косметическим процедурам.

«Я начала ухаживать за собой каждый день, утром и вечером, — и вот как изменилось мое лицо за месяц»

«С утра использую оочищающее средство, гиалуроновую кислоту, витамин C, ниацинамид, увлажняющее средство и солнцезащитный крем. Вечером снова очищаю кожу и наношу мультипептиды с медью, третиноин и увлажняющее средство.»

«Сделала две процедуры фототерапии BBL и две лазерные шлифовки. Никаких филлеров и пластических операций. Угадайте, сколько мне лет»

«Мне скоро стукнет 63»

«Сделала лазерную шлифовку CO2. Мне 56 лет, и увлажнять кожу я начала только 9 лет назад»

«Мне 47 лет, и у меня мешки под глазами. Попробовала специальный гель от Dr. Brandt — результат мне понравился»

«Мне 55 лет, и единственное, что я делаю ежедневно, — пользуюсь солнцезащитным кремом и наношу увлажняющие средства утром и вечером»

«Никогда не ухаживала за своей кожей, пока год назад мне не стукнуло 48»

«Стала регулярно использовать различные косметические средства и сделала несколько процедур. Даже не думала, что буду выглядеть так хорошо. Поверьте, никогда не поздно начать!»

«Мне в этом году стукнуло 50. Уход за кожей — это забота о себе»

«Мне 46 лет, и я только недавно начала относиться к уходу за собой серьезно. Использую сыворотку с витамином С и ретинол»

«Мне 47, и я решила перейти на натуральные уходовые средства. Просто в шоке от результата»

«Я использую дневной крем и наношу касторовое масло с ладаном на ночь. Мне 53, и я в восторге от того, как выглядит моя кожа»

«Моей маме 73 года на этой фотографии. Меня всегда изумляло, насколько потрясающе она выглядит»

«25 лет мама использовала только ретин-А и третиноин, буквально молилась на солнцезащитный крем и оливковое масло. Вот и все.»

«Когда тебе 71 год, немного „Ботокса“ и филлеры творят чудеса»

«Мне 47, и морщинки на лбу начали меня бесить. Стала ежевечерне использовать третиноин, и вот результат спустя полгода»

«Мне 58 лет»

«С утра использую очищающее масло, сыворотку с витамином C, масло, увлажняющий и солнцезащитный крем. Вечером — очищающее масло, тоник, касторовое масло и увлажняющий крем.»

«Пользуюсь только дешевыми уходовыми средствами, кроме одной сыворотки. Перестала краситься 10–15 лет назад. Мне 48»

«Мне кажется, я выгляжу неплохо»

«Мне 70 лет, и здесь из косметики на мне только бальзам для губ»

«Настоящей палочкой-выручалочкой для меня стала сыворотка с витамином С. Результаты были видны уже через 4 недели. А так с утра я использую муцин улитки, гиалуроновую кислоту, витамин С, увлажняющий и солнцезащитный крем. А вечером применяю отшелушивающие салфетки для лица, ретинол А, увлажняющий крем и масло жожоба. Ретинол А я использую через ночь.»

«Мне 72, и для ухода за собой я использую только простейшие очищающие и увлажняющие средства, ну и солнцезащитный крем»

© roskybosky / Reddit Svetlana Kaverina 1 час назад Прекрасно выглядит для своего возраста. Так что конечно, ботокс и филлеры делают свою работу н а отлично;). Плюс хорошей длины ухоженные волосы , естественного ( но не седого ) цвета очень добавляют молодости . Так что девочки, волосы - один из главных моментов во внешности , не забываем ! 🤗. - - Ответить

«Плюс раз в год я вкалываю „Ботокс“ по линии роста волос и филлеры в носогубные складки.»

«В 57 лет я наконец поняла, что мне нужно для идеальной кожи. Помимо третиноина и гиалуроновой кислоты, я открыла для себя муцин улитки»

«Скоро разменяю седьмой десяток и мой единственный секрет по уходу за собой — использовать как можно больше солнцезащитного крема. Ну и про шляпу не забываю»