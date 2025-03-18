19 женщин поделились, как ухаживают за собой после 45 лет
Некоторые женщины умудряются выглядеть так, будто на завтрак, обед и ужин питаются молодильными яблоками. Мы решили выяснить, какими хитростями пользуются дамы, чтобы добиться такого эффекта. И оказалось, что далеко не все прибегают к косметическим процедурам.
«Я начала ухаживать за собой каждый день, утром и вечером, — и вот как изменилось мое лицо за месяц»
«С утра использую оочищающее средство, гиалуроновую кислоту, витамин C, ниацинамид, увлажняющее средство и солнцезащитный крем. Вечером снова очищаю кожу и наношу мультипептиды с медью, третиноин и увлажняющее средство.»
«Сделала две процедуры фототерапии BBL и две лазерные шлифовки. Никаких филлеров и пластических операций. Угадайте, сколько мне лет»
«Мне скоро стукнет 63»
«Сделала лазерную шлифовку CO2. Мне 56 лет, и увлажнять кожу я начала только 9 лет назад»
«Мне 47 лет, и у меня мешки под глазами. Попробовала специальный гель от Dr. Brandt — результат мне понравился»
«Мне 55 лет, и единственное, что я делаю ежедневно, — пользуюсь солнцезащитным кремом и наношу увлажняющие средства утром и вечером»
«Никогда не ухаживала за своей кожей, пока год назад мне не стукнуло 48»
Кожа конечно , чистая и ровная . Но очень грустной женщина выглядит. 🥺.
«Стала регулярно использовать различные косметические средства и сделала несколько процедур. Даже не думала, что буду выглядеть так хорошо. Поверьте, никогда не поздно начать!»
«Мне в этом году стукнуло 50. Уход за кожей — это забота о себе»
«Мне 46 лет, и я только недавно начала относиться к уходу за собой серьезно. Использую сыворотку с витамином С и ретинол»
«Мне 47, и я решила перейти на натуральные уходовые средства. Просто в шоке от результата»
«Я использую дневной крем и наношу касторовое масло с ладаном на ночь. Мне 53, и я в восторге от того, как выглядит моя кожа»
Мне тут гораздо больше нравятся волосы, чем кожа. Вот везёт же людям, которые до зрелых лет сохраняют такую шевелюру.
«Моей маме 73 года на этой фотографии. Меня всегда изумляло, насколько потрясающе она выглядит»
«25 лет мама использовала только ретин-А и третиноин, буквально молилась на солнцезащитный крем и оливковое масло. Вот и все.»
«Когда тебе 71 год, немного „Ботокса“ и филлеры творят чудеса»
Вот тут верю! Отличный результат. Да и вообще по даме видно, что она огонь!
«Мне 47, и морщинки на лбу начали меня бесить. Стала ежевечерне использовать третиноин, и вот результат спустя полгода»
«Мне 58 лет»
«С утра использую очищающее масло, сыворотку с витамином C, масло, увлажняющий и солнцезащитный крем. Вечером — очищающее масло, тоник, касторовое масло и увлажняющий крем.»
«Пользуюсь только дешевыми уходовыми средствами, кроме одной сыворотки. Перестала краситься 10–15 лет назад. Мне 48»
«Мне кажется, я выгляжу неплохо»
«Мне 70 лет, и здесь из косметики на мне только бальзам для губ»
Всё-таки , девочки , улыбка - лучшая косметика, и наше всё ;). 😉👏🏻.( Впридачу к сывороткам , конечно 😁😉 ) .
«Настоящей палочкой-выручалочкой для меня стала сыворотка с витамином С. Результаты были видны уже через 4 недели. А так с утра я использую муцин улитки, гиалуроновую кислоту, витамин С, увлажняющий и солнцезащитный крем. А вечером применяю отшелушивающие салфетки для лица, ретинол А, увлажняющий крем и масло жожоба. Ретинол А я использую через ночь.»
«Мне 72, и для ухода за собой я использую только простейшие очищающие и увлажняющие средства, ну и солнцезащитный крем»
Прекрасно выглядит для своего возраста. Так что конечно, ботокс и филлеры делают свою работу н а отлично;). Плюс хорошей длины ухоженные волосы , естественного ( но не седого ) цвета очень добавляют молодости . Так что девочки, волосы - один из главных моментов во внешности , не забываем ! 🤗.
«Плюс раз в год я вкалываю „Ботокс“ по линии роста волос и филлеры в носогубные складки.»
«В 57 лет я наконец поняла, что мне нужно для идеальной кожи. Помимо третиноина и гиалуроновой кислоты, я открыла для себя муцин улитки»
«Скоро разменяю седьмой десяток и мой единственный секрет по уходу за собой — использовать как можно больше солнцезащитного крема. Ну и про шляпу не забываю»
Хорошо выглядит для 60+. Ещё бы сделать коррекцию овала лица , вообще как девочка была бы ;).
Кстати, некоторые косметические процедуры, по мнению специалистов, совсем не стоят потраченных на них денег.