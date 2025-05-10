Блин... срочно введите в моду медицинское образование и мед подход к красоте.
5 особенностей внешности, которые на самом деле привлекают окружающих
Мы часто гонимся за идеалами внешности, которые недостижимы. Да и, честно признаться, совершенно не нужны. Рассказываем, какие черты нашего облика импонируют людям, а не отталкивают их, как мы привыкли считать.
Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Растяжки
Такие следы обычно появляются у женщин после беременности и родов, но бывают и у мужчин и даже детей. Например, когда человек теряет много в весе, изменения затрагивают и кожу.
Если раньше многие стеснялись этого, то сейчас, наоборот, делятся фотографиями растяжек и открыто обсуждают их. Более того, им дали гордое название «полосы тигра». Сейчас есть даже модели, которые демонстрируют свои растяжки на фотосессиях. Поэтому эта особенность перестала быть поводом для смущения.
Шрамы
Я девушка. Про мужские шрамы могу сказать, что всё равно. Ни влечения, ни отторжения не испытаю. Человек ведь не становится от этого лучше или хуже, главное его сущность. По поводу "у любого человека повышают уверенность", как обладательница шрамов, не чувствую подобного. Особо не заметно, но и не обнажаю. А, если другой человек заметив, сделает акцент в разговоре, скорее будет странно.
Ученые доказали, что шрамы на мужском теле могут привлекать противоположный пол. Но вообще рубцы у любого человека демонстрируют окружающим его силу. И, кстати, повышают его уверенность в себе.
Дело в том, что шрамы открывают человека с другой стороны. Они показывают те трудности, через которые люди прошли. Будь то небольшой шрам, который человек получил после детской игры, либо шрам от операции или ожога — все это дополняет и украшает внешность.
Неровные зубы
В последние годы были в тренде процедуры по выравниванию и выбеливанию зубов. Однако часто это делается лишь ради одобрения окружающих, а не из заботы о здоровье полости рта.
Поэтому многие люди считают, что поистине красиво смотрятся именно несовершенные зубы. А такие черты, как щербинки (пробелы между зубами), выглядят уникальными и привлекают даже еще больше.
Кстати, если медики настоятельно рекомендуют выровнять зубы, потому что того требует здоровье, то не стоит стесняться металлических брекетов. Они ни в коем случае не отталкивают людей, а только вызывают симпатию.
Морщины вокруг глаз
Тут соглашусь), сразу кажется, что человек много улыбается. Это мило
Морщины, которые образуются со временем вокруг глаз, еще называют гусиными лапками. Исследования утверждают, что людей это явление притягивает как магнит.
Причина проста: гусиные лапки — свидетельство того, что человек много улыбается и радуется. А значит, его жизнь наполнена позитивом и счастьем. Такие люди пробуждают в окружающих больше доверия.
Складки на животе
"Складки", это ещё и лишний вес, многим некомфортно от этого, потому и стараются похудеть. У меня нет "кубиков", но знаю свой "максимум" в весе (50кг), потому поддерживаю, не выходя за пределы.
В последние годы в моду вошло изнурение себя фитнесом ради идеального пресса с кубиками. Однако подстроить тело под единый стандарт — задача почти невыполнимая, потому что все мы разные.
Наконец, каждая новая эпоха знаменуется новыми стандартами красоты и телосложения. Например, в древние времена людей привлекали аппетитные формы и изгибы тела. И никто не застрахован от того, что в ближайшие годы тоже не появятся новые тренды. Поэтому общество постепенно приходит к тому, что стремление к безупречному телу — излишне.
А здесь раскрываем неожиданные особенности внешности женщин, которые стали нормой. И даже вошли в моду.
Комментарии
"Эта особенность перестала быть поводом для смущения" и "нa самом деле [это] привлекают окружающих" - это, как говорится, две большие разницы!
Крч. Плюём нна все прежние стандарты красоты и приспосабливаемся к новым. Кому-то даже не придётся стараться. Можно сразу идти в модели нна подиум демонстрировать складки жира, растяжки, кривые зубы и шрамы.
ОСТАНОВИТЕ ТРЕНД ННА МОДУ ННА УРОДСТВА!
Одно дело принять себя и свои особенности а другое - внедрять болезненные вещи в жизнь здоровых людей!
И вообще, ору: осуждают заводчиков животных из-за нездоровых стандартов во внешности кошек\собак и прочее, но людей упорно ведут нна это!