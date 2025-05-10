5 особенностей внешности, которые на самом деле привлекают окружающих

Такие следы обычно появляются у женщин после беременности и родов, но бывают и у мужчин и даже детей. Например, когда человек теряет много в весе, изменения затрагивают и кожу.

Если раньше многие стеснялись этого, то сейчас, наоборот, делятся фотографиями растяжек и открыто обсуждают их. Более того, им дали гордое название «полосы тигра». Сейчас есть даже модели, которые демонстрируют свои растяжки на фотосессиях. Поэтому эта особенность перестала быть поводом для смущения.