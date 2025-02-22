9 фитнес-мифов, которые мешают вам достичь результатов

На самом деле, качество тренировки гораздо больше влияет на ее эффективность, чем продолжительность. Например, короткие, целенаправленные, а главное регулярные занятия могут быть столь же полезны, как и длинные. Отличных результатов можно достичь и от 30-45-минутных сессий, а вот бесконечный бег или тяжелые веса несут риск перегрузок и травм, особенно при плохой технике или неподходящем оборудовании.

Секрет в балансе и регулярности: чередуйте кардио, упражнения на мобильность и силовые, чтобы равномерно развивать все группы мышц и избежать выгорания. Да, даже тут действует золотое правило: качество лучше количества.