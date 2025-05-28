Работник аэропорта рассказал, как быстрее всех получить свой чемодан после приземления

Незачем ломиться к стойке регистрации, как только объявят ваш рейс. Мало того, что вам придется стоять в длиннющей очереди, так еще и по прилете ваш чемодан выгрузят на багажную ленту одним из последних. А все потому что тележки, на которых чемоданы везут к самолету, всегда загружаются спереди назад и таким же образом попадают в грузовой отсек самолета.

Лучше идите на регистрацию в числе последних пассажиров, и тогда весьма вероятно, что ваш чемодан окажется сзади, а значит, по прилете его выгрузят первым.