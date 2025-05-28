Вы сначала детей своих воспитайте так, чтобы они уважали старших, а уже потом ждите хороших учителей . а то привели в школу быдло, а учителем хотят Савватеева видеть, не меньше.
Работник аэропорта рассказал, как быстрее всех получить свой чемодан после приземления
Путешествия — это не только радостные моменты, но и нервотрепка, связанная с ожиданием в разнообразных очередях до и после полета. Конечно, хочется, чтобы все это побыстрее закончилось, и раз — вы уже лежите на теплом песочке на морском берегу. Сотрудник аэропорта дает вам подсказку: вот как сократить время ожидания и побыстрее начать получать только приятные впечатления.
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Следуйте принципу «последним пришел — первым ушел»
Незачем ломиться к стойке регистрации, как только объявят ваш рейс. Мало того, что вам придется стоять в длиннющей очереди, так еще и по прилете ваш чемодан выгрузят на багажную ленту одним из последних. А все потому что тележки, на которых чемоданы везут к самолету, всегда загружаются спереди назад и таким же образом попадают в грузовой отсек самолета.
Лучше идите на регистрацию в числе последних пассажиров, и тогда весьма вероятно, что ваш чемодан окажется сзади, а значит, по прилете его выгрузят первым.
Не берите с собой огромный чемодан
Некоторые авиалинии сортируют багаж по размеру, и крупногабаритные предметы часто перевозят отдельно от других и выгружают из самолета в последнюю очередь. Так что если не хотите долго ждать свой чемодан после приземления, подумайте заранее — может быть, и не стоит брать с собой такую кучу вещей.
Наклейте на чемодан наклейку «Хрупко»
Если сотрудники аэропорта видят на вашем багаже наклейку «Хрупко», его часто грузят в последнюю очередь, чтобы не повредить. А значит, он первым появится на багажной ленте по прибытии!
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