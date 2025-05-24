Ага. Можно подумать если кто-то выставит свои копыта нна спинку переднего сидения, то это будет приятее если они будут в тапочках?
9 приемов от тех, кто точно знает, как летать с умом
Есть вещи, о которых бортпроводники говорят только между собой. Но сегодня они сделают для нас исключение и поделятся неочевидными лайфхаками, которыми сами не раз пользовались, сидя в пассажирском кресле. И поверьте, они знают всю систему изнутри и прекрасно умеют не только обходить некоторые ее правила, но и использовать различные лазейки для достижения максимального комфорта при перелете.
Всегда берите с собой тапочки
В определенный момент вам определенно захочется снять обувь, чтобы дать ногам подышать. Однако, как бы комфортно вы при этом себя ни чувствовали, другие пассажиры могут быть отнюдь не в восторге от вида ваших босых ног.
К счастью, есть компромисс — просто заблаговременно возьмите с собой одноразовые тапочки. Они достаточно удобны, чтобы носить их в самолете. А в конце полета вы просто сможете выбросить их и ни о чем не беспокоиться.
На полах туалетов скапливается множество бактерий. Так что пусть лучше все, что когда-либо происходило в самолете, там же и остается — не стоит тащить это с собой в отель или прямо в дом.
Не пейте воду в самолете
Не пейте воду в самолёте, пейте коньяк, вино, виски. И тогда вам по-барабану бактерии, чьи-то вонючие ноги, и вообще все. И полёт пройдёт комфортно и незаметно.
В самолете необходимо поддерживать водный баланс, но лучше озаботиться тем, чтобы взять с собой на борт свою воду. Хоть «самолетная» вода и должна быть безопасной, резервуары для ее хранения крайне тяжело очистить полностью, так что бактерий там хоть отбавляй.
Это также касается чая и кофе. Так что пейте только бутилированную воду. От остального лучше воздержаться. Единственное, от чего можно не отказываться, — это лед. Просто потому, что его могут поставлять на самолет уже в готовом виде. Хотя лучше не рисковать — в некоторых случаях его тоже производят непосредственно на месте.
Запаситесь салфетками
..."чтобы обеспечить себе приток свежего воздуха во время полёта, не поленитесь" взять с собой кислородную маску с баллонами, или аппарат ИВЛ. "Так вы убережете себя от грязи и вредных микробов, находящихся в воздухе ".
Если вы хотите воспользоваться вентиляционными отверстиями, чтобы обеспечить себе приток свежего воздуха во время полета, не поленитесь протереть их перед тем как включить. И желательно сделать это спиртовыми, а не обычными салфетками.
Также направьте поток воздуха на свои колени, а не прямо на лицо. Так вы убережете себя от грязи и вредных микробов, находящихся в воздухе. Помните, что в полете подхватить простуду гораздо легче, чем на земле, так что лучше себя поберечь.
Моя фантазия не в состоянии вообразить что люди порой могут вытворять с откидными столиками, что это даже страшно представить.
Помимо очистки вентиляционного отверстия, обязательно протрите и откидной столик тоже. Они не всегда тщательно протираются между рейсами, а люди порой вытворяют с ними такое, что страшно себе представить. Например, многие родители используют их, чтобы поменять подгузник своему ребенку. И куда же потом отправляются «отходы производства»? Правильно, их кладут в карман на спинке переднего сиденья, поэтому не забудьте тщательно протереть и его тоже.
Но это еще куда ни шло! Другие пассажиры предпочитают путешествовать со своими маленькими щенками размером с ручную кладь. И держат их они порой не у себя на коленях, а именно на нашем многострадальном столике. Можете себе только представить, сколько всевозможной заразы потом остается на его поверхности.
Будьте осторожны с карманами на сиденьях
Будьте осторожны с карманами нна сиденьях! Они засасывают ваши документы, ноутбуки, любые вещи, вашу память, и вообще могут вести себя очень агрессивно. Будьте с ними поласковее.
Если вы что-то и забудете в самолете, велика вероятность, что это будет что-то, что вы положили в карман на спинке сиденья спереди. Довольно часто здесь оставляют электронику, в том числе ноутбуки, планшеты и телефоны.
Также люди забывают там книги и записные книжки. А может, и что посерьезнее. Паспорт, например. Да-да. Это лишний повод проверить ручную кладь и все самое важное незадолго до того, как покинуть самолет.
Будьте вежливы с персоналом
Хотя это касается и любого другого человека тоже. Однако там, где наша грубость и неуважительное отношение обычно ничем плохим для нас лично не оборачиваются, в самолете все может вылиться в лишнюю головную боль.
Скажем, еще на регистрации вам намеренно могут продать билет рядом с семьей с маленькими детьми. А стюардессы потом уже будут не в силах ничем вам помочь. В то же время, если вы будете вежливы и приветливы с персоналом авиакомпании, кто знает — вас даже могут пересадить на места классом выше или более прямой рейс.
К тому же имейте в виду: если вы летаете довольно часто, то помимо накопления бесплатных миль на вас также заводится небольшой файл, с которым могут заранее ознакомиться все сотрудники авиакомпании.
В частности, там есть раздел для заметок. И если вы всегда были примерным пассажиром и оставляли чаевые персоналу в прошлом, то, вероятнее всего, получите более качественное обслуживание и в следующий раз. Но если вы были грубы и в целом были сплошной головной болью, это будет отмечено в личном кабинете, и никакого хорошего обращения вы уже не дождетесь. Увы!
Выбирайте места в хвосте самолета
Несомненно, выбирая места в передней части, вы быстрее сойдете с самолета в пункте назначения. Да и о турбулентности можно будет сильно не беспокоиться. Однако если вы все же выберете места подальше, то сможете получить гораздо лучшее обслуживание.
По словам одной стюардессы, некоторые из них игнорируют запросы в передней части самолета. Главным образом потому что у них часто не хватает разных мелочей вроде лишних подушек, берушей, зубных щеток и т. д. Выдавая это первым рядам, они волей-неволей демонстрируют все предметы остальным, что может спровоцировать волну всевозможных запросов. Даже если пассажирам ничего этого изначально не требовалось.
Не проспите весь перелет
Довольно заманчивая идея: отправившись в дальний путь, просто заткнуть уши, надеть маску для сна и попытаться поспать. Британская стюардесса Крис Мейджор рассказала, что на самом деле это худшее, что могут сделать пассажиры.
«Не стоит просто закрывать глаза и спать всю дорогу. Вы придерживаетесь своего собственного времени, поэтому никак не поможете своим биологическим часам скорректировать ваш циркадный ритм», — объяснила она.
Секрет преодоления смены часовых поясов заключается в том, чтобы постараться как можно быстрее приспособиться к новому времени, поэтому лучше не сопротивляться этому — если только вы не пробудете в пункте назначения совсем недолго.
Надевайте более практичную одежду
Опытные стюардессы советуют одеваться так, чтобы было удобно. Казалось бы, здравый смысл всем диктует данное правило, но все равно далеко не каждый из нас следует ему на практике. Ведь то и дело можно встретить пассажиров, которые летают в шлепанцах да майках.
Для большинства людей такой наряд может показаться простым и удобным, особенно если вы направляетесь в теплые края. Однако лучше все же в первую очередь подумать здесь о безопасности.
На самом деле идеальный наряд — это просто удобная одежда, которая не будет мешать вам и ни за что не зацепится, если нужно будет быстро покинуть самолет. Это также включает в себя замену любых шлепанцев на более удобные кроссовки, которые не свалятся, даже если вам наступят на ногу.
Многослойность одежды также играет важную роль. На всякий случай, если вам станет слишком жарко или, наоборот, слишком холодно в самолете. В последнем случае вам, конечно, выделят одеяло, но вряд ли его кто-то до этого столь уж тщательно дезинфицировал. Так что лучше не рисковать.
Почистите зубы сразу по прибытии
Чтобы быстро восстановить силы после изнурительного перелета, просто достаньте пасту и зубную щетку и почистите зубы. Это простое действие всегда поможет взбодриться и несколько освежит вас.
Помните, что зубная паста и щетка должны всегда быть на первом месте в вашем списке вещей. Держите их под рукой — в ручной клади. К счастью, многие компании выпускают удобные тюбики с зубной пастой и даже специальные щетки для путешествий. Так что много места это определенно не займет. Зато не раз выручит в длительных перелетах.
Теперь вы знаете, что даже у бортпроводников есть свои секреты комфортного перелета. Возьмите на заметку эти хитрости — и ваш следующий полет станет гораздо приятнее. Ведь путешествовать с умом — это не только удобно, но и безопасно!