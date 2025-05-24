9 приемов от тех, кто точно знает, как летать с умом

В определенный момент вам определенно захочется снять обувь, чтобы дать ногам подышать. Однако, как бы комфортно вы при этом себя ни чувствовали, другие пассажиры могут быть отнюдь не в восторге от вида ваших босых ног.

К счастью, есть компромисс — просто заблаговременно возьмите с собой одноразовые тапочки. Они достаточно удобны, чтобы носить их в самолете. А в конце полета вы просто сможете выбросить их и ни о чем не беспокоиться.

На полах туалетов скапливается множество бактерий. Так что пусть лучше все, что когда-либо происходило в самолете, там же и остается — не стоит тащить это с собой в отель или прямо в дом.