10 лишних вещей, которые оставляют дома бывалые туристы, а мы продолжаем пихать в чемодан

Путешествия — это не про чемоданы, доверху забитые вещами из серии «а вдруг пригодится». Это про легкость, свободу движения и умение адаптироваться. Опытные путешественники умеют собираться быстро и грамотно, потому что знают, что действительно важно, а от чего стоит отказаться. Вот 10 вещей, которые, по мнению профи, не стоит брать с собой в дорогу.