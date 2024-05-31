«Не хочу жить с невесткой». История о том, как мать преподала сыну урок взрослой жизни

— Мы с Настей решили пожениться, — сообщил родителям Павел. — Молодцы, поздравляем! Когда свадьбу планируете? Где? — оживилась Вера Николаевна. Муж Владимир оторвался от просмотра телевизора. — Сынок, молодец, взрослый совсем уже, пора и семью заводить. На свадьбу деньги есть? Если надо, поможем! — Ой, да мы без свадьбы. Вас пригласим с Настиными родителями и несколько друзей, в кафе посидим вечером и все. Деньги тратить лишние не хотим. — Ну и правильно, сынок. Кому нужны эти пышные торжества. А жить где планируете? — В смысле «где»?! У нас, тут. Трехкомнатная квартира — думаю, места хватит. В моей комнате тесновато — может, с отцом туда переберетесь? А мы в вашей спальне будем. — Да? Хорошо ты придумал... А я не хочу жить с невесткой, может. Вы молодая семья, должны жить отдельно, — заявила Вера Николаевна. — Мама, ты чего?! А где же нам жить тогда? У Настиных родителей вообще двушка, и там четыре человека живут. — Свое жилье вам надо — что непонятного? Берите ипотеку, снимайте квартиру. — А почему с вами жить нельзя? — Да потому что я не хочу жить с чужим человеком! Настя — хорошая девушка, мне нравится, но жить с ней не хочу. Это моя территория. Я тут хозяйка. Я люблю долго спать, могу допоздна сериал смотреть, иногда могу не готовить — заказать еду. Короче, живу так, как мне нравится. Ты наш сын, а она, по сути, незнакомый человек. У нее свои привычки, вкусы — надо будет ей под нас подстраиваться, нам — под нее. Она никогда не будет чувствовать тут себя как дома. И это нормально. Это не ее дом. А наш. Тут все так, как нам нравится. А у вас должен быть свой семейный очаг, в который бы вы вместе всё покупали. Понимаешь, сынок? — Нет, не понимаю! Пока мы будем жить с вами, мы насобираем денег на первоначальный взнос на ипотеку. Так нам выгодно. Ну какая тебе разница: одним человеком больше, другим меньше?.. Да и вообще, может, тут останемся. — Паша, я прожила десять лет со свекровью, она очень не хотела, чтобы мы уходили от нее, а я мечтала о своей квартире, чтобы жить одним. Она неплохой человек, конечно, но мне хотелось всегда жить без нее. Каждая женщина, выйдя замуж, хочет готовить для мужа, украшать жилище, а когда рядом постоянно кто-то, это не то. Тебе не понять. Да и вообще, я себя свободно чувствую в своей квартире: хожу в чем мне нравится, делаю то, что нравится, а у Насти свои какие-то привычки могут быть, которые с моими не пересекаются. Да и не должна она подстраиваться под нас, ломать свою психику. Я человек не скандальный, она тоже, тем не менее жить вместе, уверяю тебя, — не лучший вариант! — Ну спасибо, родители, помогли молодым... Ничего, не пропадем, придумаем что-нибудь!

Павел схватил куртку и выскочил из квартиры. — Мать, ну ты чего тут устроила? Пусть поживут у нас, ничего страшного не случится! И куда им идти? Родного сына из дома выгонишь? — Знаешь, Вова, наш сын уже большой мальчик, и если уж он собирается жениться, то о жилье надо было заранее подумать. А так — здрасте, приехали! Он нашего мнения не спросил заранее — получается, у них все решено уже. Хорошенькое дельце! — Многие живут с родителями, пока на ноги не встанут! Мы тоже с мамой моей жили, и ничего! — Ничего?! Это тебе «ничего», а мне очень даже «чего»! Я вынуждена была жить с твоей мамой, потому что она нас не отпускала, вернее, тебя. А я, как жена, с тобой находилась. Тебе-то, конечно, хорошо жилось. Ни о чем голова не болела: пришел с работы, поел и на диван завалился. А там мама пирожков напечет или блинов — красота! Не жизнь, а песня! А я? Мне каково было жить с ней? То готовлю я невкусно, то не так белье стираю. Ее дом — ее правила, и мы жили так, как она привыкла. Поэтому я не хочу обрекать Настю на это. Неизвестно, сколько они собираются тут жить. Может, и навсегда переедут. И будут ждать, когда мы помрем, чтобы стать полноправными хозяевами. Не хочу, и все тут. Имею право. Сын — взрослый детина, пусть сам думает. Кстати, на первоначальный взнос давай отдадим им деньги, которые на вкладе у нас лежат. Я не против помочь. А потом пусть работают и платят каждый месяц. Новая квартира своя зато будет. А через пятнадцать лет эта сумма уже смешная будет, копейки — цены вон как растут. — Я не против, конечно. Нам эти деньги пока не нужны, все есть, а сыну в самый раз будут. На следующий день Вере Николаевне позвонила Настя. Они редко общались по телефону, и Вера Николаевна удивилась звонку. Интересно, что случилось? — Вера Николаевна, здравствуйте! Вам удобно говорить? — Здравствуй, Настя. Что-то случилось? Говори, я не занята. — Знаете, вчера вечером Паша пришел злой и расстроенный после разговора с вами. Он сказал, что вы не хотите, чтобы мы жили в вашей квартире после свадьбы. Это так? — Да, Настя, все именно так. Я объяснила Паше причины. Не думай, что это из-за тебя. Ты мне нравишься, и я желаю вам счастья, но жить вместе не хочется... — Вера Николаевна! Я так рада этому! Понимаете, Паша сразу сказал, что жить будем в вашей квартире и это не обсуждается! Он очень любит вас и эту квартиру и ни о каком другом жилье даже думать не хочет. Я изначально была против этой идеи. Я, как и вы, считаю, что молодая семейная пара должна жить сама, без родителей, бабушек, дедушек. Мне хочется обставить квартиру, как я хочу, хочется готовить, что я хочу, смотреть телевизор или сидеть за компом, когда я хочу. Я всегда мечтала об уютном семейном гнездышке, которое мы будем обустраивать с ним вдвоем. Но он уперся рогом и меня не слушает, а мне обидно. Я понимаю, что тяжело сейчас жить на съемной квартире, дорого, а на ипотеку нужен приличный первоначальный взнос. Но я готова брать подработку, экономить, чтобы насобирать эту сумму. Я не боюсь трудностей. Я неплохо зарабатываю, Паша тоже работает, поэтому надо стремиться к своей мечте. Я сначала думала, что это вы на него так влияете, не хотите отпускать сына в свободное плавание (есть такие женщины, которым спокойнее, когда сыночка рядом, под присмотром). Но, слава богу, вы не такая, и я очень этому рада! — Ох, Настя, и я рада, что мы нашли общий язык! Знаешь, мы с Пашиным папой хотим помочь вам со взносом. Вам останется только дождаться, когда сдадут новостройку, можно даже с ремонтом взять, заселиться потом и жить. — Ого, я не знала, что вы помочь хотите, Паша не сказал... Это необязательно, мы сами можем откладывать. — Это не обсуждается! Считайте, что это наш подарок на свадьбу. Паша еще не знает, сегодня скажу. — Спасибо огромное. За все... Знаете, я боялась вас немного, не могла понять, что вы за человек. Но теперь страха нет, и я уверена, что мы подружимся. И если вы не против, можем вдвоем ходить куда-нибудь иногда: в кафе или по магазинам. — Я буду только рада, Настя. Давай сломаем систему и покажем, что дружба между свекровью и невесткой может быть! — А давайте! Кстати, хочу на свадьбу платье купить, вечернее, красивое. Поможете выбрать? А то маме моей вечно некогда, на работе завалы, да и не любит она никуда ходить. — Конечно, Настя, с удовольствием! Вера Николаевна была рада, что Настя позвонила и они так хорошо поговорили и все выяснили.

Вечером, когда Паша пришел домой с работы, она рассказала о подарке в виде взноса за квартиру. — Ого, ты даже готова денег дать, только чтобы не жить с нами! Вот это да! Не думал я, мама, что ты такая эгоистка. Хочешь жить только ради себя любимой! — Ты не рад деньгам? Это наш подарок на свадьбу, не понимаю твои претензии! Вместо того чтобы сказать спасибо, ты обзываешь меня эгоисткой? Звучит как оскорбление! Хороший эгоизм, однако: родители ему деньги на квартиру, а он упирается! — Да потому что я мечтал жить с вами! Не хочу я свою квартиру, понимаешь? Мне тут все нравится! И вообще, когда вас не станет, эта квартира останется мне. Так зачем я буду лезть в кабалу многолетнюю в виде ипотеки, когда у меня есть уже квартира? Вера Николаевна застыла от удивления. Вот это сынок дает... — Сын, ты слышишь, что говоришь вообще? Мы тебя вырастили, выучили, а теперь еще и семью твою тянуть должны? Может, ты думаешь, что нас не станет скоро? Так нет, не надейся, мы поживем еще много лет в своей квартире, и потом получишь ее в законное пользование! Пора брать ответственность в свои руки! Ты хочешь жениться — так и обеспечивай жену жильем, деньгами. Она тоже работает. В чем проблема, не пойму? Что ты, как пиявка, к нам цепляешься? Тебе двадцать семь лет уже! — Ах, я пиявка, значит? Ну спасибо, мама, буду знать! Не нужно мне от вас ничего, все, я ухожу! Павел судорожно начал собирать свои вещи в спортивную сумку. Он небрежно складывал туда брюки, рубашки, футболки, белье. Вера Николаевна ушла из комнаты на кухню. Ей было неприятно все это видеть и слышать. Вот тебе и Пашенька, будто взбесился... — Все, мама, пока. Отцу расскажи правду, как есть. Я теперь сам по себе, как ты и хотела! И свадьбы никакой не будет! Я передумал! Дверь захлопнулась. Ушел. А может, и хорошо, что так вышло. Быстрее «пуповина» разорвется. Пусть учится жить сам, без них. Давно пора было отлучить его от родительской кормушки. Павел расстался с Настей и уехал в другой город, к другу, который нашел ему работу и комнату в общежитии. Родителям звонил периодически, рассказывал, как дела и как ему там нравится. Через год женился на местной девушке, у которой была своя квартира и маленький сын. Своих детей пока не планируют. Вера Николаевна иногда созванивается с Настей, которая вышла замуж и находится в приятном ожидании малыша. Все сложилось само собой. Паша обрел свободу от родителей, его мама и папа живут и радуются жизни. Вера Николаевна не чувствует себя виноватой в том, что не разрешила жить с ними. Видно, не такая уж там любовь была, раз с легкостью бросил Настю и уехал. Незрелый еще был, не был готов к ответственности. Вот такая история случилась в семье Лебедевых. А кто там прав, кто виноват — время покажет.