Похоже на сюжет передачи типа "Понять и простить", или как там её?.. Я даже как будто слышу заунывный голос за кадром, читающий эту муть))))
«Не хочу жить с невесткой». История о том, как мать преподала сыну урок взрослой жизни
— Мы с Настей решили пожениться, — сообщил родителям Павел.
— Молодцы, поздравляем! Когда свадьбу планируете? Где? — оживилась Вера Николаевна. Муж Владимир оторвался от просмотра телевизора.
— Сынок, молодец, взрослый совсем уже, пора и семью заводить. На свадьбу деньги есть? Если надо, поможем!
— Ой, да мы без свадьбы. Вас пригласим с Настиными родителями и несколько друзей, в кафе посидим вечером и все. Деньги тратить лишние не хотим.
— Ну и правильно, сынок. Кому нужны эти пышные торжества. А жить где планируете?
— В смысле «где»?! У нас, тут. Трехкомнатная квартира — думаю, места хватит. В моей комнате тесновато — может, с отцом туда переберетесь? А мы в вашей спальне будем.
— Да? Хорошо ты придумал... А я не хочу жить с невесткой, может. Вы молодая семья, должны жить отдельно, — заявила Вера Николаевна.
— Мама, ты чего?! А где же нам жить тогда? У Настиных родителей вообще двушка, и там четыре человека живут.
— Свое жилье вам надо — что непонятного? Берите ипотеку, снимайте квартиру.
— А почему с вами жить нельзя?
— Да потому что я не хочу жить с чужим человеком! Настя — хорошая девушка, мне нравится, но жить с ней не хочу. Это моя территория. Я тут хозяйка. Я люблю долго спать, могу допоздна сериал смотреть, иногда могу не готовить — заказать еду. Короче, живу так, как мне нравится. Ты наш сын, а она, по сути, незнакомый человек. У нее свои привычки, вкусы — надо будет ей под нас подстраиваться, нам — под нее. Она никогда не будет чувствовать тут себя как дома. И это нормально. Это не ее дом. А наш. Тут все так, как нам нравится. А у вас должен быть свой семейный очаг, в который бы вы вместе всё покупали. Понимаешь, сынок?
— Нет, не понимаю! Пока мы будем жить с вами, мы насобираем денег на первоначальный взнос на ипотеку. Так нам выгодно. Ну какая тебе разница: одним человеком больше, другим меньше?.. Да и вообще, может, тут останемся.
— Паша, я прожила десять лет со свекровью, она очень не хотела, чтобы мы уходили от нее, а я мечтала о своей квартире, чтобы жить одним. Она неплохой человек, конечно, но мне хотелось всегда жить без нее. Каждая женщина, выйдя замуж, хочет готовить для мужа, украшать жилище, а когда рядом постоянно кто-то, это не то. Тебе не понять. Да и вообще, я себя свободно чувствую в своей квартире: хожу в чем мне нравится, делаю то, что нравится, а у Насти свои какие-то привычки могут быть, которые с моими не пересекаются. Да и не должна она подстраиваться под нас, ломать свою психику. Я человек не скандальный, она тоже, тем не менее жить вместе, уверяю тебя, — не лучший вариант!
— Ну спасибо, родители, помогли молодым... Ничего, не пропадем, придумаем что-нибудь!
Павел схватил куртку и выскочил из квартиры.
— Мать, ну ты чего тут устроила? Пусть поживут у нас, ничего страшного не случится! И куда им идти? Родного сына из дома выгонишь?
— Знаешь, Вова, наш сын уже большой мальчик, и если уж он собирается жениться, то о жилье надо было заранее подумать. А так — здрасте, приехали! Он нашего мнения не спросил заранее — получается, у них все решено уже. Хорошенькое дельце!
— Многие живут с родителями, пока на ноги не встанут! Мы тоже с мамой моей жили, и ничего!
— Ничего?! Это тебе «ничего», а мне очень даже «чего»! Я вынуждена была жить с твоей мамой, потому что она нас не отпускала, вернее, тебя. А я, как жена, с тобой находилась. Тебе-то, конечно, хорошо жилось. Ни о чем голова не болела: пришел с работы, поел и на диван завалился. А там мама пирожков напечет или блинов — красота! Не жизнь, а песня! А я? Мне каково было жить с ней? То готовлю я невкусно, то не так белье стираю. Ее дом — ее правила, и мы жили так, как она привыкла. Поэтому я не хочу обрекать Настю на это. Неизвестно, сколько они собираются тут жить. Может, и навсегда переедут. И будут ждать, когда мы помрем, чтобы стать полноправными хозяевами. Не хочу, и все тут. Имею право. Сын — взрослый детина, пусть сам думает. Кстати, на первоначальный взнос давай отдадим им деньги, которые на вкладе у нас лежат. Я не против помочь. А потом пусть работают и платят каждый месяц. Новая квартира своя зато будет. А через пятнадцать лет эта сумма уже смешная будет, копейки — цены вон как растут.
— Я не против, конечно. Нам эти деньги пока не нужны, все есть, а сыну в самый раз будут.
На следующий день Вере Николаевне позвонила Настя. Они редко общались по телефону, и Вера Николаевна удивилась звонку. Интересно, что случилось?
— Вера Николаевна, здравствуйте! Вам удобно говорить?
— Здравствуй, Настя. Что-то случилось? Говори, я не занята.
— Знаете, вчера вечером Паша пришел злой и расстроенный после разговора с вами. Он сказал, что вы не хотите, чтобы мы жили в вашей квартире после свадьбы. Это так?
— Да, Настя, все именно так. Я объяснила Паше причины. Не думай, что это из-за тебя. Ты мне нравишься, и я желаю вам счастья, но жить вместе не хочется...
— Вера Николаевна! Я так рада этому! Понимаете, Паша сразу сказал, что жить будем в вашей квартире и это не обсуждается! Он очень любит вас и эту квартиру и ни о каком другом жилье даже думать не хочет. Я изначально была против этой идеи. Я, как и вы, считаю, что молодая семейная пара должна жить сама, без родителей, бабушек, дедушек. Мне хочется обставить квартиру, как я хочу, хочется готовить, что я хочу, смотреть телевизор или сидеть за компом, когда я хочу. Я всегда мечтала об уютном семейном гнездышке, которое мы будем обустраивать с ним вдвоем. Но он уперся рогом и меня не слушает, а мне обидно. Я понимаю, что тяжело сейчас жить на съемной квартире, дорого, а на ипотеку нужен приличный первоначальный взнос. Но я готова брать подработку, экономить, чтобы насобирать эту сумму. Я не боюсь трудностей. Я неплохо зарабатываю, Паша тоже работает, поэтому надо стремиться к своей мечте. Я сначала думала, что это вы на него так влияете, не хотите отпускать сына в свободное плавание (есть такие женщины, которым спокойнее, когда сыночка рядом, под присмотром). Но, слава богу, вы не такая, и я очень этому рада!
— Ох, Настя, и я рада, что мы нашли общий язык! Знаешь, мы с Пашиным папой хотим помочь вам со взносом. Вам останется только дождаться, когда сдадут новостройку, можно даже с ремонтом взять, заселиться потом и жить.
— Ого, я не знала, что вы помочь хотите, Паша не сказал... Это необязательно, мы сами можем откладывать.
— Это не обсуждается! Считайте, что это наш подарок на свадьбу. Паша еще не знает, сегодня скажу.
— Спасибо огромное. За все... Знаете, я боялась вас немного, не могла понять, что вы за человек. Но теперь страха нет, и я уверена, что мы подружимся. И если вы не против, можем вдвоем ходить куда-нибудь иногда: в кафе или по магазинам.
— Я буду только рада, Настя. Давай сломаем систему и покажем, что дружба между свекровью и невесткой может быть!
— А давайте! Кстати, хочу на свадьбу платье купить, вечернее, красивое. Поможете выбрать? А то маме моей вечно некогда, на работе завалы, да и не любит она никуда ходить.
— Конечно, Настя, с удовольствием!
Вера Николаевна была рада, что Настя позвонила и они так хорошо поговорили и все выяснили.
Вечером, когда Паша пришел домой с работы, она рассказала о подарке в виде взноса за квартиру.
— Ого, ты даже готова денег дать, только чтобы не жить с нами! Вот это да! Не думал я, мама, что ты такая эгоистка. Хочешь жить только ради себя любимой!
— Ты не рад деньгам? Это наш подарок на свадьбу, не понимаю твои претензии! Вместо того чтобы сказать спасибо, ты обзываешь меня эгоисткой? Звучит как оскорбление! Хороший эгоизм, однако: родители ему деньги на квартиру, а он упирается!
— Да потому что я мечтал жить с вами! Не хочу я свою квартиру, понимаешь? Мне тут все нравится! И вообще, когда вас не станет, эта квартира останется мне. Так зачем я буду лезть в кабалу многолетнюю в виде ипотеки, когда у меня есть уже квартира?
Вера Николаевна застыла от удивления. Вот это сынок дает...
— Сын, ты слышишь, что говоришь вообще? Мы тебя вырастили, выучили, а теперь еще и семью твою тянуть должны? Может, ты думаешь, что нас не станет скоро? Так нет, не надейся, мы поживем еще много лет в своей квартире, и потом получишь ее в законное пользование! Пора брать ответственность в свои руки! Ты хочешь жениться — так и обеспечивай жену жильем, деньгами. Она тоже работает. В чем проблема, не пойму? Что ты, как пиявка, к нам цепляешься? Тебе двадцать семь лет уже!
— Ах, я пиявка, значит? Ну спасибо, мама, буду знать! Не нужно мне от вас ничего, все, я ухожу!
Павел судорожно начал собирать свои вещи в спортивную сумку. Он небрежно складывал туда брюки, рубашки, футболки, белье. Вера Николаевна ушла из комнаты на кухню. Ей было неприятно все это видеть и слышать. Вот тебе и Пашенька, будто взбесился...
— Все, мама, пока. Отцу расскажи правду, как есть. Я теперь сам по себе, как ты и хотела! И свадьбы никакой не будет! Я передумал!
Дверь захлопнулась. Ушел. А может, и хорошо, что так вышло. Быстрее «пуповина» разорвется. Пусть учится жить сам, без них. Давно пора было отлучить его от родительской кормушки.
Павел расстался с Настей и уехал в другой город, к другу, который нашел ему работу и комнату в общежитии. Родителям звонил периодически, рассказывал, как дела и как ему там нравится. Через год женился на местной девушке, у которой была своя квартира и маленький сын. Своих детей пока не планируют.
Вера Николаевна иногда созванивается с Настей, которая вышла замуж и находится в приятном ожидании малыша.
Все сложилось само собой. Паша обрел свободу от родителей, его мама и папа живут и радуются жизни. Вера Николаевна не чувствует себя виноватой в том, что не разрешила жить с ними. Видно, не такая уж там любовь была, раз с легкостью бросил Настю и уехал. Незрелый еще был, не был готов к ответственности.
Вот такая история случилась в семье Лебедевых. А кто там прав, кто виноват — время покажет.
ADME публикует этот текст
с разрешения автора и владельца канала «Заметки оптимистки».
Комментарии
Ну ёмаё, что за костыльная история... Это же и нарочно так не написать, чтобы выглядело настолько неестественно...
"не хочу жить с чужим человеком "
"ты наш сын, а она, по сути, незнакомый человек"
"я боялась вас немного, не могла понять, что вы за человек"
"я уверена, что мы подружимся"
Зря ты уверена, деточка.
Рассказ похож на подстрочный перевод сценария бразильского сериала. Начало, первая серия. Российский вариант. Ещё 389 серий.