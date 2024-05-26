Я бы на месте свекрови в этом не участвовала и сразу же сказала бы сыну о том, на какой жадной ленивой сволочи он женат и от которой у него ребёнок
15 хитреньких человек, которые в любой ситуации окажутся в дамках
Иногда чтобы добиться желанной цели, приходится идти на хитрости. Смекалка может помочь не только в бытовых и рабочих вопросах, но и во взаимоотношениях с другими людьми. Даже в тех случаях, когда нужно срочно поставить кого-то на место. Герои нашей статьи точно знают толк в уловках.
- Свекровь всегда ругает меня при муже, а тот только робеет и несмело пытается защитить. Но я совсем не обижаюсь на свекровь, потому что это наш с ней «злодейский» план. Дело в том, что мой муж достаточно скупой человек. Свекровь это прекрасно знает. И только после вот таких вот нападок свекрови муж дарит мне косметику, духи, хорошую одежду. Я бы сама себе на это заработала, но у нас маленький ребенок, ему годик всего. А в поселке даже садика нет. Выйду на работу и обязательно прекращу все это. А пока что наслаждаюсь хотя бы таким. © Палата № 6 / VK
- В 18 лет набила свою первую татуировку: маленькую желтую звездочку за ушком. В 23 года устроилась работать в банк, в котором было строгое правило — работникам нельзя иметь татуировки. Вакансия была очень хорошая, и я промолчала про свою звездочку. Когда начальник все-таки обратил внимание на тату, я сказала, что это родинка. Поверил. Потом я уволилась из банка, но с бывшим шефом у нас завязались романтические отношения. Мы женаты уже 7 лет. Он до сих пор думает, что за ушком у меня уникальная милая родинка. А признаться уже немного стыдно. © Палата № 6 / VK
- У мужа очень густая и длинная борода. Сидим как-то, смотрим мультфильмы с сыном, тут приходит крестная нашего малыша и говорит мужу: «Ты знаешь, что мужская борода грязнее, чем шерсть у собаки? Там много микробов собирается». На мой вопрос, с чего она это взяла, ответила, что прочитала где-то в сети. Муж посмеялся, но уже через 2 часа бороды не стало. Я давно мечтала, чтобы он сбрил бороду, но никак не могла уговорить. Спасибо, кума. © Мамдаринка / VK
- Ходили с мужем по магазинам. Вышли из одного магаза и пошли в другой — на противоположной стороне автостоянки. Оказалось, что там нет тележек. А мы уже решили сразу брать там мебель, так что я решила переставить машину поближе. Ну, чтобы не тащить тяжести далеко. Мужу моя идея не понравилась, он стал спорить. Мои объяснения не слушал, поэтому я просто пошла и переставила авто. Мне здоровье моей спины дороже, чем его загоны. Пока мы стояли в очереди, он все бухтел, мол, даже не знал, что женился на такой лентяйке. В итоге ничего не купили. Через пару дней снова поехали туда. Он сказал, что пойдет забирать стол и стулья, а меня отправил за покупками в другой магазин. Тележек снова не было, супруг позвонил мне и попросил переставить машину поближе. А я сказала ему не лениться. Ему пришлось тащить каждую коробку по отдельности через всю парковку. Он злился и при каждой ходке наяривал мне с требованием переставить машину. Я же лишь вздыхала и говорила, мол, даже не знала, что вышла замуж за такого лентяя. © Secretpies / Reddit
- Раньше по домам часто ходили люди с рекламой пылесоса. И если мы с мамой никогда им не открывали, то папа, пока мы были на даче, пустил одного такого рекламщика к нам домой. Не знаю, что там ему отец наболтал, но в итоге парнишка нам все ковры пропылесосил. Профит!
- Корпела всю ночь над курсовой. Принесла заведующей кафедры, а она не в настроении. Каждую страницу читает и глаза закатывает. Еще и пытается все выставить так, будто я не сама эту работу писала. В итоге потребовала от меня данные, которые вообще достать невозможно. Я расстроилась, поплакалась подруге. А она мне говорит: «Так ты не переделывай ничего. Принеси ту же работу и скажи, что все переписала». Через неделю приношу преподавательнице курсовую, правок никаких не делала. Та спрашивает: «Переделала?» Я киваю с серьезным лицом. Заведующая листает работу: «Ну вот, совсем другое дело!» И поставила мне хорошую оценку.
- Ненавижу, когда гуляю в наушниках, а ко мне подходят что-то спросить. Теперь каждый раз в таких случаях начинаю кашлять. Людей как ветром сдувает! © Подслушано / Ideer
- Девушка, 26 лет. Живу одна. Как-то в полночь уже лежала в кровати и засыпала. Услышала звонок в дверь. Долго не могла понять, приснилось или нет, потом долго искала халат, чтобы дойти до двери и посмотреть в глазок. Через какое-то время подхожу к двери и слышу, что в замке кто-то ковыряется. Минутная паника, стою как вкопанная. Не придумала ничего лучше, чем найти на телефоне в интернете лай собаки и включить аудио на всю громкость. Не поверите, но потенциальные грабители свалили мгновенно. © Подслушано / Ideer
- Обычно ставлю будильник, чтобы отвести ребенка в сад. В последнее время перестала им пользоваться, так как дочка вставала намного раньше и начинала беситься, прыгать, бегать, просить включить мультики и завтрак приготовить. Вчера она схитрила. Проснулась и вела себя тихо. Из холодильника сама достала себе кефир и банан, взяла булочку. Тихо сидела, рисовала. Я проспала. В сад не пошли. © Подслушано / Ideer
Такие недохитрости надо немедленно пресекать, иначе дальше - хуже. Надеюсь, мелкую козявку наказали
- У меня хорошие отношения со свекровью. Мне казалось, что мы всегда друг друга понимаем. Перед днем рождения она спросила, что мне подарить. Я сказала, что хочу духи. И вот на празднике она мне дарит вафельницу. Я в шоке. Поблагодарила и отложила в сторону. А где-то через 2 дня, когда я решила все же сделать вафли, до меня дошло, что придумала свекровь. Открыла я свой подарок, а внутри приличная такая сумма и записка: «Прости, меня муж заставил купить эту чертову вафельницу. Отдай ее Сереже (мой муж), пусть он жарит вафли: нечего тебе маникюр портить. А деньги тебе на духи и помаду. Люблю, целую». У меня такая милая и классная свекровь! © Палата № 6 / VK
- Когда сдавала квартиру в аренду, меня просто задолбали риелторы. Было такое, что они приходили под видом арендаторов, а потом пытались втюхать свои услуги. В итоге сдалась, когда какой-то скользкий паренек сказал, что уже нашел арендаторов и готов их привести. Арендаторы мне понравились, по цене сошлись. И при показе я просто сказала риелтору, что в его услугах не нуждаюсь больше, дальше мы сами. Как же он раскудахтался. А для меня было принципиально так с ним поступить. © Подслушано / Ideer
- У меня 3 красных диплома, один из них вообще без четверок. Я по жизни отличница, стипендиатка и все такое. Но спроси меня что-нибудь по предметам, даже профильным, почти ничего не расскажу, потому что забыла или вовсе не учила. Потому что знать и получать оценки — это совершенно разные вещи. И я превосходно умею закрывать экзамены на высший был. Даже если зубрила билеты в такси за полчаса до зачета. Если это гуманитарные или экономические науки, то там и с умным лицом наболтать можно. Но чаще всего мне помогла другая хитрость: чем чаще взаимодействуешь с преподавателем в течении семестра, тем выше шансы на автомат и ниже риск, что придется учить весь этот ужас в последнюю ночь. © Эйси / ADME
"У меня 3 красных диплома, один из них вообще без четверок." (с)
Это как?
- Когда я только начала встречаться со своим вторым мужем, дочке от первого брака было 3 года. Она на дух не переносила моего мужчину, а он был абсолютно равнодушен к ней. Два близких мне человека просто друг друга не любили. И я пошла на хитрость: дочке покупала всякие гостинцы, небольшие игрушки и передавала ей якобы от него. Говорила, что он передает привет и спрашивает, как поживает самая красивая девочка. Ему рисовала «детские рисуночки», изображая его смешным и добрым. Передавала якобы от нее. На тот момент, когда мы поженились, эти двое уже очень хорошо ладили. Сейчас дочке 25 лет, а у нас с мужем уже есть двое общих детей. Но старшая — его любимица. Он удочерил ее, она с пяти лет называет его только папой. В наших ссорах она всегда на его стороне. Он ее балует, но и спрашивает с нее больше всех. Она рассказывает ему все свои секреты. А ведь могли так и остаться равнодушными друг к другу. Иногда небольшая хитрость помогает. © Подслушано / Ideer
- Математичка сына сильно невзлюбила. Мальчик у нас скромный и спокойный. С другими учителями или одноклассниками проблем никогда не было. А от этой учительницы одни двойки и замечания по поведению. Пришла разбираться. Оказалось, что сын очень похож на ее бывшего мужа, который оставил ее с двумя детьми 30 лет назад. И вот так вот она ему мстит. Хорошо, что я записала весь наш разговор на телефон. И после моей записи ее уволили из школы. © Палата № 6 / VK
- В последнее время дела на работе шли просто шикарно, я получила большую премию. Зашла вот в кофейню и решила всех угостить. Уже собиралась сделать заказ, но тут какая-то женщина влезла передо мной. Я возмутилась: «Вы, похоже, очередь не заметили». Дамочка зыркнула на меня недовольно и такая: «Мне на работу надо, я пойду первой». Не люблю конфликтовать открыто, поэтому решила отомстить ей более тонко. Дождавшись, когда нахалка оплатит свой заказ, я подошла к кассе и громко заявила: «Оплачиваю напитки всем, кто стоял за мной в очереди». И специально акцентировала последние слова. Дамочка покраснела, но промолчала. А кассир решила меня поддержать и приготовила ее напиток вместе с заказами тех, кто был в конце очереди. © CitrusSloth / Reddit
Истории людей в сети — отличный способ поднять себе настроение и скоротать досуг. Недавно мы писали о том, как 15 бедолаг ошиблись номером и влипли в эпичную историю.
Комментарии
К слову о детях и мужьях. Я понимаю, что люди перестают любить друг друга, но меня задевает за живое, когда расставаясь, люди перестают любить своих детей. Просто забывают их. Этого я не пойму никогда. Кстати, современные отцы стали гораздо лучше относится к своим детям. Можно много нелицеприятного сказать о молодежи, особенно с высоты прожитого, но сейчас папы гораздо чаще присутствуют на родительских собраниях, участвуют в командных играх, различных мероприятиях, интересуются проблемами детей, больше участвуют в воспитании собственных детей, чем лет 20 назад. Это прекрасная тенденция, она вселяет надежду на лучшее будущее. Думаю, что это последствие женского воспитания самих отцов, но какая разница отчего произошли изменения, главное, что отцы теперь умеют выразить свою любовь к детям лучше, чем их предки. ИМХО.
Не претендую на совершенство своих выводов. Не все и не всегда, но чаще, чем раньше.
Сразу про первую историю с хитрым планом ругать невестку с целью получения оной ништяков от мужа. А ведь при массированной атаке на его мозг, мужчина в один день решит, что его жена и правда нечто нехорошее, и свалит.
раз уж свекровь и невестка передают друг другу деньги таким вычурным способом, запрятав их в вафельницу, надо было знак оставить, чтобы там двойное дно
А обязательно было все эти пляски с бубном устраивать насчёт второго мужа и дочки? Ставишь мелкую дрянь перед фактом и всё, её «чувства» - её проблемы. Мужик - это всё-таки мужик