15 хитреньких человек, которые в любой ситуации окажутся в дамках

К слову о детях и мужьях. Я понимаю, что люди перестают любить друг друга, но меня задевает за живое, когда расставаясь, люди перестают любить своих детей. Просто забывают их. Этого я не пойму никогда. Кстати, современные отцы стали гораздо лучше относится к своим детям. Можно много нелицеприятного сказать о молодежи, особенно с высоты прожитого, но сейчас папы гораздо чаще присутствуют на родительских собраниях, участвуют в командных играх, различных мероприятиях, интересуются проблемами детей, больше участвуют в воспитании собственных детей, чем лет 20 назад. Это прекрасная тенденция, она вселяет надежду на лучшее будущее. Думаю, что это последствие женского воспитания самих отцов, но какая разница отчего произошли изменения, главное, что отцы теперь умеют выразить свою любовь к детям лучше, чем их предки. ИМХО.

Не претендую на совершенство своих выводов. Не все и не всегда, но чаще, чем раньше.