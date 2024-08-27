Как сегодня выглядят 14+ исполнителей, чьи песни мы помним лучше, чем первую любовь

Музыка
6 часов назад

Мы часто забываем, куда положили паспорт или ключи, можем запамятовать о дне рождения друга, но вот слова песен героев подборки отчего-то сидят в памяти так, что и захочешь — не забудешь. Мы решили взглянуть, как выглядят сегодня исполнители, чьи хиты еще совсем недавно разрывали танцполы.

Сергей Аморалов, группа «Отпетые мошенники»

Meritneith
9 часов назад

Интересно, это настоящая фамилия или псевдоним? И есть ли у него кларнет? )

-
-
Ответить

А вот как сегодня выглядят звезды, которые завоевали миллионы сердец на протяжении своей долгой карьеры.

Светлана Рерих

Марина Хлебникова

Влад Сташевский

East News, Tarakanov Vadim / East News

Алена Апина

East News, Tarakanov Vadim / East News

Богдан Титомир

East News

А здесь вас ждут 10+ хитов, которые мы помним наизусть, но вот назвать их исполнителей вряд ли сможем.

Кай Метов

© Кай Метов / YouTube, Tarakanov Vadim / East News

Азиза

Сергей Минаев

EAST NEWS, Lomohov Anatoly / East News

Владимир Левкин, группа «На-На»

East News, Lomohov Anatoly / East News
Eugenya Erem
9 часов назад

Фото молодого Левкина взяли крайне неудачное. Во время болезни, когда у него все волосы выпали...

-
-
Ответить

Лада Дэнс

East News, Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News

Алиса Мон

East News, Tarakanov Vadim / East News

Яна

Александр Шоуа и Виктория Талышинская, группа «Непара»

Несмотря на то, что героев этой подборки знает весь мир, многие считают, что их популярность — результат пиара, а не таланта.

Фото на превью MELOMAN VIDEO / YouTube

Комментарии

Уведомления
Meritneith
9 часов назад

Oн уeхал прочь нa ночной электричке... К счастью, больше ничего из репертуара этих исполнителей не знаю )

-
-
Ответить
tama
4 часа назад

Девушки бывают разные...
две ладошки - нежные кошки, а за окошком ночь
Подорожник - трава, мне бы догадаться, отчего же у нас не было любви. От тебя до меня- ждать и не дождаться, от до тебя- только, только, только позови.. Ээхххх.. молодость моя

-
-
Ответить

Похожее