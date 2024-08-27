Как сегодня выглядят 14+ исполнителей, чьи песни мы помним лучше, чем первую любовь

Девушки бывают разные...

две ладошки - нежные кошки, а за окошком ночь

Подорожник - трава, мне бы догадаться, отчего же у нас не было любви. От тебя до меня- ждать и не дождаться, от до тебя- только, только, только позови.. Ээхххх.. молодость моя