Интересно, это настоящая фамилия или псевдоним? И есть ли у него кларнет? )
Как сегодня выглядят 14+ исполнителей, чьи песни мы помним лучше, чем первую любовь
Мы часто забываем, куда положили паспорт или ключи, можем запамятовать о дне рождения друга, но вот слова песен героев подборки отчего-то сидят в памяти так, что и захочешь — не забудешь. Мы решили взглянуть, как выглядят сегодня исполнители, чьи хиты еще совсем недавно разрывали танцполы.
Сергей Аморалов, группа «Отпетые мошенники»
А вот как сегодня выглядят звезды, которые завоевали миллионы сердец на протяжении своей долгой карьеры.
Светлана Рерих
Марина Хлебникова
Влад Сташевский
Алена Апина
Богдан Титомир
А здесь вас ждут 10+ хитов, которые мы помним наизусть, но вот назвать их исполнителей вряд ли сможем.
Кай Метов
Азиза
Сергей Минаев
Владимир Левкин, группа «На-На»
Фото молодого Левкина взяли крайне неудачное. Во время болезни, когда у него все волосы выпали...
Лада Дэнс
Алиса Мон
Яна
Александр Шоуа и Виктория Талышинская, группа «Непара»
Несмотря на то, что героев этой подборки знает весь мир, многие считают, что их популярность — результат пиара, а не таланта.
Комментарии
Oн уeхал прочь нa ночной электричке... К счастью, больше ничего из репертуара этих исполнителей не знаю )
Девушки бывают разные...
две ладошки - нежные кошки, а за окошком ночь
Подорожник - трава, мне бы догадаться, отчего же у нас не было любви. От тебя до меня- ждать и не дождаться, от до тебя- только, только, только позови.. Ээхххх.. молодость моя